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अफ्रीका के जंगली जानवर और महेश बाबू... राजामौली ने दिखाया वाराणसी का सबसे धांसू ग्लिम्प्स

महेश बाबू का आज जन्मदिन है, तो इस खास मौके पर राजामौली ने अपकमिंग फिल्म वाराणसी से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. इसमें हम एक्टर को अफ्रीका के जंगलों में देख सकते हैं.

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महेश बाबू 'रुद्र' का निभाएंगे रोल (Photo: Instagram @varanasimovie)
महेश बाबू 'रुद्र' का निभाएंगे रोल (Photo: Instagram @varanasimovie)

इंडियन सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर कहे जाने वाले एस एस राजामौली इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म वाराणसी की शूटिंग में लगे हुए हैं. ये फिल्म अभी अपने आखिरी शेड्यूल में चल रही है. राजामौली इसे कई सारे देशों में जाकर शूट कर रहे हैं. इसे एक इंडियाना जोन्स टाइप एडवेंचर-थ्रिलर की तरह बताया जा रहा है, जिसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे कलाकार हैं. 

9 अगस्त का दिन फिल्म के हीरो यानी महेश बाबू के लिए बड़ा खास है. इस दिन वो अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं. ऐसे मौके पर एस.एस. राजामौली ने उनके फैंस को बर्थडे ट्रीट देने का फैसला किया. अपनी फिल्म वाराणसी से महेश बाबू के कुछ ग्लिम्प्स शेयर किए गए, जिसमें वो अफ्रीका के जंगलों में खड़े नजर आए. 

जंगलों में महेश बाबू

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महेश बाबू का एक लुक में साइड प्रोफाइल दिखा, जिनके पीछे अफ्रीका के घने जंगल और जंगली जानवर हैं. ये फ्रेम देखने में इतना शानदार है कि मानो इसे VFX के जरिए बनाया गया हो. लेकिन हकीकत यही है कि ये शॉट एकदम असली है. खुद राजामौली ने भी इस फोटो की बैकस्टोरी शेयर की, जिसे वो बेहद खास एक्सपीरियंस बताते हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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राजामौली ने बताया- ये हमारे अफ्रीका शेड्यूल के दौरान शूट किए गए सीन्स हैं. वहां की प्राकृतिक खूबसूरती ने हमें वो अनुभव दिया, जो किसी सेट पर मिलना मुमकिन नहीं था. किलिमंजारो और मसाई मारा में शूटिंग करते हुए मैं हैरान रह गया. कई सुबह ऐसी थीं, जब मुझे लगा कि हमारे सामने का नजारा इतना शानदार है कि 1.43:1 का IMAX फ्रेम भी उसे पूरी तरह कैमरे में समेट नहीं सकता. 

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महेश बाबू की इन तस्वीरों ने फैंस के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है. पिछले साल जब इसका फर्स्ट ग्लिम्प्स टीजर आया था, तब भी वाराणसी की वर्ल्ड बिल्डिंग को देख लोग दंग रह गए थे. उन्हें बस ये जानने की इच्छा थी कि आखिर एस.एस. राजामौली इस फिल्म में ऐसा क्या बना रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अंटार्कटिका जाकर शूटिंग करनी पड़ रही है. 

क्या होगी वाराणसी की कहानी?

कई सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में महेश बाबू का किरदार रुद्र एक उल्कापिंड को वाराणसी में आने से रोकने की कोशिश में लगा रहता है. पिक्टर के प्लॉट के अनुसार, शंभवी नाम का एक उल्कापिंड वाराणसी के घाट की तरफ तेजी से आ रहा है. रुद्र को एक बेहद खतरनाक और रोमांचक मिशन के लिए चुना जाता है.

उसे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जाकर एक प्राचीन रहस्यमयी चीज को खोजकर वापस लाना है, जिसका संबंध ब्रह्मांड से माना जाता है. इस मिशन में उनके साथ मंदाकिनी भी हैं, जो एक निडर इतिहासकार हैं और निशानेबाजी में माहिर हैं. उनकी ये तलाश एक हाई-टेक साइंस-फिक्शन थ्रिलर में बदल जाती है, जिसमें वो अफ्रीका के घने जंगलों, अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन और यूरोप के अलग-अलग इलाकों से गुजरते हैं. इस दौरान उनका पीछा टेक्नोलॉजी के जीनियस विलेन कुंभा करता है. 

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वाराणसी में दिलचस्प बात ये भी है कि फिल्म में एक 25-30 मिनट का रामायण सीन भी शामिल किया जाएगा. इसमें महेश बाबू भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, जिसे राजामौली ने खुद रिवील भी किया था. फिल्म वाराणसी अगले साल 2027 में 7 अप्रैल को रिलीज होगी. इसे IMAX के लिए शूट किया जा रहा है, और उसमें देखा भी जाएगा. 

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