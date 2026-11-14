कुलगाम में CRPF पर आतंकी हमले के बाद चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन, 300 संदिग्धों से पूछताछ

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में CRPF की पोस्ट पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश चौथे दिन भी जारी है. सुरक्षा बलों ने एक दर्जन से ज्यादा गांवों में तलाशी अभियान चला रखा है. इस मामले की जांच NIA कर रही है. जांच एजेंसी हमले की जगह से सबूत जुटा रही है. वहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 300 संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ की है.

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हमला बुधवार को हुआ था. आतंकियों ने CRPF की 46वीं बटालियन के जवानों को निशाना बनाया था. इस हमले में तीन जवान घायल हो गए थे. शनिवार को भी सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे रहे. इस समय जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इस दौरान CRPF के डायरेक्टर जनरल जीपी सिंह ने कुलगाम पहुंचकर हमले वाली जगह का जायजा लिया. इसके बाद वह श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल पहुंचे. यहां उन्होंने घायल जवानों से मुलाकात की और उनका हाल जाना.

कैसे किया गया था हमला?

यह हमला बुधवार दोपहर करीब 2:15 बजे हुआ था. CRPF के जवान एक पुल के पास बने चेकपॉइंट पर तैनात थे. सूत्रों के मुताबिक, तभी आतंकी पास के दलदली इलाके से पैदल चलकर चेकपॉइंट तक पहुंचे थे. उनकी दूरी करीब 50 मीटर बताई गई है. इसके बाद आतंकियों ने जवानों पर AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाईं. इसके बाद वे पेड़ों की घनी कतार के बीच से भाग निकले. हमले में हेड कांस्टेबल सोमवीर सिंह, कांस्टेबल राकेश दास और कांस्टेबल संतोष चंद्रू घायल हुए. सोमवीर मध्य प्रदेश, राकेश असम और संतोष पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं.

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इंडिया टुडे को मिली हमले की जगह की तस्वीरों में खास तरह की आर्मर-पियर्सिंग गोलियां दिखाई दी हैं. ये गोलियां मजबूत सुरक्षा कवच को भेदने के लिए बनाई जाती हैं.

सर्च में मिली आर्मर-पियर्सिंग गोलियां. (Photo: ITG)

300 संदिग्धों से पूछताछ, NIA ने जुटाए सबूत

NIA की टीम स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ घटनास्थल पर पहुंची. टीम ने वहां से सबूत जुटाए हैं. जांच एजेंसी आसपास के CCTV फुटेज भी देख रही है, ताकि आतंकियों के आने और भागने का रास्ता पता लगाया जा सके. शुरुआती जांच में कम से कम तीन आतंकियों के हमले में शामिल होने की आशंका जताई गई है. माना जा रहा है कि इनमें दो विदेशी आतंकी थे, जिन्हें एक स्थानीय व्यक्ति ने रास्ता दिखाया था. जांच एजेंसियां एक स्थानीय लश्कर-ए-तैयबा कमांडर और स्लीपर सेल से उनके संभावित संबंधों की भी जांच कर रही हैं.

दक्षिण कश्मीर में करीब 300 संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकियों के मददगारों से पूछताछ की गई है. इनमें से कुछ को हिरासत में भी लिया गया है. तलाशी अभियान में डॉग स्क्वॉड, ड्रोन और अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं. इसके अलावा, जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वाहनों की जांच भी बढ़ा दी गई है.

घायल जवानों से मिले CRPF DG

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हमले वाली जगह का जायजा लेने के बाद DG जीपी सिंह ने अनंतनाग के सदूरा में CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा बैठक की. चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया. इसके बाद CRPF DG श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल पहुंचे. यहां उन्होंने हेड कांस्टेबल सोमवीर सिंह का हाल जाना. सोमवीर के पेट और रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी. उनकी सर्जरी की गई है. जीपी सिंह ने डॉक्टरों से उनके इलाज की जानकारी ली और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया. घायल कांस्टेबल राकेश दास और संतोष चंद्रू की हालत स्थिर बताई गई है. इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मिले थे.

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