'सचिन जैसा बनाना है लंबा करियर...', वैभव सूर्यवंशी को लेकर BCCI ने तैयार किया रोडमैप

महज 15 साल की उम्र में क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने बड़ा रोडमैप तैयार किया है. बोर्ड अब 'बेबी बॉस' के मौजूदा प्रदर्शन के बजाय उनके लंबे इंटरनेशनल करियर पर ध्यान दे रहा है. बीसीसीआई चाहता है कि वैभव अपनी प्रतिभा को सही दिशा में आगे बढ़ाएं और आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट के लिए लगातार योगदान दें.

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गुरुवार (3 सितंबर) को मुंबई में हुई बीसीसीआई की हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग के बाद सचिव देवजीत सैकिया ने वैभव के भविष्य को लेकर बोर्ड की सोच स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि बीसीसीआई इस युवा खिलाड़ी को बेहद गंभीरता से देख रहा है और उसके करियर के हर कदम पर नजर रखी जा रही है.

देवजीत सैकिया ने कहा, 'हम चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी या उनके जैसे किसी भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी का करियर आगे बढ़े और वह सचिन तेंदुलकर या अतीत के दूसरे दिग्गज खिलाड़ियों की तरह लंबे समय तक देश की सेवा करें.'

वैभव पर दबाव ना बने: सैकिया

देवजीत सैकिया ने यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड वैभव से तुरंत नतीजे हासिल करने के बजाय उनके विकास को प्राथमिकता दे रहा है. बीसीसीआई की कोशिश है कि कम उम्र में मिली सफलता के बाद वैभव पर जरूरत से ज्यादा दबाव ना आए और वह लगातार अपने खेल में सुधार करते रहें.

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देवजीत सैकिया कहते हैं, 'हम बहुत सावधानी बरत रहे हैं कि वह हर सही कदम आगे बढ़ाएं, ताकि यह सिर्फ एक सीरीज या एक साल की कहानी बनकर न रह जाए.'

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IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में जगह मिली. इसके बाद वैभव भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने. इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 151 रन बनाकर जोरदार वापसी की.

घरेलू क्रिकेट में भी वैभव सूर्यवंशी का शानदार फॉर्म जारी है. दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उन्होंने सेंट्रल जोन के खिलाफ 81 गेंदों में 92 रन बनाए. इस पारी के दौरान वह टूर्नामेंट के इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने. दूसरी पारी में भी उन्होंने 40 रन बनाए और ईस्ट जोन को फाइनल में पहुंचाने में योगदान दिया.

वैभव एक खास टागेट ग्रुप में

बीसीसीआई की योजना केवल वैभव सूर्यवंशी तक सीमित नहीं है. देवजीत सैकिया के मुताबिक बोर्ड ने करीब 10-15 उभरते खिलाड़ियों को एक खास टारगेट ग्रुप में रखा है. इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट की लगातार निगरानी की जा रही है.

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देवजीत सैकिया ने बताया, 'हम सिर्फ वैभव को नहीं देख रहे हैं. हमारे टारगेट ग्रुप में करीब 10-15 खिलाड़ी हैं. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण उनके भविष्य, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं.'

वैभव सूर्यवंशी फिलहाल 13 सितंबर से शुरू होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं. इसके अलावा वह एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय टीम में भी शामिल हैं, जहां वीवीएस लक्ष्मण हेड कोच की भूमिका निभाएंगे.

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