Kaddu Bhaat: रोज वही बोरिंग दाल-रोटी छोड़ें! लंच में बनाकर खाएं बिहारी स्टाइल टेस्टी कद्दू भात, फटाफट बनकर होगा तैयार

अगर आप भी रोज-रोज वही एक जैसी दाल-रोटी खाकर बोर हो गए हैं और लंच में कुछ हल्का, सुपाच्य और टेस्टी ढूंढ रहे हैं तो इस बार बिहारी स्टाइल में बना कद्दू भात जरूर ट्राई करें. बिहार के पारंपरिक खानपान में कद्दू भात का एक अलग ही स्थान है जो खाने में बेहद सोंधा और स्वादिष्ट लगता है. यहां हम आपको बता दें कि बिहार में लौकी को कद्दू कहा जाता है लेकिन यहां हम आपको बिहारी स्टाइल कद्दू की ही सब्जी और भात बनाने का तरीका बता रहे हैं. इसे बनाना जितना आसान है, यह पेट के लिए भी उतना ही हल्का और फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं इसे झटपट बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

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आवश्यक सामग्री:

कद्दू की सब्जी के लिए:

ताजा कद्दू (हरा या पीला कोई भी ले सकते हैं): आधा किलो (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ)

सरसों का तेल: 2 बड़े चम्मच

पंचफोरन (मेथी, सौंफ, जीरा, राई और कलौंजी): 1 छोटा चम्मच

सूखी लाल मिर्च: 2

हींग: एक चुटकी

हल्दी पाउडर: आधा छोटा चम्मच

धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर: 1-1 छोटा चम्मच

स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा गुड़ या चीनी (खट्टा-मीठा स्वाद देने के लिए - वैकल्पिक)

बारीक कटा हरा धनिया

भात के लिए:

चावल: 1 कप (धुला हुआ)

पानी: 2 कप

बिहारी स्टाइल ऑथेंटिक स्वाद की सीक्रेट ट्रिक्स:

सरसों के तेल और पंचफोरन का तड़का: कद्दू की सब्जी में असली बिहारी स्वाद लाने के लिए इसे हमेशा सरसों के तेल में बनाएं और पंचफोरन व हींग का तड़का जरूर लगाएं.

पानी का कम इस्तेमाल: कद्दू में नेचुरल पानी होता है, इसलिए सब्जी पकाते समय ऊपर से पानी न डालें. इसे धीमी आंच पर ढककर पकाएं ताकि यह अपने ही रस में गले.

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बनाने की विधि:

एक बर्तन या कुकर में धुले हुए चावल और पानी डालकर खिले-खिले चावल (भात) तैयार कर लें.

एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करें. इसमें पंचफोरन, सूखी लाल मिर्च और हींग का तड़का दें.

तड़के में हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें. इसके तुरंत बाद कटे हुए कद्दू और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें.

कढ़ाई को ढक्कन से बंद कर दें और धीमी आंच पर कद्दू के गलने तक 8-10 मिनट पकाएं. बीच-बीच में चलाते रहें.

जब कद्दू अच्छी तरह गल जाए तो कछी से हल्का मैश कर लें ताकि सब्जी लटपटी हो जाए. ऊपर से हरा धनिया छिड़क कर गैस बंद कर दें.

आपका बेहद सोंधा, स्वादिष्ट और लंच के लिए परफेक्ट बिहारी स्टाइल कद्दू भात तैयार है! इसे गरमा-गरम सर्व करें और अपने बोरिंग लंच को एक बेहतरीन देसी ट्विस्ट दें.

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