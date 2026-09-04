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Mirzapur The Movie First Review: ‘पीक मास एंटरटेनर’ है मिर्जापुर फिल्म! थियटर्स में छाए ‘गुड्डू पंडित-मुन्ना त्रिपाठी’

Mirzapur The Movie का शुरुआती रिव्यू सामने आ गया है. तरण आदर्श ने फिल्म को 4 स्टार और ‘विनर’ बताया है. जानें फिल्म में क्या है खास.

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मिर्जापुर फिल्म का भौकाल (Photo:x/@excelmovies)
मिर्जापुर फिल्म का भौकाल (Photo:x/@excelmovies)

‘मिर्जापुर’ के फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. अली फजल, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, रवि किशन और श्रिया पिलगांवकर जैसे सितारों से सजी ‘मिर्जापुर द मूवी’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज के इस बड़े स्क्रीन अवतार को लेकर पहले से ही जबरदस्त क्रेज था और अब सोशल मीडिया पर शुरुआती रिव्यू भी सामने आने लगे हैं. खास बात ये है कि फिल्म को लेकर पहला रिएक्शन काफी दमदार नजर आ रहा है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को सीधे ‘विनर’ करार दिया है. उन्होंने इसे 4 स्टार देते हुए कहा कि यह फिल्म एक पीक मास एंटरटेनर है और मिर्जापुर के आइकॉनिक अंदाज को बड़े पर्दे पर और भी ज्यादा बड़ा, खतरनाक और सिनेमाई बना देती है.

सीरीज का खिंचा हुआ एपिसोड नहीं, पूरी फिल्म वाली फील

तरण आदर्श के मुताबिक, ‘मिर्जापुर द मूवी’ को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सीरीज के किसी एपिसोड को खींचकर ढाई-तीन घंटे का बना दिया गया है. बल्कि फिल्म में बड़े पर्दे वाली भव्यता, ज्यादा एक्शन और सिनेमाई ट्रीटमेंट साफ नजर आता है.

यानी ‘मिर्जापुर’ का वही कच्चा-पक्का देसी अंदाज, एटीट्यूड और रॉ फ्लेवर बरकरार है, लेकिन इस बार स्केल काफी बड़ा कर दिया गया है. फैंस के लिए ये कॉम्बिनेशन किसी ट्रीट से कम नहीं है.

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डायलॉग्स फिर करेंगे माहौल गर्म!

फिल्म की राइटिंग और डायलॉग्स को भी खूब तारीफ मिल रही है. तरण के मुताबिक फिल्म में टकराव वाले सीन जबरदस्त टेंशन पैदा करते हैं और किरदारों की बातचीत में वही पुराना मिर्जापुर वाला एटीट्यूड देखने को मिलता है.

कई डायलॉग ऐसे हैं, जिन्हें थिएटर से निकलने के बाद लोग आपस में दोहराते हुए नजर आ सकते हैं. डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने ड्रामा, एक्शन, ह्यूमर और इमोशन का ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश की है, जिससे फिल्म का असली ‘मिर्जापुर डीएनए’ कमजोर नहीं पड़ता.

सेकंड हाफ में थोड़ी ढील, लेकिन क्लाइमेक्स ने कर दी भरपाई

हर चीज परफेक्ट नहीं है. तरण आदर्श ने फिल्म की एक कमी भी बताई है. उनके मुताबिक सेकंड हाफ की शुरुआत में फिल्म थोड़ी धीमी पड़ती है और दूसरा हिस्सा थोड़ा लंबा महसूस होता है. कुछ सीन्स को एडिट करके फिल्म को और टाइट किया जा सकता था.

लेकिन फिर आता है प्री-क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स का वो हिस्सा, जो फिल्म की रफ्तार को दोबारा हाई कर देता है. जैसलमेर के खूबसूरत रेत के टीलों के बीच शूट किए गए सीन्स फिल्म को विजुअली काफी शानदार बना देते हैं.

गुड्डू-मुन्ना की भिड़ंत पर फैंस की नजर

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फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा है गुड्डू पंडित और मुन्ना त्रिपाठी के बीच की केमिस्ट्री और टकराव. तरण आदर्श ने इनके एंडिंग सीक्वेंस को मजेदार बताया है और इशारा किया है कि यहां से मिर्जापुर यूनिवर्स की अगली कहानी का रास्ता भी खुलता नजर आता है. फिल्म खत्म होने के बाद भी फैंस के पास चर्चा करने के लिए काफी मसाला बचने वाला है.

परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म में स्टार्स की लंबी फौज है और लगभग हर कलाकार ने अपनी छाप छोड़ी है. पंकज त्रिपाठी को शानदार, रवि किशन को जबरदस्त और अली फजल को बेहतरीन बताया गया है. वहीं दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, अभिषेक बनर्जी, मोहित मलिक, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक और सुशांत सिंह की परफॉर्मेंस को भी खूब सराहा गया है. रसिका दुग्गल को भी दिलचस्प रोल मिला है और उनके किरदार में एक ट्विस्ट बताया जा रहा है. वहीं सोनल चौहान, शीबा चड्ढा और श्रिया पिलगांवकर ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है.

फैंस के लिए फुल पैसा वसूल?

तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म में शार्प राइटिंग, दमदार डायलॉग्स, शानदार एक्टिंग, हाई-वोल्टेज ड्रामा और जबरदस्त एक्शन का पूरा पैकेज है. यही वजह है कि ‘मिर्जापुर’ के कट्टर फैंस के लिए तो यह फिल्म खास ट्रीट मानी जा रही है. इतना ही नहीं, दावा है कि जिन्होंने अब तक ‘मिर्जापुर’ की सीरीज नहीं देखी, उनके लिए भी फिल्म एक एंटरटेनिंग और क्राउड-प्लीजिंग अनुभव साबित हो सकती है.

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इसके साथ ही यूजर्स को भी फिल्म काफी पसंद आ रही है. कई यूजर्स X पर अपने रिएक्शन शेयर कर रहे हैं. लोग फिल्म को भौकाली बना रहे हैं.

 

कुल मिलाकर शुरुआती रिव्यू ने ‘मिर्जापुर द मूवी’ के लिए माहौल गर्म कर दिया है. अब असली फैसला दर्शकों की अदालत में होगा- क्या गुड्डू पंडित और मुन्ना त्रिपाठी की ये नई भिड़ंत बॉक्स ऑफिस पर भी वैसा ही धमाका करती है, जैसा रिव्यू में नजर आ रहा है?

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