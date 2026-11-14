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Homemade Suji: बाजार की पुरानी और मिलावटी सूजी खरीदना छोड़ें, घर पर गेहूं से बनाएं शुद्ध और दानेदार सूजी, महीनों तक रहेगी फ्रेश

Homemade Suji: सूजी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल केवल हलवे में नहीं बल्कि पूड़ी, इडली जैसे बहुत सारे व्यंजनों में होता है. हर कोई सूजी बाजार से ही खरीदता है लेकिन यहां हम आपको घर पर ही शुद्ध और ताजा सूजी बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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घर पर कैसे बनाएं सूजी (Photo: ITG)
घर पर कैसे बनाएं सूजी (Photo: ITG)

सर्दियों और त्योहारों के मौसम में घर में सूजी का इस्तेमाल हलवा, उपमा, इडली और ढोकला बनाने के लिए खूब किया जाता है. लेकिन बाजार में मिलने वाली पैकेटबंद सूजी अक्सर महीनों पुरानी होती है, जिसमें कीड़े पड़ने या मैदा मिलाकर मिलावट करने का डर रहता है.

अगर आप अपने परिवार को 100% शुद्ध, ताजा और बिना किसी केमिकल या पॉलिश वाली सूजी खिलाना चाहती हैं तो इसे घर पर ही साबुत गेहूं से बनाना बेहद आसान है. घर की बनी सूजी न सिर्फ स्वाद में सोंधी और दानेदार होती है, बल्कि इसमें गेहूं के प्राकृतिक पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं. आइए जानते हैं घर पर गेहूं से शुद्ध सूजी बनाने की सबसे आसान विधि और स्टोर करने के सीक्रेट टिप्स.

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दानेदार सूजी और लॉन्ग शेल्फ लाइफ की सीक्रेट ट्रिक्स

गेहूं में हल्की नमी देना: गेहूं को पीसने से 10 मिनट पहले हल्का सा पानी का छींटा मारकर मिला लें. इससे गेहूं का ऊपरी छिलका (चोकर) आसानी से अलग हो जाता है और अंदर का दानेदार हिस्सा आसानी से बाहर निकलता है.

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हल्का ड्राई रोस्ट करना: सूजी तैयार करने के बाद उसे 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर बिना घी के सूखा भून लें. ऐसा करने से सूजी में कभी नमी नहीं रुकती और इसमें महीनों तक कीड़े या घुन नहीं लगते.

बनाने की विधि

गेहूं साफ करें और धोएं: साबुत गेहूं को कंकड़-पत्थर से मुक्त करके साफ पानी से धो लें. फिर इसे 4-5 घंटे के लिए कड़क धूप में अच्छी तरह सुखा लें ताकि गेहूं पूरी तरह करारा और सूखा हो जाए.

दरदरा पीसें: सूखे गेहूं को मिक्सर जार में डालें. मिक्सर को लगातार चलाने की जगह पल्स मोड पर 2-3 बार रोक-रोककर चलाएं ताकि गेहूं का बारीक आटा न बने और दाना दरदरा ही टूटे.

छलनी से अलग करें 

पहला स्टेप: पिसे हुए मिश्रण को पहले बारीक आटा छलनी से छानें. इससे नीचे बारीक आटा निकल जाएगा.

दूसरा स्टेप: छलनी में बचे हुए दरदरे मिश्रण को अब मध्यम छेद वाली सूजी छलनी से छानें. नीचे कटोरी में आपकी शुद्ध, दानेदार सूजी इकट्ठा हो जाएगी और छलनी के ऊपर मोटा चोकर व दलिया रह जाएगा.

ड्राई रोस्ट और स्टोर करें: तैयार सूजी को कढ़ाई में धीमी आंच पर 2-3 मिनट ड्राई रोस्ट करें. ठंडा होने के बाद इसे एक साफ और सूखे कांच के एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लें.

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आपकी 100% शुद्ध, मिलावट-मुक्त और घर की बनी दानेदार सूजी तैयार है! इससे गरमा-गरम उपमा या हलवा बनाएं और ताजे स्वाद का आनंद लें.

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