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टोपी नहीं, कुछ और है No Cap का मतलब! समझिए Gen Z के ये स्लैंग्स

जेन जी की भाषा में कई ऐसे स्लैंग्स शामिल हो गए हैं, जिनका मतलब पहली बार सुनने पर समझना मुश्किल हो सकता है. नो कैप, बेट और IYKYK जैसे शब्द सोशल मीडिया से लेकर दोस्तों के साथ बातचीत तक खूब इस्तेमाल किए जाते हैं. जानिए इन तीनों स्लैंग्स का मतलब और इन्हें कब इस्तेमाल किया जाता है.

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जेन जी स्लैंग्स के शब्दों के अनोखे मतलब
जेन जी स्लैंग्स के शब्दों के अनोखे मतलब

जेन जी की तरह जेन जी के स्लैंग्स भी काफी पॉपुलर है. हर दिन सोशल मीडिया पर जेन जी का एक नया शब्द वायरल हो जाता है और हर कोई उस शब्द को अपने डेली रूटीन में जोड़ देता है. जेन जी के कुछ शब्द तो सुनने में इतने अटपटे लगते है कि उसके मतलब का अंदाजा भा नहीं लगाया जा सकता. जैसे नौ कैप- यहां कैप से मतलब टोपी से नहीं है बल्कि नो कैप का मतलब जेन जी किसी भी तरह के झूठ को ना बोलते हुए कहती है, यानी तब जब वो सामने वाले से कुछ छुपा नहीं रही होती. आइए जानते है इन शब्दों का मतलब और इन्हें कहा इस्तेमाल किया जाता है.

1. नो कैप- नो कैप जेन जी के बीच इस्तेमाल होने वाला एक पॉपुलर शब्द है, जिसका मतलब है 'सच में' या 'कोई झूठ नहीं'  यानी जो भी बात है उसे ठीक उसी तरह से कह देना या बता देना. जब कोई अपनी बात पर जोर देना चाहता है या ये बताना चाहता है कि वो मजार नहीं कर रहा या वो उस चीज को लेकर बहुत सीरियस है, तब वो 'नौ कैप' कहता है.

इसका मतलब फ्रेंड्स के साथ बातचीत, सोशल मीडिया और कमेंट्स और चैट में किया जाता है. उदाहरण के लिए, अगर कोई चाहता है, ' ये मेरे लाइफ की सबसे अच्छी मूवी है, नौ कैप', तो इसका मतलब है कि वो सच में उस फिल्म को सबसे अच्छा मानता है और बढ़ा-चढ़ाकर बात नहीं कर रहा. वहीं, 'कैप' का मतलब झूठ या बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात होती है.

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2. बेट- जेन जी की भाषा में 'Bet' का मतलब होता है 'पक्का', 'बिल्कुल' या 'ठीक है'. जेन जी युवा इस शब्द का इस्तेमाल किसी बात पर सहमति जताने, किसी प्लान को मंजूरी देने या किसी चुनौती को स्वीकार करने के लिए करते हैं. उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त कहता है कि आज शाम मूवी देखने चलते हैं, तो जवाब में 'बेट' कहने का मतलब है कि हां, बिल्कुल चलते हैं. वहीं, अगर कोई कहता है कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तो 'Bet' कहकर सामने वाला चुनौती स्वीकार कर सकता है. आसान शब्दों में कहें तो 'Bet' जेन जी के लिए 'हां, पक्का' कहने का एक छोटा और मजेदार तरीका है.

यह भी पढ़ें:"Bigg Boss में धमाल मचा रही ये Gen Z स्टार, 9 साल की उम्र में कर चुकी टीवी डेब्यू

3. IYKYK-  जेन जी की भाषा में 'IYKYK' का मतलब होता है 'इफ यू नो यू नो', यानी 'अगर आप जानते हैं, तो जानते हैं'. सोशल मीडिया पर इस शब्द का इस्तेमाल किसी ऐसी बात, मजाक, एक्सपीरियंस या सीक्रेट के लिए किया जाता है, जिसे सिर्फ कुछ लोग ही समझ सकते हैं.

उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त अपने पुराने स्कूल के दिनों की कोई फोटो शेयर के उसके साथ 'IYKYK' लिखता है, तो इसका मतलब है कि उस फोटोज़ से जुड़ी यादें और उसका मजा वही लोग समझ सकते हैं, जो उस वक्त का हिस्सा थे. आसान शब्दों में कहें तो 'IYKYK' का इस्तेमाल ऐसी बातों के लिए होता है, जिन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनसे जुड़े लोग उनका मतलब पहले से जानते हैं.

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जेन जी के ये स्लैंग्स सिर्फ नए शब्द नहीं हैं, बल्कि उनके बातचीत करने के अंदाज का भी हिस्सा बन चुके हैं. सोशल मीडिया से लेकर दोस्तों के साथ होने वाली आम बातचीत तक, जेन जी इन शब्दों का इस्तेमाल अपनी बात को कम शब्दों में और मजेदार तरीके से कहने के लिए करते हैं. हो सकता है कि पहली बार सुनने पर ये शब्द अटपटे लगें, लेकिन इनके मतलब समझने के बाद इन्हें समझना और इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है.

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