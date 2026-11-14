थाने में फंदे पर मिला शख्स, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत, SHO समेत पुलिसकर्मी सस्पेंड, CB-CID करेगी जांच

एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचा. कुछ देर तक वह इंस्पेक्टर के कमरे में रहा. फिर टॉयलेट जाने की बात कहकर वहां से निकला. सुबह करीब 6 बजे वह टॉयलेट में बेहोशी की हालत में मिला. पुलिसकर्मी उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

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मामला तमिलनाडु के मदुरै जिले का है. यहां चेक्कानूरानी पुलिस स्टेशन के अंदर बालकृष्णन नाम के शख्स की मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसने टॉयलेट में फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी. हालांकि, पुलिस स्टेशन के अंदर आखिर क्या हुआ, यह अभी साफ नहीं है.

घटना के बाद थाना प्रभारी यानी SHO और ड्यूटी पर तैनात संबंधित पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस स्टेशन के CCTV फुटेज सुरक्षित रखे गए हैं. मामले की न्यायिक जांच होगी और जांच CB-CID को सौंपी जाएगी.

बालकृष्णन तमिलनाडु के थेनी जिले के देवरम का रहने वाला था. वह एक डिलीवरी कंपनी की मालवाहक गाड़ी चलाता था. 3 नवंबर 2026 की सुबह वह देवरम से मदुरै की तरफ जा रहा था. गाड़ी में पार्सल और इलायची रखी हुई थी. रास्ते में वलंदूर टैंक बंड के पास अचानक गाड़ी में आग लग गई. आग इतनी बढ़ी कि गाड़ी में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया.

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इस घटना की जांच पुलिस कर रही थी. इसी मामले से जुड़े CCTV फुटेज देखने और पुलिस की जांच में मदद करने के लिए बालकृष्णन चेक्कानूरानी पुलिस स्टेशन पहुंचा था.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बालकृष्णन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के कमरे में मौजूद था. इसी दौरान वह टॉयलेट गया. सुबह करीब 6 बजे वह टॉयलेट के अंदर बेहोशी की हालत में मिला. शुरुआती जानकारी में आशंका जताई गई कि उसने वहां फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी. पुलिसकर्मी उसे तुरंत मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बालकृष्णन की मौत के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर हुई घटना को लेकर सवाल उठने लगे. आखिर वह टॉयलेट तक कैसे पहुंचा? उस वक्त वहां क्या हुआ? क्या पुलिस स्टेशन के CCTV कैमरों में घटना से जुड़ी कोई अहम जानकारी दर्ज हुई है? इन सवालों के जवाब अभी जांच के बाद ही सामने आएंगे.

CCTV फुटेज सुरक्षित, SHO और पुलिसकर्मी सस्पेंड

पुलिस ने घटना से जुड़े CCTV फुटेज को सुरक्षित रख लिया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि घटना से पहले और बाद की पूरी स्थिति समझी जा सके. इस मामले में पुलिस स्टेशन के SHO और ड्यूटी पर तैनात संबंधित पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.

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एक और जानकारी सामने आई है. बताया गया है कि बालकृष्णन ने एक मामले में शिकायत भी दी थी. उसकी शिकायत और उससे जुड़े पहलुओं की भी जांच की जाएगी.

अब न्यायिक जांच और CB-CID की पड़ताल

अधिकारियों के मुताबिक, अब इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी. इसके अलावा जांच CB-CID को सौंपी जाएगी. इसका मकसद घटना की निष्पक्ष पड़ताल करना है. फिलहाल पुलिस की शुरुआती जानकारी में खुदकुशी की कोशिश की बात कही गई है. अब न्यायिक जांच और CB-CID की पड़ताल से ही यह साफ हो सकेगा कि पुलिस स्टेशन के अंदर उस सुबह आखिर क्या हुआ था.

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