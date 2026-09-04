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'पाकिस्तान को बनाया हंसी का पात्र...', PCB पर जमकर बरसे नासिर हुसैन, मोहसिन नकवी को द‍िखाया आईना?

पाकिस्तान टीम की वर्तमान हालत पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ओर कमेंटेटर नास‍िर हुसैन ने खरी-खरी सुनाई है. हुसैन के मुताब‍िक पाक‍िस्तान टीम की वर्तमान हालत के लिए वहां का क्रिकेट बोर्ड ज‍िम्मेदार हैं.

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PCB पर भड़के नासिर हुसैन (Photo: Reuters/Getty)
PCB पर भड़के नासिर हुसैन (Photo: Reuters/Getty)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इन द‍िनों बेड़ागर्क चल रहा है, उसे हर तरफ से आलोचना सहनी पड़ रही है. ताजा घटनाक्रम में इंग्लैंड इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ओर कमेंटेटर नास‍िर हुसैन का भी एक बयान आया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ही अपनी टीम को हंसी का पात्र बना द‍िया है. ध्यान रहे इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हेड‍िंग्ले और लॉर्ड्स में दो टेस्ट में हार म‍िली. 0-2 से प‍िछड़ने के बाद अब पाकिस्तानी टीम अब एजबेस्टन में 9 स‍ितंबर को खेलने उतरेगी. 

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भी PCB और उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी के फैसलों पर जमकर नाराजगी जताई है. नासिर हुसैन ने साफ कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन पर वह पहले से ही निराश थे, लेकिन PCB ने जिस तरह पूरी स्थिति को संभाला, उससे पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गईं.

'दुनिया पाकिस्तान पर नहीं हंस रही थी'
हेडिंग्ले और लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद PCB ने इंग्लैंड दौरे से सात खिलाड़ियों और दो कोचों को वापस भेजने का फैसला किया. मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और इमाम-उल-हक जैसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया. इसके अलावा टेस्ट कोच सरफराज अहमद की जगह बर्मिंघम में होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए माइक हेसन को जिम्मेदारी दी गई. 

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नास‍िर हुसैन को लगाई लताड़ 
PCB के इन फैसलों पर सवाल उठाते हुए नासिर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की हालत पहले ही खराब थी, लेकिन उस समय लोग उसका मजाक नहीं बना रहे थे. स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए हुसैन ने कहा- मुझे नहीं लगता कि हेडिंग्ले के बाद दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही थी.

उन्होंने आगे कहा कि लॉर्ड्स में उनकी नाराजगी पाकिस्तान के प्रदर्शन को लेकर थी. वह इस बात से निराश थे कि टीम ने मुकाबले में वापसी के लिए पर्याप्त संघर्ष नहीं किया. साथ ही भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के एकतरफा होते जाने और पाकिस्तान के खराब क्रिकेट खेलने पर भी उन्होंने अपनी निराशा जताई थी.लेकिन उनके मुताबिक, PCB के हालिया फैसलों ने पूरी स्थिति बदल दी.

'पाकिस्तान को Laughingstock बनाया'
नासिर हुसैन ने कहा कि उनकी पिछली नाराजगी पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति देखकर पैदा हुई निराशा थी. लेकिन PCB ने जिस तरह हालात को संभाला, उससे मामला और बिगड़ गया. उन्होंने कहा- यह उस निराशा की वजह से था कि इतनी महान क्रिकेटिंग नेशन अब कहां पहुंच गई है. उन्होंने अब जो किया है, उससे पाकिस्तान हंसी का पात्र (Laughingstock) बन गया है. उन्होंने स्थिति को और खराब कर दिया है.

इमाम विवाद पर भी PCB को घेरा
नासिर हुसैन ने सबसे ज्यादा सवाल इमाम-उल-हक के मामले को लेकर उठाए. लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन इमाम को पिंडली में खिंचाव (calf strain) हुआ था. इस चोट के कारण वह मैच की दोनों पारियों में पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी नहीं कर सके. हालांकि चौथे दिन मैच शुरू होने से पहले इमाम को नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए देखा गया. इसके बाद उनकी चोट की गंभीरता को लेकर सवाल उठने लगे. इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो इसे कथित तौर पर 'सिर्फ दिखावा' तक बता दिया.

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इसी बीच PCB के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद ने लाइव टीवी पर इमाम की टीम के प्रति प्रतिबद्धता (commitment) पर सवाल उठा दिए. जावेद ने इमाम की आलोचना करते हुए उनकी स्थिति को लेकर सार्वजनिक तौर पर सवाल खड़े किए. यही बात नासिर हुसैन को सबसे ज्यादा नागवार गुजरी.

'खिलाड़ी को बस के नीचे कैसे फेंक सकते हैं?'
हुसैन ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर अपने ही खिलाड़ी को सार्वजनिक मंच पर इस तरह कैसे निशाना बना सकता है. उन्होंने कहा- मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर टीवी पर जाकर सही या गलत तरीके से अपने ही खिलाड़ी को बस के नीचे कैसे फेंक सकता है. वह चोटिल है या नहीं है. इमाम के मामले में जिस तरह सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी हुई, उससे उन्होंने पूरी प्रक्रिया को हास्यास्पद बताया.

 

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