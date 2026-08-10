गेमिंग से होंगे मालामाल! KRAFTON ने लॉन्च किया टूर्नामेंट, जीतने पर मिलेंगे ₹2 करोड़

वीडियो गेम खेलकर पैसे कमाना आने वाले समय में और आसान हो सकता है. Esports की मदद से ऐसा मुमकिन है. इसमें एक ही गेम को कई खिलाड़ी साथ में खेलते हैं और जीतने के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करते हैं. जब ऐसे गेम्स के बड़े टूर्नामेंट कराए जाते हैं, तो उन्हें ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट कहा जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स भी कहते हैं.

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बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) बनाने वाली कंपनी क्राफ्टन ने मुंबई में एक नए टूर्नामेंट का ऐलान किया है. इस टूर्नामेंट का प्राइज पूल ₹2 करोड़ रखा गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

जानिए इस टूर्नामेंट के बारे में

BGMI बनाने वाली कंपनी क्राफ्टन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दो नए टूर्नामेंट का ऐलान किया है. पहला टूर्नामेंट बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया शटडाउन 2026 (BMDS 2026) है. इसके बाद बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया इंटरनेशनल कप 2026 (BGMIC 2026) खेला जाएगा. इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के अलावा साउथ कोरिया और जापान की टीमें भी हिस्सा लेंगी.

जानिए टूर्नामेंट की तारीख और कौन खेल सकता है?

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया शोडाउन (BMDS)

मुंबई में होने वाले इस टूर्नामेंट में 48 टीमें एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी. यह इन्वाइट ओनली टूर्नामेंट है, यानी इसमें वही टीमें खेलेंगी जिन्हें उनके पुराने रिकॉर्ड के आधार पर चुना जाएगा.

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इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले 22 सितंबर से 13 अक्टूबर 2026 तक खेले जाएंगे. इसके बाद क्वालिफाई करने वाली टीमें 16 से 18 अक्टूबर 2026 के बीच होने वाले LAN फाइनल्स में भिड़ेंगी.

जानिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बारे में

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया इंटरनेशनल कप. यह एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, जिसमें भारत की टीमों के साथ विदेशी टीमें भी खेलेंगी. इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी. इनमें 6 टीमें भारत, 5 टीमें साउथ कोरिया और 5 टीमें जापान की होंगी.

यह टूर्नामेंट भी मुंबई में होगा. इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी और 1 नवंबर 2026 तक चलेगा. क्राफ्टन भारत में इस तरह के बड़े टूर्नामेंट कराकर ईस्पोर्ट्स को और बढ़ावा देना चाहता है. इससे उन खिलाड़ियों को नए मौके मिल सकते हैं, जो गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं.

साथ ही, ऐसे टूर्नामेंट्स खिलाड़ियों और गेम खेलने वालों के बीच एक दिलचस्प माहौल बना देते हैं. गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं. आने वाले समय में ऐसे और भी टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे. कई ऐसे टूर्नामेंट्स भी होते हैं, जिनमें अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है.

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