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Krishna Janmashtami 2026 Horoscope: कृष्ण जन्माष्टमी पर ग्रहों का महासंयोग बनाएगा मनी मेकर, 9 राशियां बनेंगी धनवान!

Krishna Janmashtami 2026 Horoscope: आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व न केवल धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत दुर्लभ और शुभ रहने वाला है. इस दिन मालव्य राजयोग, बुधादित्य राजयोग और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी से 'हंस राजयोग' का निर्माण हो रहा है. तो आइए जानते हैं कि किन राशियों को लाभ होगा.

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जन्माष्टमी 2026 राशिफल (Photo: ITG)
जन्माष्टमी 2026 राशिफल (Photo: ITG)

Krishna Janmashtami 2026 Horoscope: कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस साल सिर्फ भक्ति और उत्सव का ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद खास माना जा रहा है. 4 सितंबर, शुक्रवार को पड़ रही जन्माष्टमी के दिन ग्रहों की स्थिति कई शुभ योग बना रही है. चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे, जबकि शुक्र तुला राशि में स्थित होकर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे. वहीं, सूर्य और बुध की सिंह राशि में युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा. कर्क राशि में गुरु की स्थिति हंस राजयोग को प्रभावशाली बना रही है.

ऐसे में माना जा रहा है कि जन्माष्टमी के दिन बनने वाले ये ग्रहों के शुभ संयोग कई राशियों के लिए धन, सफलता, करियर में प्रगति और नई उपलब्धियों के रास्ते खोल सकते हैं. आइए जानते हैं कि 4 सितंबर को किन राशियों पर भगवान श्रीकृष्ण के साथ-साथ ग्रहों की विशेष कृपा देखने को मिल सकती है.

कृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहे हैं ये शुभ राजयोग

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आज चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, जिसे उनकी उच्च राशि माना जाता है. शुक्र अपनी स्वराशि तुला में स्थित होकर मालव्य राजयोग बनाएंगे. इसके अलावा, सूर्य और बुध की सिंह राशि में युति बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगी. गुरु कर्क राशि में रहकर हंस राजयोग का प्रभाव देंगे.

मंगल मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे. ग्रहों की यह स्थिति सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकती है. तो आइए जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी किन राशियों को पैसे वाला बनाएगी.

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मेष राशि: धन लाभ के खुल सकते हैं नए रास्ते

मेष राशि के लोगों के लिए जन्माष्टमी का दिन आर्थिक मामलों में राहत देने वाला हो सकता है. रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है या आय के नए स्रोतों पर विचार आगे बढ़ सकता है. कामकाज में आपकी मेहनत का परिणाम मिलने के योग हैं. कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है.

वृषभ राशि: सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा दिन

वृषभ राशि के जातकों के लिए जन्माष्टमी का दिन उत्साह और सकारात्मकता लेकर आ सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और जरूरी कामों को पूरा करने में सफलता मिल सकती है. निजी और व्यावसायिक जीवन में स्थिति पहले से बेहतर महसूस हो सकती है.

कर्क राशि: आय में वृद्धि के बन सकते हैं योग

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय खासा लाभकारी साबित हो सकता है. कमाई के नए अवसर सामने आ सकते हैं और व्यवसाय से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है. पुराने संपर्क भी लाभ पहुंचा सकते हैं. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना रहेगी.

सिंह राशि: भाग्य का मिलेगा साथ

सिंह राशि के लोगों के लिए जन्माष्टमी का दिन उपलब्धियों से जुड़ा हो सकता है. भाग्य का सहयोग मिलने से रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं. कोर्ट-कचहरी या किसी विवाद से जुड़े मामलों में स्थिति आपके पक्ष में जा सकती है. करियर में भी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है.

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कन्या राशि: यात्रा और नए अवसरों के संकेत

कन्या राशि के जातकों के लिए यात्रा के योग बन सकते हैं. यह यात्रा काम, व्यापार या किसी जरूरी उद्देश्य से जुड़ी हो सकती है. भाग्य का सहयोग मिलने से नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है. धार्मिक गतिविधियों में भी मन लग सकता है.

वृश्चिक राशि: जीवनसाथी और करियर से मिलेगी राहत

वृश्चिक राशि के जातकों को जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी. नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी दिन अच्छा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है और जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने में कामयाबी मिलेगी.

धनु राशि: विरोधियों पर रहेगा आपका दबदबा

धनु राशि के लोगों को कुछ विरोध या प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन विरोधी आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे. आपकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ सकता है और मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में सफलता मिलेगी.

कुंभ राशि: संपत्ति और वाहन सुख के बन रहे हैं योग

कुंभ राशि के जातकों के लिए भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामलों में सकारात्मक स्थिति बन सकती है. संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं. पारिवारिक जीवन में भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है.

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मीन राशि: मेहनत और पराक्रम दिलाएंगे सफलता

मीन राशि के लोगों के लिए जन्माष्टमी का दिन कामकाज और व्यवसाय के लिहाज से अच्छा रह सकता है. आपकी मेहनत रंग ला सकती है और नई जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफलता मिल सकती है. व्यापार में प्रगति के संकेत हैं. अपने प्रयासों और फैसलों पर भरोसा रखने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

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