scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Smallest Country in the World: ये है दुनिया का सबसे अनोखा देश, जहां घूमते-घूमते पहुंच जाएंगे दूसरे देश, एक ट्रिप में मिलेगा डबल मजा!

क्या आपने ऐसे देश के बारे में सुना है, जो पूरी तरह किसी दूसरे शहर के अंदर बसा है? यूरोप का वेटिकन सिटी रोम के अंदर मौजूद दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है. यहां सेंट पीटर्स बेसिलिका, सिस्टिन चैपल और शानदार कला पर्यटकों को खूब अट्रैक्टिव हैं.

Advertisement
X
रोम में दुनिया का सबसे छोटा देश मौजूद है. (PHOTO:AI)
रोम में दुनिया का सबसे छोटा देश मौजूद है. (PHOTO:AI)

Smallest Country in the World: दुनिया में घूमने के लिए ऐसी कई जगहें हैं, जो अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अनोखे भूगोल के लिए भी जानी जाती हैं. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी राजधानी के बारे में सुना है, जो पूरी तरह से किसी दूसरे शहर के अंदर मौजूद है? यह बात सुनने में भले ही हैरान करने वाली लगे, लेकिन यूरोप में ऐसी जगह रियल में मौजूद है. आइए आपको इस अनोखी देश का नाम और इसके बारे में बताते हैं. सबसे खास बात यह है कि यहां घूमने के लिए दुनियाभर से लोग आते हैं, क्योंकि यह बेहद खूबसूरत जगह है. 

हम जिस देश की बात कर रहे हैं, उसका नाम वेटिकन सिटी है, जो पूरी तरह इटली के शहर रोम के अंदर बसी हुई है. वैटिकन शहर राज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है. यह देश अपनी फेमस छतों और सुंदर पेंटिंग्स के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है, जिन्हें देखने हर साल काफी टूरिस्ट आते हैं.

रोम के अंदर बसा है एक अलग देश

सम्बंधित ख़बरें

Mysterious doors in the world
ये 5 रहस्यमय दरवाजे... किसी को पता नहीं इनके पीछे क्या है?
trump calls chicago mayor brandon johnson useless
शिकागो मेयर ने कहा 'कूर तानाशाह' तो भड़के ट्रंप, ब्रैंडन जॉनसन को बताया 'बेकार'
Pope Leo XIV arrives to lead a holy Mass for peace and justice at Bamenda airport in Bamenda, Cameroon. (Photo: Reuters)
पोप ने क्यों की क्षमायाचना? सदियों पुराने गुनाह के लिए मांगी माफी
vatican church story man urinates
वेटिकन चर्च को अपवित्र करने की कोशिश… प्रार्थना वेदी पर सरेआम पेशाब करने लगा शख्स
prople rushing to watch conclave-the two popes after pope francis death, viewership rises multifoldprople rushing to watch conclave-the two popes after pope francis death, viewership rises multifold
नए पोप के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले भारत में रिलीज हुई 'कॉन्क्लेव'

वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है. खास बात यह है कि यह सिर्फ एक देश ही नहीं, बल्कि एक शहर भी है. इसकी राजधानी का नाम भी वेटिकन सिटी ही है. इसके चारों तरफ इटली की राजधानी रोम का इलाका है यानी अगर आप रोम घूमने जाते हैं, तो एक ही शहर के अंदर रहते हुए आप दूसरे देश में भी पहुंच सकते हैं. यही वजह है कि वेटिकन सिटी टूरिस्ट के लिए बेहद खास जगह है.

Advertisement

सिर्फ 0.44 वर्ग किलोमीटर में बसा देश

वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल करीब 44 हेक्टेयर यानी 0.44 वर्ग किलोमीटर है. आकार में छोटा होने के बावजूद यह एक स्वतंत्र देश है. यहां अपनी सरकार, कानून, डाक सेवा, मुद्रा और कई अलग संस्थाएं हैं. वेटिकन सिटी को 1929 में स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला था. यह इटली और होली सी के बीच हुए लेटेरन ट्रीटी के बाद संभव हुआ. इस समझौते के तहत वेटिकन सिटी को एक संप्रभु क्षेत्र बनाया गया.

पोप का आधिकारिक निवास

वेटिकन सिटी को रोमन कैथोलिक चर्च का आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र माना जाता है. यह पोप का निवास भी है, पोप रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख होने के साथ-साथ वेटिकन सिटी के सॉवरेन भी हैं.

घूमने वालों के लिए क्यों खास है?

छोटा होने के बावजूद वेटिकन सिटी में दुनिया के कई जाने-माने टूरिस्ट प्लेस मौजूद हैं. इनमें सेंट पीटर्स बेसिलिका, सेंट पीटर्स स्क्वायर और सिस्टिन चैपल अहम हैं. खासकर सिस्टिन चैपल अपनी शानदार कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है. वहीं सेंट पीटर्स बेसिलिका की ग्रैंड वास्तुकला पर्यटकों को काफी अट्रैक्ट करती है.

अगर आप यूरोप घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो रोम के साथ वेटिकन सिटी को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करना एक अलग अनुभव दे सकता है. यहां कुछ ही घंटों की यात्रा में आपको एक अलग देश, इतिहास, कला और संस्कृति सबका अनुभव मिल सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ज्यादा सैलरी में दिल्ली या कम सैलरी में लंदन, जिंदगी कहां बेहतर? महिला ने बताया |
    रूस के 'अमेजॉन' को टारगेट कर रहा यूक्रेन, राष्ट्रपति पुतिन ने बनाया बदले का प्लान! |
    बिहार के रहस्यमय वन मंदिर पर बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म द वन, ‘पंचायत’ डायरेक्टर ने बताई कहानी |
    Lucknow Bulldozer Action: वकीलों के 200 से ज्यादा चैंबरों पर चला बुलडोजर, हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम का बड़ा एक्शन |
    लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या, फॉर्च्यूनर से शव नहर में फेंका |
    Karela Peanut Fry Recipe: भरवां करेला खाकर भर गया मन? भूनी मूंगफली डालकर घर पर बनाएं क्रिस्पी करेला, दाल-चावल के साथ लगेगा टेस्टी! |
    शाहजहां बनते ही लुटा दिए थे करोड़ों, दान में दे दिए थे लाखों बीघा जमीन |
    इंफेक्शन के कारण दो मरीजों की आंखें निकालने की आ गई थी नौबत, 100 साल के बुजुर्ग ने ऐसे दी नई जिंदगी |
    दुकान पर लगाए 'मेड इन चाइना' कैमरे, PAK को दी लाइव फीड... लुधियाना में ISI के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश |
    Leftover Rice Muthiya: डिनर के बाद रोज बच जाते हैं चावल? फेंके नहीं, बेसन और दही डालकर बनाएं टेस्टी राइस मुठिया, संजीव कपूर ने बताई रेसिपी
    Advertisement