scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नाइजीरिया में भारत का मान बढ़ाएगी MP की बेटी... सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में खुशी दाभाडे का चयन

तलवारबाजी के रिंग में एक बार फिर मध्यप्रदेश का नाम गूंजने वाला है. भोपाल की एमपी राज्य फेंसिंग अकादमी की स्टार खिलाड़ी खुशी दाभाडे अब नाइजीरिया में होने वाली सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारतीय तिरंगे का मान बढ़ाएंगी.

Advertisement
X
वर्ल्ड कप के बाद अब कॉमनवेल्थ में दम दिखाएंगी खुशी दाभाडे.(Photo:ITG)
वर्ल्ड कप के बाद अब कॉमनवेल्थ में दम दिखाएंगी खुशी दाभाडे.(Photo:ITG)

मध्यप्रदेश की इंटरनेशनल फेंसिंग यानी तलवारबाजी खिलाड़ी खुशी दाभाडे ने एक बार फिर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. खुशी का चयन सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप-2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है. यह इंटरनेशनल कॉम्पिटीशन 9 से 14 अगस्त तक नाइजीरिया में आयोजित किया जा रहा है.खुशी भारतीय टीम के साथ नाइजीरिया पहुंच चुकी हैं और वुमेंस एपी स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.

खुशी दाभाडे मध्यप्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल की खिलाड़ी हैं.वे वुमेंस 'एपी' (Epee) स्पर्धा में भाग लेती हैं. सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जैसे बड़े मंच पर भारतीय टीम में उनका चुना जाना अकादमी के साथ-साथ पूरे राज्य के फेंसिंग खेल के लिए एक बेहद अहम उपलब्धि माना जा रहा है.

यह पहला मौका नहीं है जब खुशी दाभाडे देश के लिए इंटरनेशनल ट्रैक पर उतरी हैं.इससे पहले भी वे कई ग्लोबल कॉम्पिटीशन में भारत की जर्सी पहन चुकी हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Sakshi Chaudhary (PHOTO: PTI)
'कोहली ने 3 साल तक...', गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी का बड़ा खुलासा
Lovlina Borgohain
'लोग दर्द में हैं', बॉक्सर लवलीना का छलका दर्द, VIDEO
Pakistan Boxer
कॉमनवेल्थ गेम्स से PAK बॉक्सर गायब, होटल में छोड़ा पासपोर्ट
cbi-filed-chargesheet-on-pnc-infratech
पंखे से हाइवे सुखाने वाली कंपनी... पहले भी घूस लेते पकड़े गए थे कर्मचारी
Murderer Arrested after 28 years
1999 में हथकड़ी समेत कस्टडी से भागा था आरोपी, 28 साल बाद पुलिस ने दबोचा

2021: रूस के कजान में आयोजित एफआईई (FIE) सीनियर एपी वर्ल्ड कप में भाग लिया.

2021-22: मिस्र (इजिप्ट) के काहिरा में आयोजित एफआईई एपी ग्रां प्री में देश का प्रतिनिधित्व किया.

2022: दक्षिण कोरिया के सियोल में सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप का हिस्सा रहीं.

2026: फ्रांस के सेंट-मॉर-दे-फोसे में आयोजित सीनियर वुमेंस एपी वर्ल्ड कप के लिए चुनी गईं भारत की 4 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल रहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    नाइजीरिया में भारत का मान बढ़ाएगी MP की बेटी... सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में खुशी दाभाडे का चयन |
    रांची में छात्र आंदोलन को लेकर दो गुटों में मतभेद |
    दिल्ली मेट्रो में लड़कियों की चोरी-छिपे खींच रहा था फोटो? फिर ऐसे खुली पोल |
    कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग, हजारों एकड़ जलकर खाक |
    बुकिंग रद्द होने के बावजूद JNUSU करेगा उमर खालिद की किताब पर चर्चा |
    कुदरत का कहर या इंसानी गलती? देखें तबाही वाली बाढ़ की 'कहानी' |
    अफ्रीका के जंगली जानवर और महेश बाबू... राजामौली ने दिखाया वाराणसी का सबसे धांसू ग्लिम्प्स |
    क्या सीरीज खेलने बांग्लादेश जाएगी टीम इंडिया? BCCI ने तोड़ी चुप्पी, अब सरकार को लेना होगा बड़ा फैसला |
    खुद को बताता था NSA अजीत डोभाल का 'अंडरकवर एजेंट'... बिहार में फर्जी IAS पकड़ा, आलीशान घर से 1 करोड़ की गाड़ियां जब्त |
    Urad Dal Paratha: Urad Dal Paratha: रोज की घिसी-पिटी दाल-रोटी छोड़िए? आज ही ट्राई करें उड़द दाल और आलू का भरवां पराठा, बनेगा एक दम क्रिस्पी
    Advertisement