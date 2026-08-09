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कोहली-सचिन से बड़ा खिलाड़ी रहा है यह दिग्गज! ब्रेट ली ने बताया कौन है ऑल-टाइम बेस्ट क्रिकेटर? नाम सुनकर उड़ जाएंगे होश

विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का नाम भारत ही नहीं दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में गिना जाता है. लेकिन एक क्रिकेटर ऐसा भी है जिसने अपने खेल से इन दिग्गजों को भी कड़ी टक्कर दी है. क्या आप जानते हैं कि आखिर वो क्रिकेटर कौन है?

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विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर (Photo: ITG)
विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर (Photo: ITG)

क्रिकेट जगत में ऑल-टाइम ग्रेट खिलाड़ी कौन है? सालों से इस मुद्दे पर बहस होती आ रही है. क्रिकेट से जुड़े कई दिग्गजों ने भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना है. 

लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने इस चर्चा को एक नया मोड़ दिया है. ब्रेट ली ने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना है. लेकिन जब बात ऑलओवर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट की आई तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस को नंबर-1 चुना.

हाल ही में 'द रणवीर शो' (TRS) में बात करते हुए ब्रेट ली ने कैलिस के रिकॉर्ड्स की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि मेरी नजर में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं, लेकिन अगर ऑलओवर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की बात करें तो वह जैक्स कैलिस हैं. अगर आप उनके आंकड़ों को देखें तो वह दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं. आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और उनका रिकॉर्ड अविश्वसनीय है.

कैलिस का रिकॉर्ड रहा है दमदार

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कैलिस ने 1995 से 2014 के बीच दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते हुए टेस्ट में 13,289 रन और वनडे में 11,579 रन बनाए. इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट में 292 विकेट और वनडे में 273 विकेट भी अपने नाम किए. ब्रेट ली और कैलिस आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए एक साथ खेल चुके हैं. इतना ही नहीं साल 2012 में गौतम गंभीर की कप्तानी में खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे हैं.

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24 सालों तक भारत के लिए खेल चुके हैं सचिन

सचिन तेंदुलकर ने 24 सालों तक भारत के लिए खेला है. टेस्ट और वनडे दोनों ही फॉर्मेट में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. ब्रेट ली ने अपने करियर के दौरान सचिन और कैलिस दोनों के खिलाफ कई यादगार मुकाबले खेले हैं. सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 15921 रन बनाए हैं. वनडे में उनके बल्ले से 18426 रन निकले थे.

ये भी पढ़ें- रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप प्लान क्या है? अजीत अगरकर और BCCI की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल 

कोहली को लेकर क्या बोले ब्रेट ली

बातचीत के दौरान ब्रेट ली ने विराट कोहली की भी जमकर सराहना की. विराट के शुरुआती दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब वह पहली बार विराट की आंखों में देखते थे, तो उसमें एक अलग ही जुनून और चुनौती दिखती थी. 

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विराट के मौजूदा फॉर्म पर सवाल उठाने वाले आलोचकों पर निशाना साधते हुए ब्रेट ली ने कहा कि लोग कुछ भी बोल सकते हैं. अगर वह किसी मैच में रन न बनाएं तो लोग कहने लगते हैं कि उनका दौर खत्म हो गया. यह सब बकवास है. जरा उनका रिकॉर्ड देखिए, वह बेमिसाल है. कोहली के अंदर काफी क्रिकेट बचा हुआ है.

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