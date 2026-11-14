2018 का सैंडपेपरगेट कांड एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में भूचाल आ गया है. पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) की तत्कालीन जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका आरोप है कि बोर्ड ने उस जांच में टीम के तीन प्रमुख गेंदबाजों मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लायन से पूछताछ तक नहीं की थी. वॉर्नर ने इसे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश बताया है.

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दरअसल, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की ऑटोबायोग्राफी 'सब्र' (Sabr) आने के बाद सैंडपेपरगेट पर नई बहस छिड़ गई है. ख्वाजा ने अपनी किताब में दावा किया है कि बॉल टैंपरिंग (Ball-tampering) की जानकारी सिर्फ उन तीन खिलाड़ियों तक सीमित नहीं थी, जिन्हें इसके लिए सजा मिली थी. वॉर्नर ने पहले भी ख्वाजा के दावों का समर्थन किया था. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सीधे निशाने पर लिया है.

वॉर्नर ने जांच पर क्या सवाल उठाए?

14 नवंबर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए वॉर्नर ने 2018 की जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा- जहां तक मुझे पता है, 2018 की जांच में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क या नाथन लायन से पूछताछ नहीं की थी. अगर यह बात सच है, तो बोर्ड यह कैसे कह सकता है कि गेंदबाजों को इस बारे में कुछ पता नहीं था?

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वॉर्नर ने जांच के पीछे बोर्ड की मंशा पर भी सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही यह तय कर लिया गया था कि किसे दोषी ठहराना है. उनके मुताबिक, बोर्ड ने अपना मकसद पूरा करने के लिए बेहद घटिया जांच की और अब उस कहानी को बचाने की कोशिश कर रहा है कि गेंदबाजों को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी. वॉर्नर ने इसे कवर-अप (Cover-up) की कोशिश बताया.



स्टार्क आज भी अपने पुराने बयान पर कायम

वॉर्नर के निशाने पर आए तीन गेंदबाजों में शामिल मिचेल स्टार्क पहले ही ख्वाजा के दावों पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं. 10 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सीजन की शुरुआत के मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी.

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स्टार्क ने कहा था कि 2018 की घटना को लेकर उनकी यादें आज भी वैसी ही हैं. वह 2021 में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी ग्रुप की ओर से जारी संयुक्त बयान पर कायम हैं. उन्होंने साफ किया था कि वह बाकी गेंदबाजों की तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैदान पर कोई ऐसी चीज लाई गई है, जिससे गेंद के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है. स्टार्क के मुताबिक, उन्होंने भी केपटाउन में यह सब बड़ी स्क्रीन पर देखा था.

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तीन खिलाड़ियों को मिली थी सजा

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती जांच में डेविड वॉर्नर को बॉल टैंपरिंग की योजना का मास्टरमाइंड माना गया था. कैमरन बैनक्रॉफ्ट को मैदान पर इस हरकत को अंजाम देने का दोषी पाया गया था. वहीं, तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ को इसकी जानकारी होने के बावजूद इसे नहीं रोकने का जिम्मेदार ठहराया गया था.

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इस मामले में स्मिथ और वॉर्नर पर 12-12 महीने का प्रतिबंध लगा था, जबकि बैनक्रॉफ्ट को नौ महीने के लिए सस्पेंड किया गया था. ख्वाजा ने अपनी किताब में सवाल उठाया है कि जांच का दायरा ड्रेसिंग रूम में मौजूद बाकी खिलाड़ियों तक क्यों नहीं बढ़ाया गया. अब वॉर्नर ने भी इसी मुद्दे को उठाते हुए तीन प्रमुख गेंदबाजों से पूछताछ नहीं होने का दावा किया है. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

कमिंस ने ख्वाजा को बताया था 100 फीसदी गलत

इस विवाद में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस भी बयान दे चुके हैं. 13 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ख्वाजा के दावे को 100 फीसदी गलत बताया था. इसके जवाब में वॉर्नर ने कमिंस पर आरोप लगाया था कि वह अपने ही पूर्व साथी खिलाड़ी को मुसीबत में डाल रहे हैं.

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दूसरी ओर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस मामले की जांच दोबारा खोलने का कोई ठोस कारण नहीं है. ऐसे में ख्वाजा की किताब से शुरू हुआ विवाद अब वॉर्नर, कमिंस और बोर्ड के बयानों तक पहुंच गया है. सैंडपेपरगेट ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खेमे को दो हिस्सों में बांट दिया है.

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