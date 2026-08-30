How To Make Cement Planters: पुराने तौलिए और सीमेंट से घर पर सस्ते में बनाएं 500 रुपये वाला डिजाइनर गमला, बेहद आसान है तरीका

How To Make Planter At Home: आजकल लोग घरों में पौधे लगाना बहुत पसंद करते हैं. फिर चाहे वो उनकी बालकनी हो या फिर छत, पौधे घर के हर कोने को खूबसूरत बनाते हैं. अगर आपको भी पौधे लगाने का शौक है, तो उनके लिए आपको गमलों की जरूरत भी जरूर पड़ती होगी. बाजार में गमले बहुत महंगे मिलते हैं और जब बात सीमेंट वाले गमलों की हो तो उनकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में बहुत से लोगों के लिए गमले खरीदना उनका बजट हिला देता है.



क्या आप भी उनमें शामिल हैं और हर बार नए गमले खरीदने पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते? तो ये खबर आपकी इस परेशानी को हल कर सकती है. आप घर में पड़ी पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी, टब या कंटेनर और पुराने तौलिए की मदद से सुंदर और मजबूत गमला बना सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए जानते हैं कैसे आप घर पर बाजार में महंगा मिलने वाला गमला आसानी से बना सकते हैं.



घर पर गमला बनाने के लिए क्या चाहिए?

घर पर सुंदर और टिकाऊ गमला बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान जुटाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए घर में मौजूद कुछ पुरानी चीजें ही काफी हैं.

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मोटा और साफ पुराना तौलिया

सीमेंट

पानी

पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी या टब

एक बड़ा प्लास्टिक कंटेनर

रबर के दस्ताने

प्लास्टिक शीट या पुराना अखबार

पेंट और ब्रश

बनाने का तरीका:

1. जिस बाल्टी या प्लास्टिक के कंटेनर को आप इस्तेमाल करने वाले हैं, उसे अच्छी तरह साफ कर लें. अब उसे उल्टा करके किसी समतल जगह पर रखें और उसके ऊपर प्लास्टिक शीट या पुराना अखबार बिछा दें.

2. यही पुरानी बाल्टी आपके गमले को सही शेप देने का काम करेगी. इसलिए ऐसी बाल्टी चुनें जिसका आकार आपको गमले के लिए पसंद हो.

3. अब एक बड़े प्लास्टिक के कंटेनर में सीमेंट लें और उसमें धीरे-धीरे पानी डालकर घोल तैयार करें. घोल न बहुत पतला होना चाहिए और न ही इतना गाढ़ा कि तौलिया उसमें अच्छी तरह न डूब पाए.

टिप: सीमेंट के साथ काम करते समय हाथों की सुरक्षा के लिए रबर के दस्ताने पहनना बेहतर रहेगा.

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4. अब पुराने तौलिए को सीमेंट के घोल में डाल दें. इसे पलट-पलटकर अच्छी तरह भिगोएं, ताकि सीमेंट कपड़े के हर हिस्से पर ठीक से लग जाए. ध्यान रखें कि तौलिये का कोई हिस्सा सूखा न रह जाए.



5. सीमेंट अच्छी तरह लगने के बाद तौलिये को हल्के हाथों से उठाएं और इसे उल्टी रखी प्लास्टिक की बाल्टी के ऊपर डाल दें.

6. अब तौलिये को बाल्टी के चारों तरफ फैलाएं. इसके किनारों और सिलवटों को अपने हिसाब से सेट करें. आप चाहें तो कपड़े को बराबर-बराबर फैलाकर सिंपल डिजाइन बना सकते हैं या इसकी सिलवटों को थोड़ा उभार सकते हैं.

7. यही सिलवटें सूखने के बाद गमले को डिजाइनर लुक देंगी. इसलिए इस स्टेप में थोड़ा ध्यान देना जरूरी है.

8. तौलिए को सही शेप में सेट करने के बाद इसे करीब 24 से 48 घंटे तक सूखने दें. इस दौरान गमले को बार-बार छूने या हिलाने से बचें. जब सीमेंट पूरी तरह सूखकर हार्ड हो जाए, तभी इसे बाल्टी से निकालें. जल्दबाजी करने पर गमले का शेप बिगड़ सकता है.

सीमेंट से गमला बनाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है. (Photo: AI Generated)



9. सीमेंट के पूरी तरह सूखने के बाद गमले को धीरे-धीरे बाल्टी से अलग करें. इसके बाद देखें कि कहीं एक्स्ट्रा सीमेंट या कपड़े का कोई हिस्सा बाहर तो नहीं निकला है. जरूरत हो तो उसे ध्यान से ठीक कर लें.

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10. अब आपके पास पुराने तौलिए से बना एक अलग डिजाइन का सीमेंट गमला तैयार है.

पेंट करके दें बिल्कुल नया लुक

अगर आप पेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इसे थोड़ा डेकोरेट करना चाहते हैं तो गमले को अपनी पसंद के कलर से पेंट कर दें. आप चाहें तो एक ही कलर का रख सकते हैं या किनारों पर अलग कलर देकर इसे और अट्रैक्टि बना सकते हैं.

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