IPL मैच खत्म होने के बाद सारी रात कहां गायब रहते थे खिलाड़ी? CSK के पूर्व दिग्गज ने किया हैरान करने वाला खुलासा

आईपीएल ने कई खिलाड़ियों की किस्मत रातों रात बदलने का काम किया है. भारत ही नहीं दुनिया भर के कई खिलाड़ी को आईपीएल के जरिए असली पहचान मिली. आईपीएल में मैदान पर चौके-छक्के लगाने वाले खिलाड़ी मैच के बाद जमकर पार्टियां भी किया करते थे.

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मैच के बाद मैदान के बाहर की चकाचौंध के साथ देर रात तक चलने वाली पार्टियां और फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ खिलाड़ियों की बॉन्डिंग भी आईपीएल को बेहद खास बनाती है. हाल ही में टीम इंडिया के दो पूर्व दिग्गज चेतेश्वर पुजारा और इरफान पठान ने आईपीएल के शुरुआती दिनों और लेट-नाइट पार्टियों के कुछ बेहद मजेदार किस्से शेयर किए हैं.

साल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ आईपीएल का खिताब जीतने वाले चेतेश्वर पुजारा मैदान पर बेहद शांत नजर आते हैं. खेल के अलावा पुजारा अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी पंक्चुअल रहे हैं. पुजारा ने बताया कि उनके पिता ने बचपन से ही उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डाली थी. लेकिन जब वे आईपीएल में आए तो यहां का माहौल बिल्कुल अलग था.

रात को 2 बजे शुरू होती थी आईपीएल की पार्टियां

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पुजारा के मुताबिक मैच के बाद पार्टियां रात को डेढ़ या दो बजे शुरू होती थीं. समय के पाबंद पुजारा सबसे पहले पहुंचते, लेकिन बाकी खिलाड़ी 3 बजे तक आते थे. पुजारा थोड़ी देर रुककर अपने कमरे में सोने चले जाते और सुबह हमेशा की तरह 7:30 बजे नाश्ते के लिए डाइनिंग एरिया में पहुंच जाते.

रात भर गायब रहते थे खिलाड़ी

शुरुआत में जब पुजारा ने सुबह-सुबह दूसरे खिलाड़ियों को नाश्ते की टेबल पर देखा तो उन्हें लगा कि उनकी तरह बाकी खिलाड़ी भी सुबह जल्दी उठने के आदी हैं. लेकिन बाद में उन्हें असलियत पता चली. दरअसल, वे खिलाड़ी सुबह उठे नहीं थे, बल्कि रातभर पार्टी करने के बाद बिना सोए सीधे नाश्ता करने पहुंचे थे और नाश्ते के बाद सोने जाने वाले थे.

प्रीति जिंटा ने खिलाड़ियों को दी थी अनोखी ट्रीट

इसी बातचीत में पुजारा ने यह भी माना कि जब वे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का हिस्सा बने तो शाहरुख खान से मिलना उनके लिए एक बड़ा मोमेंट था. दूसरी ओर इरफान पठान ने साल 2009 के आईपीएल का एक मजेदार किस्सा सुनाया. पठान तब किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए खेलते थे. टीम लगातार कुछ मैच हार चुकी थी और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था. तब टीम की को-ओनर और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक अनोखा ऑफर दिया.

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प्रीति ने टीम से कहा कि अगर तुम अगला मैच जीतते हो तो मैं खुद अपने हाथों से तुम सभी के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी. इस मजेदार वादे का असर हुआ, टीम अगला मैच जीत गई और प्रीति जिंटा ने खुद अपने हाथों से पराठे बनाकर पूरी टीम को ट्रीट दी. पठान ने प्रीति जिंटा की तारीफ करते हुए कहा कि लगातार हार मिलने के बावजूद उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया और हमेशा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया.

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