नाइजीरिया में भारत का मान बढ़ाएगी MP की बेटी... सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में खुशी दाभाडे का चयन

मध्यप्रदेश की इंटरनेशनल फेंसिंग यानी तलवारबाजी खिलाड़ी खुशी दाभाडे ने एक बार फिर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. खुशी का चयन सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप-2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है. यह इंटरनेशनल कॉम्पिटीशन 9 से 14 अगस्त तक नाइजीरिया में आयोजित किया जा रहा है.खुशी भारतीय टीम के साथ नाइजीरिया पहुंच चुकी हैं और वुमेंस एपी स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.

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खुशी दाभाडे मध्यप्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल की खिलाड़ी हैं.वे वुमेंस 'एपी' (Epee) स्पर्धा में भाग लेती हैं. सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जैसे बड़े मंच पर भारतीय टीम में उनका चुना जाना अकादमी के साथ-साथ पूरे राज्य के फेंसिंग खेल के लिए एक बेहद अहम उपलब्धि माना जा रहा है.

यह पहला मौका नहीं है जब खुशी दाभाडे देश के लिए इंटरनेशनल ट्रैक पर उतरी हैं.इससे पहले भी वे कई ग्लोबल कॉम्पिटीशन में भारत की जर्सी पहन चुकी हैं.

2021: रूस के कजान में आयोजित एफआईई (FIE) सीनियर एपी वर्ल्ड कप में भाग लिया.

2021-22: मिस्र (इजिप्ट) के काहिरा में आयोजित एफआईई एपी ग्रां प्री में देश का प्रतिनिधित्व किया.

2022: दक्षिण कोरिया के सियोल में सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप का हिस्सा रहीं.

2026: फ्रांस के सेंट-मॉर-दे-फोसे में आयोजित सीनियर वुमेंस एपी वर्ल्ड कप के लिए चुनी गईं भारत की 4 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल रहीं.

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