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मथुरा में वाहनों को नो एंट्री... जन्माष्टमी पर दिल्ली से नोएडा तक ट्रैफिक डायवर्जन 

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दिल्ली, नोएडा से लेकर मथुरा तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. दिल्ली में जन्माष्टमी यात्रा के चलते कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

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दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी (Photo: ITG)
दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी (Photo: ITG)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे नोएडा से लेकर मथुरा तक, यातायात को लेकर कई प्रतिबंध लागू रहेंगे. कई रास्तों पर आम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. वहीं, कई जगह श्रद्धालुओं के लिए विशेष पार्किंग का इंतजाम भी प्रशासन ने किया है.

दिल्ली में जन्माष्टमी के मौके पर निकाली जाने वाली जन्माष्टमी यात्रा को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात की खास व्यवस्था की है.  दिल्ली पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है. दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक जन्माष्टमी यात्रा पीएस सब्जी मंडी से शुरू होगी.

यह यात्रा मल्कागंज चौक., रोशनआरा रोड, स्पार्क्स मॉल, सत्यवती मार्ग, शक्तिनगर चौक, जीटी करनाल रोड और घंटाघर चौक होते हुए वापस पीएस सब्जी मंडी पहुंचकर संपन्न होगी. दिल्ली पुलिस ने वाहन चालकों और आम नागरिकों से शाम 5.30 बजे के बाद इन मार्गों पर जाने से बचने की सलाह दी है.

दिल्ली पुलिस ने लोगों को यह भी सलाह दी है कि यात्रा से पहले प्लानिंग कर लें और अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें. सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें और सड़क किनारे वाहन खड़ा ना करें. ट्रैफिक पुलिस ने इमरजेंसी वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता उपलब्ध कराने की बात कही है और लोगों से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सहयोग और धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है.

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दिल्ली से सटे नोएडा में जन्माष्टमी के मौके पर कई रास्तों पर डायवर्जन लागू रहेगा. नोएडा सेक्टर 33 में इस्कॉन मंदिर के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. एनटीपीसी अंडरपास से गिझौड़ चौक और फिर एनटीपीसी की ओर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू रहेगा.

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नोएडा में गिझौड़ से अट्टा अंडरपास की ओर जाने वाले वाहनों को होशियारपुर और समरविला तिराहे से निकाला जाएगा. इस्कॉन मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडोबी बिल्डिंग के पास पार्किंग बनाई गई है. वीवीआईपी वाहनों के लिए शिल्प हाट की पार्किंग में पार्किंग का इंतजाम किया गया है.

मथुरा में भारी वाहनों की नो एंट्री

भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. यह प्रतिबंध 5 सितंबर तक लागू रहेगा. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर मथुरा-वृंदावन में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पांच सितंबर की सुबह नौ बजे तक मथुरा शहर और वृंदावन के प्रमुख मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोककर श्रद्धालुओं को निर्धारित पार्किंग स्थलों तक पहुंचाया जाएगा. श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में भूतेश्वर तिराहा, मसानी चौराहा, डीग गेट, गोकरण तिराहा, चौक बाजार, भरतपुर गेट, कृष्णापुरी, स्टेट बैंक चौराहा और महाविद्या कॉलोनी समेत कई जगह से वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

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गोवर्धन चौराहा और मंडी चौराहा से भूतेश्वर की ओर भारी वाहन, रोडवेज बस और ट्रैक्टर नहीं जा सकेंगे. रोडवेज बसों को औद्योगिक क्षेत्र और जयगुरुदेव के आश्रम होते हुए मालगोदाम मार्ग से संचालित किया जाएगा. मसानी चौराहा से जन्मभूमि और चौक बाजार की ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी.

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