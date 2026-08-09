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दिल्ली मेट्रो में लड़कियों की चोरी-छिपे खींच रहा था फोटो? फिर ऐसे खुली पोल

दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहीं दो महिलाओं ने एक शख्स पर चोरी-छिपे उनकी तस्वीरें लेने का आरोप लगाया. महिलाओं का दावा है कि पहले उसने फोटो लेने से इनकार किया, लेकिन फोन के रीसायकल बिन में तस्वीरें मिलने के बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

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यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर प्रवीण्या ने शेयर किया है (Photo:Insta/@praveenyaaaa)
यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर प्रवीण्या ने शेयर किया है (Photo:Insta/@praveenyaaaa)

दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान दो महिलाओं के साथ हुई एक घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. महिलाओं का दावा है कि एक अधेड़ उम्र का शख्स बिना उनकी जानकारी के उनकी तस्वीरें खींच रहा था. जब उन्हें इस बात का शक हुआ, तो उन्होंने मौके पर ही शख्स का सामना किया. इसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर प्रवीण्या ने शेयर किया है. उनके मुताबिक, वह अपनी दोस्त के साथ शाम के समय लोक नायक भवन मेट्रो स्टेशन से ग्रीन पार्क की ओर जा रही थीं. इसी दौरान उनकी नजर पास बैठे एक अधेड़ उम्र के शख्स पर पड़ी, जिस पर उन्होंने चोरी-छिपे तस्वीरें लेने का आरोप लगाया.

'क्या आपने हमारी फोटो ली?'

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वीडियो में दोनों महिलाएं सीधे शख्स से पूछती हैं कि क्या आपने हमारी फोटो ली? महिलाओं का दावा है कि सवाल पूछे जाने के बाद शख्स ने अपना मोबाइल निकाला और कुछ तस्वीरें डिलीट करने लगा. बाद में उसने फोन दिखाकर कहा कि उसने कोई फोटो नहीं ली.

हालांकि, महिलाओं के अनुसार जब उन्होंने फोन का रीसायकल बिन देखा, तो उसमें उनकी तस्वीरें मौजूद थीं. इसी पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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किसी ने आवाज नहीं उठाई

महिलाओं ने अपनी पोस्ट में यह भी दावा किया कि उनके पास बैठा एक अन्य यात्री कथित तौर पर पूरी घटना देख रहा था, लेकिन उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया. उनका कहना है कि जब उन्होंने खुद शख्स का सामना किया, तब जाकर आसपास के लोगों ने प्रतिक्रिया दी.

'गलती हमारी नहीं है'

घटना के बाद प्रवीण्या ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट भी लिखा. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए महिलाओं के कपड़े, उनका व्यवहार या उनकी मौजूदगी जिम्मेदार नहीं होती. उन्होंने लिखा कि यह हमारे कपड़ों की वजह से नहीं है. यह हमारे व्यवहार की वजह से नहीं है. यह हमारी गलती नहीं है..

वीडियो पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नाराजगी जताई. कुछ यूजर्स ने सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति किसी की तस्वीर लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं कई लोगों ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में आसपास मौजूद लोगों को मूकदर्शक बनने के बजाय पीड़ित का साथ देना चाहिए.यह वीडियो अब निजता, महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छेड़ रहा है.

(नोट: यह घटना सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो और महिला के दावों पर आधारित है. इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.)

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