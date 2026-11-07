पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम बॉल टेम्परिंग में शामिल थी... उस्मान ख्वाजा के दावे से हड़कंप, 8 साल बाद फिर चर्चा में सैंडपेपरगेट कांड

2018 के सैंडपेपरगेट कांड को लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उनका दावा है कि गेंद से छेड़छाड़ की जानकारी सिर्फ स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को नहीं, बल्कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को थी. ख्वाजा के मुताबिक, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इससे पहले गकेबरहा टेस्ट में भी सैंडपेपर का इस्तेमाल हुआ था.

और पढ़ें

उस्मान ख्वाजा ने यह बातें सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड को दिए इंटरव्यू में कहीं हैं. उनकी आत्मकथा 'सब्र' में भी इस विवाद का जिक्र है, जो जल्द रिलीज होने वाली है. ख्वाजा ने कहा, 'यह हम सभी थे. ना बल्लेबाज, ना गेंदबाज और ना ही स्टाफ इससे अलग था. हम सभी को इसकी जानकारी थी.' उन्होंने बताया कि घटना के बाद ड्रेसिंग रूम में उन्होंने खिलाड़ियों से पूरी टीम के तौर पर जिम्मेदारी लेने की अपील की थी.

उस्मान ख्वाजा का मानना था कि बॉल टेम्परिंग का ठीकरा केवल तीन खिलाड़ियों पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए. हालांकि, उनकी यह बात नहीं मानी गई और स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर के साथ-साथ कैमरन बैनक्रॉफ्ट को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: कीवी गेंदबाजों पर बरसे यशस्वी जायसवाल, जड़ दिया लगातार दूसरा शतक... साई सुदर्शन भी छाए

मार्च 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट के दौरान कैमरन बैनक्रॉफ्ट को सैंडपेपर से गेंद की सतह रगड़ते हुए कैमरे में पकड़ा गया था. इसके बाद तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ ने स्वीकार किया कि टीम के लीडरशिप ग्रुप ने गेंद से छेड़छाड़ की योजना बनाई थी.

Advertisement

तीन खिलाड़ियों पर लगा था बैन

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) की जांच के बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर पर 12-12 महीने का प्रतिबंध लगा, जबकि कैमरन बैनक्रॉफ्ट को नौ महीने के लिए निलंबित किया गया. स्मिथ पर अतिरिक्त 12 महीने तक कप्तानी करने की रोक भी लगी. वॉर्नर पर लगा आजीवन कप्तानी प्रतिबंध 2024 में हटा दिया गया था.

यह भी पढ़ें: टेस्ट क्रिकेट छोड़ा, लेकिन मैदान से दूर नहीं होंगे मोहम्मद शमी... IPL और घरेलू क्रिकेट पर दिया अपडेट

उस्मान ख्वाजा ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि वह पूरे टेस्ट मैच में कैमरन बैनक्रॉफ्ट के पास बैठे थे, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनसे पूछताछ नहीं की. उन्होंने कहा कि वह अधिकारियों के फोन का इंतजार करते रहे, मगर उनसे संपर्क नहीं किया गया.

उस्मान ख्वाजा को लगता है कि बोर्ड जानता था कि वह इस मामले में पूरी टीम की जिम्मेदारी की बात करेंगे. इसी वजह से शायद उनका बयान दर्ज नहीं किया गया. उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि जांच पूरी हो गई और खिलाड़ियों को सजा भी सुना दी गई, लेकिन उनसे कुछ पूछा तक नहीं गया.

उस्मान ख्वाजा ने बताया कि उन्होंने हालिया साउथ अफ्रीका दौरे से पहले पैट कमिंस को अपनी किताब में इस विवाद पर खुलकर लिखने के बारे में बताया था. उनका कहना है कि स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को लंबे समय तक इस घटना का बोझ अकेले उठाना पड़ा. वह अब इस मुद्दे पर सच सामने लाकर विवाद को पीछे छोड़ना चाहते हैं.

---- समाप्त ----