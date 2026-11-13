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IND vs NZ 4th ODI: अचानक मैदान में घुसा शख्स, विराट कोहली देखते रह गए, गार्ड्स ने जमीन पर गिराकर पकड़ा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे वनडे में सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया. माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस गया. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया. इस दौरान विराट कोहली भी मैदान पर खड़े होकर पूरा घटनाक्रम देखते नजर आए. घटना का वीडियो वायरल हो गया.

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मैच के बीच मैदान में मची अफरा-तफरी, पिच इन्वेडर को गार्ड्स ने दबोचा, कोहली भी बने गवाह (Photo: AFP)
मैच के बीच मैदान में मची अफरा-तफरी, पिच इन्वेडर को गार्ड्स ने दबोचा, कोहली भी बने गवाह (Photo: AFP)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को चौथे वनडे मुकाबले में उस वक्त अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस आया.

शुक्रवार (13 नवंबर) को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर हुई इस घटना के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने तेजी दिखाते हुए पिच इन्वेडर को पकड़ लिया. इस पूरे घटनाक्रम को विराट कोहली भी देखते नजर आए.

मैदान में घुसे शख्स को देखते ही सुरक्षा कर्मचारी उसकी तरफ दौड़ पड़े. उन्होंने काफी तेजी से उसका पीछा किया और मैदान पर ही उसे गिराकर पकड़ लिया. इसके बाद उसे खेल के मैदान से बाहर ले जाया गया.

इस दौरान विराट कोहली भी मैदान पर मौजूद थे और सुरक्षाकर्मियों को घुसपैठिए को पकड़ते हुए देख रहे थे. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. कोहली की प्रतिक्रिया ने भी क्रिकेट फैन्स का ध्यान खींचा.

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मैच के दौरान खिलाड़ियों के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे इस शख्स को सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते रोक लिया. हालांकि क्रिकेट मैदानों पर फैन्स का अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से मिलने के लिए मैदान में घुसना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं खिलाड़ियों की सुरक्षा और स्टेडियम में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े करती हैं. इससे मैच में बाधा पहुंचने के साथ खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है.

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सीरीज में भारत 2-0 से आगे
भारत ने इस चौथे वनडे मुकाबले में पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त के साथ उतर था. टीम इंडिया ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते थे. वहीं, हैमिल्टन में खेला गया तीसरा वनडे बारिश के कारण रद्द हो गया था. ऐसे में न्यूजीलैंड के सामने सीरीज में वापसी करने की चुनौती थी.

 

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