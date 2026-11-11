सैंडपेपर कांड पर बम फोड़कर फंसे उस्मान ख्वाजा, अब सवालों से बचने को इंटरव्यू से बनाई दूरी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा अपनी नई आत्मकथा को लेकर विवादों में घिर गए हैं. 2018 के चर्चित सैंडपेपर कांड पर उन्होंने अपनी किताब में ऐसा दावा किया है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में फिर हलचल मच गई है. ख्वाजा का कहना है कि गेंद से छेड़छाड़ की योजना की जानकारी पूरी टीम को थी, लेकिन कार्रवाई का खामियाजा सिर्फ स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को भुगतना पड़ा. इस खुलासे के बाद जब उनसे तीखे सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब देने से किनारा कर लिया. विवाद बढ़ने के बीच ख्वाजा ने अपनी किताब के प्रचार के लिए होने वाले इंटरव्यू से भी दूरी बना ली है.

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ख्वाजा की आत्मकथा 'Sabr' मंगलवार को रिलीज हुई. इसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2018 के केपटाउन टेस्ट में हुए सैंडपेपर कांड को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं. उनका दावा है कि गेंद की स्थिति बदलने के लिए सैंडपेपर के इस्तेमाल की योजना के बारे में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम जानती थी. उन्होंने तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, उपकप्तान डेविड वॉर्नर और बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट को क्रिकेट प्रशासन की ओर से बलि का बकरा बनाए जाने की बात कही है.

कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड पर भी उठे सवाल

ख्वाजा के दावे सामने आने के बाद विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब मंगलवार शाम ABC को दिए इंटरव्यू में उनसे इस मामले पर सीधे सवाल किए गए. उनसे पूछा गया कि क्या टीम के चार प्रमुख गेंदबाज पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन भी गेंद से छेड़छाड़ की योजना से जुड़ी चर्चाओं का हिस्सा थे?

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ख्वाजा से मौजूदा टेस्ट कप्तान पैट कमिंस को लेकर भी सीधा सवाल किया गया. उनसे पूछा गया कि क्या कमिंस को सैंडपेपर के इस्तेमाल की पहले से जानकारी थी? हालांकि, ख्वाजा ने इन सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि किताब में उन्होंने सिर्फ अपना 'सच' बताया है. उनके जवाब से विवाद और बढ़ गया और उनकी आलोचना होने लगी.

स्टार्क ने ख्वाजा के दावे को किया खारिज

ख्वाजा के दावे पर उनके पूर्व साथी मिचेल स्टार्क ने असहमति जताई है. उस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहे स्टार्क ने ख्वाजा की बात को खारिज करते हुए अपना पुराना रुख दोहराया है. उन्होंने 2021 में भी कहा था कि गेंदबाजों को गेंद से छेड़छाड़ की साजिश की जानकारी नहीं थी.

इस तरह एक ही टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ियों के बयान अब आमने-सामने हैं. ख्वाजा का दावा है कि इस योजना की जानकारी पूरी टीम को थी, जबकि स्टार्क का कहना है कि गेंदबाज इस साजिश से अनजान थे.

प्रमोशनल टूर में बदलाव, पेंगुइन ने दी सफाई

विवाद के बीच ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा के प्रचार के लिए होने वाले इंटरव्यू से दूरी बना ली है. उनकी किताब के प्रकाशक पेंगुइन ने प्रमोशनल कार्यक्रमों में बदलाव की पुष्टि की है. हालांकि, उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन से इंटरव्यू या कार्यक्रम रद्द किए गए हैं.

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प्रकाशक ने बयान में कहा, 'किताब का प्रमोशनल टूर 100 फीसदी जारी रहेगा. इस सप्ताह कुछ बदलाव करने पड़े हैं, लेकिन टूर का कोई बड़ा कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया है.'

ACA बोला- खिलाड़ियों पर निजी हमले बंद हों

इस पूरे विवाद के बीच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ACA) ने खिलाड़ियों के खिलाफ हो रहे निजी हमलों और ऑनलाइन दुर्व्यवहार को रोकने की अपील की है. संगठन ने किसी एक पक्ष का समर्थन करने से परहेज किया, लेकिन कहा कि 2018 की घटना में शामिल खिलाड़ियों को पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है.

ACA के मुख्य कार्यकारी पॉल मार्श ने कहा कि 2018 का दक्षिण अफ्रीका दौरा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए बेहद खराब दौर था. स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को जो कीमत चुकानी पड़ी, वह खेल में पहले के उदाहरणों के मुकाबले कहीं ज्यादा और असंगत थी.

मार्श ने कहा कि आठ साल बाद इस घटना में शामिल लोगों की यादें और नजरिए अलग-अलग हो सकते हैं. खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को अपने अनुभव साझा करने का पूरा अधिकार है. वहीं, दूसरे लोगों को भी उस मुश्किल दौर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का हक है.

उन्होंने कहा, 'इस मामले में कोई विजेता नहीं है और जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता. लेकिन हमें समझना होगा कि इस घटना के केंद्र में इंसान हैं. इसमें शामिल लोगों के खिलाफ लगातार हो रहे निजी हमले और नफरत अब बंद होनी चाहिए. पेशेवर और निजी जिंदगी में वे पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुका चुके हैं.'

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ACA ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मामले में खिलाड़ियों के अलग-अलग दावों पर टिप्पणी नहीं करेगा. संगठन ने कहा कि उसने उस दौरे का हिस्सा रहे सभी खिलाड़ियों से संपर्क किया है और उन्हें तथा उनके परिवारों को समर्थन देने की पेशकश की है.

वॉर्नर ने किया ख्वाजा का समर्थन, जांच दोबारा खोलने की मांग

इस विवाद में डेविड वॉर्नर ख्वाजा के समर्थन में उतर आए हैं. उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से सैंडपेपर कांड की जांच दोबारा खोलने की मांग की है. वॉर्नर ने पहले हुई जांच को जल्दबाजी में की गई और खामियों से भरी जांच बताया है.

गौरतलब है कि 2018 में केपटाउन टेस्ट के दौरान कैमरन बैनक्रॉफ्ट को गेंद पर सैंडपेपर रगड़ते हुए कैमरे में पकड़ा गया था. इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर पर एक-एक साल तथा बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का प्रतिबंध लगाया था. स्मिथ और वॉर्नर पर नेतृत्व से जुड़े प्रतिबंध भी लगाए गए थे.

लॉर्ड्स में नस्लीय दुर्व्यवहार का भी लगाया आरोप

ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा में 2023 की एशेज सीरीज से जुड़ा एक और गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया है कि लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के एक सदस्य ने उनके साथ नस्लीय दुर्व्यवहार किया था. यह घटना इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के विवादित तरीके से आउट होने के बाद हुई थी.

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ख्वाजा की किताब के सामने आने के बाद अब सैंडपेपर कांड को लेकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में नए सिरे से बहस छिड़ गई है. एक तरफ ख्वाजा के दावे हैं, दूसरी तरफ स्टार्क की असहमति और वॉर्नर की जांच दोबारा खोलने की मांग. इस पूरे विवाद के बीच ख्वाजा का इंटरव्यू से पीछे हटना भी चर्चा का विषय बन गया है.

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