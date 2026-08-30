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बाबर आजम की नाकामी का जिम्मेदार कौन? आखिर किसने बर्बाद किया टैलेंट! मोहम्मद यूसुफ ने बताया नाम

इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी खिलाड़ी टेस्ट सीरीज में अपनी छाप छोड़ने में बेअसर रहे हैं. पहला टेस्ट गंवाने के बाद दूसरे टेस्ट में भी टीम की हालत लचर है. ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ ने टीम के खराब परफॉर्मेंस के पीछे की वजह बताने की कोशिश की है.

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बाबर आजम दोनों पारियों में रहे फ्लॉप. (PHOTO: Reuters)
बाबर आजम दोनों पारियों में रहे फ्लॉप. (PHOTO: Reuters)

लंबे समय से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़ी टीमों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रही है. खासतौर पर टेस्ट फॉर्मेट में टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान एक बार फिर पाक बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप साबित रहे.

इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में टीम का प्रदर्शन देखकर पूर्व दिग्गज भी हैरान हैं. पहले टेस्ट में पारी की शर्मनाक हार झेलने के बाद लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भी पूरी पाकिस्तानी टीम पहली पारी में सिर्फ 110 रनों पर ढेर हो गई. वहीं दूसरी पारी में भी टीम ने महज 14 के स्कोर पर ही तीन विकेट गंवा दिए.

टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए. पहली पारी में वह 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. दूसरी पारी में बाबर आजम से टीम को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन दूसरी पारी में भी वह बल्ले से अपना दमखम दिखाने में नाकाम रहे और 6 रन बनाकर आउट हो गए. 

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बाबर आजम और बाकी बल्लेबाजों के इस लचर प्रदर्शन पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ का गुस्सा फूट पड़ा है. उन्होंने खिलाड़ियों के खराब फॉर्म का ठीकरा सीधे तौर पर टीम के कोचों के सिर फोड़ा है.

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आखिर खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भड़ास निकालते हुए मोहम्मद यूसुफ ने इन कोचों को खेल के लिए जहर करार दिया. उन्होंने लिखा कि इन कोचों के पास कोई विजन नहीं है. ये न सिर्फ खिलाड़ियों की तरक्की में रुकावट डालते हैं, बल्कि सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स को भी गलत रास्ता दिखाते हैं.

यूसुफ ने युवा खिलाड़ियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारे क्रिकेटर्स यह नहीं समझेंगे कि उन्हें किसकी सलाह माननी चाहिए और किसकी नहीं तो उनका करियर वक्त से बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा.

'मेरी चेतावनी को किया गया नजर अंदाज'

पूर्व कप्तान ने इस बात पर गहरा अफसोस जताया कि उन्होंने कुछ साल पहले ही बाबर आजम और बाकी खिलाड़ियों की तकनीकी खामियों को लेकर आगाह किया था. यूसुफ के मुताबिक जिन तकनीकी गलतियों को सालों पहले बहुत आसानी से सुधारा जा सकता था. उन्हें इन कोचों ने ठीक ही नहीं करने दिया. उन्होंने कहा कि इसी लापरवाही का नतीजा है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट इतने बुरे दौर से गुजर रहा है.

बांग्लादेश से इंग्लैंड तक खुल गई पोल

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यूसुफ ने बेबाकी से कहा कि दुनिया भर के इंटरनेशनल गेंदबाजों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कमजोर तकनीक बुरी तरह बेनकाब हो गई है. फिर चाहे वो बांग्लादेश की पिचें हों या इंग्लैंड की. जो चीज़ें पहले ही ठीक की जा सकती थीं, वो आज टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी हैं. इसी वजह से आज इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से लाचार और संघर्ष करती हुई नजर आ रही है.

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