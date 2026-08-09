बुकिंग रद्द होने के बावजूद JNUSU करेगा उमर खालिद की किताब पर चर्चा

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में 10 अगस्त को होने वाली उमर खालिद की किताब फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज पर चर्चा के लिए SSS-1 की बुकिंग रद्द कर दी है. लेकिन ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द किए जाने के बावजूद 10 अगस्त को उमर खालिद की किताब पर चर्चा आयोजित की जाएगी. बता दें कि यह कार्यक्रम 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होना था. विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, ऑडिटोरियम की बुकिंग के लिए जमा किए गए वेन्यू रिक्वेस्ट फॉर्म में प्रस्तावित कार्यक्रम की पूरी जानकारी शेयर नहीं की गई थी. इसी आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुकिंग रद्द करने का फैसला लिया.

और पढ़ें

JNUSU ने क्या कहा?

बता दें कि इस मामले में JNUSU ने ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द किए जाने को अलोकतांत्रिक बताया है. छात्र संघ का कहना है कि किताबों और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा करना अकादमिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक बहस का अहम हिस्सा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुकिंग रद्द करने के पीछे कार्यक्रम की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने का कारण बताया है. हालांकि, JNUSU ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन ने आयोजकों को इसी प्रक्रिया के तहत बुकिंग करने के लिए कहा था.

छात्र संघ ने प्रशासन पर दोहरे रवैये का आरोप भी लगाया है. JNUSU का कहना है कि परिसर में कुछ अन्य कार्यक्रमों को सहयोग दिया जाता है, जबकि आदिवासी संघर्ष और जल, जंगल, जमीन जैसे मुद्दों पर चर्चा को रोका जा रहा है. उमर खालिद के समर्थन में JNUSU ने कहा कि वे संवैधानिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े मुद्दों की आवाज उठाते रहे हैं. संघ ने उनके लंबे समय से जेल में रहने को लेकर भी सवाल उठाए हैं. हालांकि, ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द होने के बाद JNUSU ने चर्चा को SSS-II भवन के बाहर आयोजित करने का फैसला किया है. छात्र संघ ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है.

Advertisement

इसलिए रद्द हुई थी बुकिंग

बता दें कि यह कार्यक्रम JNUSU की ओर से आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित किया जाना था. इसमें प्रो. प्रभु महापात्र, प्रो. उमा चक्रवर्ती, हर्ष मंदर समेत कई लोग वक्ता के तौर पर शामिल होने वाले थे. कार्यक्रम के लिए SSS-1 सभागार बुक किया गया था लेकिन विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम से पहले ही बुकिंग रद्द कर दी. विश्वविद्यालय का कहना है कि हॉल बुक करने के लिए दिए गए फॉर्म में कार्यक्रम की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी. बुकिंग रद्द करने का पत्र संयुक्त रजिस्ट्रार ने जारी किया था और इसे SSS के डीन की मंजूरी मिली थी.

---- समाप्त ----