रिहायशी इलाके के करीब पहुंचे 16 जंगली हाथी... दहशत का माहौल, देखने के लिए जुटी भीड़, वन विभाग की माइकिंग शुरू

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में जंगली हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. सोमवार तड़के हाथी के शावक समेत करीब 16 जंगली हाथियों का झुंड झालदा-बाघमुंडी स्टेट हाईवे के पास स्थित झारगो बुड़ी जंगल में पहुंच गया. यह जंगल रिहायशी इलाके के बिल्कुल करीब है.

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हाथियों के झुंड के जंगल में पहुंचने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उन्हें देखने के लिए मौके पर जुटने लगे. भीड़ बढ़ने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए झालदा और कोटशिला वन क्षेत्र के अधिकारी मौके पर पहुंचे. झालदा थाने की पुलिस टीम भी इलाके में तैनात की गई.

जंगल के पास हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में डर

हाथियों का झुंड गांव के करीब जंगल में मौजूद होने की वजह से आसपास के लोगों में डर बना हुआ है. वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है. साथ ही माइकिंग कर ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने और हाथियों के करीब न जाने की चेतावनी दी जा रही है.

वन विभाग ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हुला पार्टी को भी तैयार रखा है. अधिकारियों की कोशिश है कि शाम के बाद हाथियों के झुंड को सुरक्षित तरीके से आबादी वाले इलाके से दूर किसी दूसरे स्थान पर भेजा जाए.

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वन विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे हाथियों को देखने के लिए जंगल के पास भीड़ न लगाएं और उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या उन्हें उकसाने की कोशिश न करें. हाथियों के रास्ते में बाधा डालना लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है.

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