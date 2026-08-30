Smallest Country in the World: ये है दुनिया का सबसे अनोखा देश, जहां घूमते-घूमते पहुंच जाएंगे दूसरे देश, एक ट्रिप में मिलेगा डबल मजा!

Smallest Country in the World: दुनिया में घूमने के लिए ऐसी कई जगहें हैं, जो अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अनोखे भूगोल के लिए भी जानी जाती हैं. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी राजधानी के बारे में सुना है, जो पूरी तरह से किसी दूसरे शहर के अंदर मौजूद है? यह बात सुनने में भले ही हैरान करने वाली लगे, लेकिन यूरोप में ऐसी जगह रियल में मौजूद है. आइए आपको इस अनोखी देश का नाम और इसके बारे में बताते हैं. सबसे खास बात यह है कि यहां घूमने के लिए दुनियाभर से लोग आते हैं, क्योंकि यह बेहद खूबसूरत जगह है.

और पढ़ें

हम जिस देश की बात कर रहे हैं, उसका नाम वेटिकन सिटी है, जो पूरी तरह इटली के शहर रोम के अंदर बसी हुई है. वैटिकन शहर राज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है. यह देश अपनी फेमस छतों और सुंदर पेंटिंग्स के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है, जिन्हें देखने हर साल काफी टूरिस्ट आते हैं.

रोम के अंदर बसा है एक अलग देश

वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है. खास बात यह है कि यह सिर्फ एक देश ही नहीं, बल्कि एक शहर भी है. इसकी राजधानी का नाम भी वेटिकन सिटी ही है. इसके चारों तरफ इटली की राजधानी रोम का इलाका है यानी अगर आप रोम घूमने जाते हैं, तो एक ही शहर के अंदर रहते हुए आप दूसरे देश में भी पहुंच सकते हैं. यही वजह है कि वेटिकन सिटी टूरिस्ट के लिए बेहद खास जगह है.

Advertisement

सिर्फ 0.44 वर्ग किलोमीटर में बसा देश

वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल करीब 44 हेक्टेयर यानी 0.44 वर्ग किलोमीटर है. आकार में छोटा होने के बावजूद यह एक स्वतंत्र देश है. यहां अपनी सरकार, कानून, डाक सेवा, मुद्रा और कई अलग संस्थाएं हैं. वेटिकन सिटी को 1929 में स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला था. यह इटली और होली सी के बीच हुए लेटेरन ट्रीटी के बाद संभव हुआ. इस समझौते के तहत वेटिकन सिटी को एक संप्रभु क्षेत्र बनाया गया.

पोप का आधिकारिक निवास

वेटिकन सिटी को रोमन कैथोलिक चर्च का आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र माना जाता है. यह पोप का निवास भी है, पोप रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख होने के साथ-साथ वेटिकन सिटी के सॉवरेन भी हैं.

घूमने वालों के लिए क्यों खास है?

छोटा होने के बावजूद वेटिकन सिटी में दुनिया के कई जाने-माने टूरिस्ट प्लेस मौजूद हैं. इनमें सेंट पीटर्स बेसिलिका, सेंट पीटर्स स्क्वायर और सिस्टिन चैपल अहम हैं. खासकर सिस्टिन चैपल अपनी शानदार कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है. वहीं सेंट पीटर्स बेसिलिका की ग्रैंड वास्तुकला पर्यटकों को काफी अट्रैक्ट करती है.

अगर आप यूरोप घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो रोम के साथ वेटिकन सिटी को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करना एक अलग अनुभव दे सकता है. यहां कुछ ही घंटों की यात्रा में आपको एक अलग देश, इतिहास, कला और संस्कृति सबका अनुभव मिल सकता है.

---- समाप्त ----