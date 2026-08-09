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क्या सीरीज खेलने बांग्लादेश जाएगी टीम इंडिया? BCCI ने तोड़ी चुप्पी, अब सरकार को लेना होगा बड़ा फैसला

भारत और बांग्लादेश के बीच सितंबर में होने वाली सीरीज अभी भी सवालों के घेरे में है. भारतीय टीम यह सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश जाएगी या नहीं? इस पर बीसीसीआई की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है. यह दौरा साल 2024 में होना था, लेकिन उस समय इस दौरे को आगे के लिए शेड्यूल कर दिया गया था.

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बांग्लादेश के खिलाफ कब होंगे मैच? (PHOTO:X)
बांग्लादेश के खिलाफ कब होंगे मैच? (PHOTO:X)

बांग्लादेश दौरे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. भारत और बांग्लादेश के बीच सितंबर में होने वाली वनडे और टी20 सीरीज अब मुश्किल में फंसती नजर आ रही है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि भारतीय टीम उनके देश में आकर सीरीज खेलेगी. भारत को बांग्लादेश दौरे पर तीन वनडे और इतने ही टी-20 मैच खेलने हैं.

लेकिन भारतीय क्रिकेट फैन्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया इस बार पड़ोसी देश खेलने जाएगी या नहीं? फिलहाल इसका जवाब बीसीसीआई के पास भी नहीं है. बांग्लादेश में जारी मौजूदा हालात और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को देखते हुए बोर्ड ने अब पूरा मामला भारत सरकार के रुख पर छोड़ दिया है.

BCCI के एक बड़े अधिकारी ने आज तक से बात करते हुए साफ किया कि बोर्ड इस दौरे पर अपने दम पर कोई फैसला नहीं ले सकता. इसके लिए जल्द ही भारत सरकार से संपर्क किया जाएगा और मंजूरी मांगी जाएगी. सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा. 

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बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से लगातार हो रही बात

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) चाहता है कि यह सीरीज हर हाल में हो. इसके लिए उसने BCCI को बकायदा लेटर भी भेजा है. दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड लगातार एक-दूसरे के संपर्क में हैं. BCB ने 29 अगस्त से 15 सितंबर के बीच इस व्हाइट बॉल सीरीज (वनडे और टी20) के लिए एक खास विंडो भी तैयार रखी है. लेकिन अब गेंद पूरी तरह से भारतीय विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के पाले में है.

खिलाड़ियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है. यही वजह है कि बोर्ड बिना सरकारी क्लीयरेंस के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता. सरकार से बातचीत के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि भारतीय खिलाड़ी ढाका के लिए उड़ान भरेंगे या फिर यह दौरा फिलहाल के लिए टल जाएगा.

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अगर सरकार इजाजत दे देती है तो फैन्स को अगस्त के आखिर में भारत और बांग्लादेश के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. लेकिन अगर सुरक्षा कारणों से मंजूरी नहीं मिली तो BCB का यह शेड्यूल बिगड़ना तय है. अगले कुछ दिनों में सरकार के रुख के साथ ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.

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साल 2024 में होनी थी सीरीज

यह दौरा मूल रूप से 2024 में प्रस्तावित था. हालांकि, उस समय बांग्लादेश में हुए सरकार-विरोधी प्रदर्शनों और उसके बाद सत्ता परिवर्तन के कारण दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में तनाव आ गया. इसी वजह से यह क्रिकेट सीरीज स्थगित कर दी गई थी. अब इस सीरीज को सितंबर 2026 में आयोजित करने का प्रस्ताव है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) या भारत सरकार की ओर से अभी तक इसे अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है.

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