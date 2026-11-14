UAE के स्कूलों ने 10 साल बिना होमवर्क के बच्चों को पढ़ाया... जानिए इस प्रयोग से क्या नतीजे आए?

क्या बच्चे बिना शाम को किताबों में सिर खपाए और होमवर्क का बोझ उठाए भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर भारत से लेकर पूरी दुनिया के शिक्षाविदों, स्कूलों और माता-पिता के बीच अक्सर लंबी बहस छिड़ती रहती है.

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इस बीच, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के कुछ प्राइवेट स्कूलों ने पिछले एक दशक से छोटे बच्चों के लिए 'होमवर्क' की संस्कृति को लगभग खत्म कर एक अनूठा प्रयोग किया है. अब इन स्कूलों ने इस बात का लेखा-जोखा साझा किया है कि इस बदलाव के बच्चों की मानसिक सेहत और अकादमिक प्रगति पर क्या गहरे असर पड़े हैं.

10 साल का प्रयोग और चौंकाने वाले नतीजे

दुबई के 'आर्केडिया ब्रिटिश स्कूल' ने साल 2016 में अपने यहां शुरुआत करते ही प्राइमरी कक्षाओं के छात्रों के लिए 'नो-होमवर्क' पॉलिसी लागू कर दी थी. स्कूल के कार्यकारी प्रिंसिपल गाइल्स प्रुएट के मुताबिक, इस कदम के बाद से छात्रों के शैक्षणिक परिणामों में लगातार सुधार देखा गया है.

उन्होंने बताया कि आज लगभग 80 फीसदी प्राथमिक छात्र अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि इस सफलता में बेहतर शिक्षण गुणवत्ता और मूल्यांकन की तकनीकों का भी बड़ा हाथ है, लेकिन होमवर्क न होने से बच्चों को जो मानसिक सुकून मिला, उसके अपने सकारात्मक लाभ हैं.

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प्रिंसिपल का कहना है कि प्राइमरी कक्षाओं में होमवर्क हटाने से बच्चों को अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने, खेलकूद और आउटडोर गतिविधियों में हिस्सा लेने का भरपूर मौका मिला, जिससे उनके शुरुआती वर्षों का académico दबाव काफी कम हुआ.

किताबों से परे असल जिंदगी का अनुभव

दुबई के ही 'रेजेंट इंटरनेशनल स्कूल' के प्रिंसिपल डेविड विलियम्स का मानना है कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटीज या वर्कशीट पूरा करना नहीं होना चाहिए. उनके स्कूल में होमवर्क की जगह क्लासरूम के भीतर ही 'रिट्रीवल प्रैक्टिस' (चीजों को बार-बार याद रखना), व्यावहारिक जांच-परख, आपसी सहयोग और ज्ञान को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से जोड़ने पर जोर दिया जाता है.

स्कूल के बाहर भी बच्चों को खेल, संगीत, नाटक, कुकिंग, फाइनेंश‍ियल ल‍िट्रेसी और घर के छोटे-मोटे कामों में हाथ बंटाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो उनके सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. जानकारों का मानना है कि बच्चों पर अतिरिक्त उम्मीदें थोपने के बजाय उन्हें सीखने के सही अवसर दिए जाने चाहिए.

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, क्या बदल जाता है?

यह सवाल लाजिमी है कि अगर छोटे बच्चों को होमवर्क नहीं मिलता, तो क्या बड़े होने पर उन्हें अचानक भारी दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा? यूएई के इन स्कूलों का मॉडल यह बताता है कि यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से होता है:

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मिडिल और सीनियर क्लासेज (7-11 वर्ष)-

जैसे-जैसे बच्चे माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश करते हैं, उनकी उम्र और जरूरत के हिसाब से धीरे-धीरे इंड‍िप‍िडेंट स्टडी और परीक्षा की तैयारी से जुड़े होमवर्क जोड़े जाने लगते हैं. जानकारों का यह भी मानना है किशोरावस्था (7 से 10 साल के बीच) में जब अकादमिक उम्मीदें बढ़ती हैं, तो छात्रों में पढ़ाई से जुड़ा तनाव भी देखा जाता है. ऐसे में स्कूलों की यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे पढ़ाई के साथ-साथ मजबूत काउंसलिंग और भावनात्मक सहयोग भी प्रदान करें.

पढ़ने की आदत ही सबसे बड़ा हथियार

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर माता-पिता घर पर बच्चों की मदद करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका किताबें पढ़ना है चाहे वह अपनी मातृभाषा में हो या अंग्रेजी में. साथ मिलकर पढ़ने से बच्चों में शब्दावली और सीखने की ललक खुद-ब-खुद मजबूत होती है.

क्या भारत को भी सोचने की जरूरत है?

बस्ते के भारी बोझ और शाम को ट्यूशन व होमवर्क के चक्रव्यूह में फंसे भारतीय स्कूली बच्चों की तस्वीर अक्सर चिंता पैदा करती है. यूएई के इन स्कूलों का यह अनुभव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि बच्चों के बचपन को किताबों के बक्से में कैद करने के बजाय अगर उन्हें मानसिक आज़ादी और खेलकूद का सही माहौल दिया जाए, तो शायद उनका विकास कहीं अधिक स्वाभाविक और बेहतर तरीके से हो सकता है.

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तय यह करना है कि हम बच्चों के हाथों में किताबों का बोझ थमाना चाहते हैं या उन्हें एक खुशहाल और तनावमुक्त बचपन देना चाहते हैं.

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