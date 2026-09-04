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Homemade Makhan: बाजार का चक्कर छोड़ें, बिना मलाई सिर्फ देसी घी और बर्फ से निकालें शुद्ध मक्खन, मिश्री डालकर लगाएं कान्हा को भोग

Homemade Makhan: आज जन्माष्टमी के दिन अगर आप कान्हा के लिए माखन-मिश्री का भोग बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको घर पर ही शुद्ध, ताजा और सफेद मक्खन बनाने का तरीका बता रहे हैं. इससे आप सिर्फ 5 मिनट में बाल गोपाल के लिए शुद्ध सफेद मक्खन निकाल सकते हैं.

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घर पर बनाएं शुद्ध सफेद मक्खन (Photo: ITG)
घर पर बनाएं शुद्ध सफेद मक्खन (Photo: ITG)

Homemade Makhan: आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान बाल गोपाल के जन्मोत्सव को पूरे देश में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है. हम सभी जानते हैं कि कान्हा जी को माखन-मिश्री का भोग बहुत ही प्रिय है जिसके बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है. लेकिन आखिर समय में बाजार में मक्खन खोजना बड़ा मुश्किल होता है और अक्सर बाजार में मिलने वाले मक्खन में मिलावट का भी डर रहता है.

कान्हा की पूजा और भोग के लिए 100% शुद्ध और ताजा सफेद माखन ही अच्छा माना जाता है. इसलिए यहां हम आपको बिना मलाई घर पर सिर्फ देसी घी से झटपट शुद्ध सफेद माखन बनाने का तरीका बता रहे हैं. हर घर में देसी घी और बर्फ होती ही है तो बस आपको इन्हीं दो चीजों से मक्खन बनाना है. मात्र 2 मिनट में तैयार होने वाला यह मक्खन शुद्ध और स्वादिष्ट बनता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

सामग्री (Ingredients)

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शुद्ध देसी घी: 1 कप (रूम टेम्परेचर पर, पिघला हुआ न हो)

बर्फ के टुकड़े : 5 से 6

ठंडा पानी: 1/2 कप

धागे वाली मिश्री: 2 से 3 बड़े चम्मच (बारीक कुटी हुई)

तुलसी का पत्ता: भोग में अर्पित करने के लिए

बनाने की सही और आसान विधि

घी और बर्फ को मिलाएं: एक बड़े और चौड़े मुंह वाले बर्तन या कटोरी में 1 कप रूम टेम्परेचर का देसी घी निकालें. अब इसमें 5-6 बर्फ के टुकड़े डालें.

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हाथों या व्हिस्कर से फेंटें: अपने साफ हाथों की उंगलियों या हैंड-व्हिस्कर की मदद से घी और बर्फ को एक ही दिशा में तेजी से फेंटना शुरू करें.

टेक्सचर में बदलाव देखें: जैसे-जैसे आप बर्फ को घी के साथ फेंटेंगे, मात्र 1 से 2 मिनट के भीतर ही पीले रंग का घी जमना शुरू हो जाएगा और धीरे-धीरे उसका रंग एकदम सफेद, फ्लफी और क्रीमी मक्खन जैसा होने लगेगा.

बर्फ के टुकड़े अलग करें: जब घी पूरी तरह से सफेद और मलाईदार माखन का रूप ले ले तो पिघले हुए बर्फ के टुकड़ों और अतिरिक्त पानी को माखन में से बाहर निकाल दें.

ठंडे पानी से धोएं (ऑप्शनल): माखन में थोड़ा सा एकदम ठंडा पानी डालकर हल्के हाथों से धो लें ताकि उसका घी वाला एक्स्ट्रा गाढ़ापन निकल जाए और एकदम हल्का- ताजा माखन बच जाए.

मिश्री मिलाएं: तैयार सफेद माखन को एक सुंदर मटकी या कटोरी में निकालें. ऊपर से बारीक कुटी हुई धागे वाली मिश्री और ताजा तुलसी दल रखें.

आपका 100% शुद्ध, ताजा और मलाईदार माखन-मिश्री का पावन भोग बनकर तैयार है. इसे जन्माष्टमी की पूजा के दौरान बाल गोपाल के चरणों में अर्पित करें.

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