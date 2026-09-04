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BCCI की र‍िव्यू मीट‍िंग में क्या हुआ, सामने आई हर ड‍िटेल.. टीम इंड‍िया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के ना आने पर उठे सवाल

टीम इंडिया के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर खराब प्रदर्शन को लेकर BCCI ने र‍िव्यू मीट‍िंग की, लेकिन चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर इसमें शामिल नहीं हुए. बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया के मुताबिक बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थी और अगरकर शहर से बाहर थे. उनका कॉन्ट्रैक्ट सितंबर के अंत में खत्म होना है, लेकिन एक्सटेंशन पर कोई चर्चा नहीं हुई.

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BCCI की बड़ी रिव्यू मीटिंग से चीफ सेलेक्टर अगारकर गायब, कॉन्ट्रैक्ट पर भी नहीं हुई बात (Photo: PTI)
BCCI की बड़ी रिव्यू मीटिंग से चीफ सेलेक्टर अगारकर गायब, कॉन्ट्रैक्ट पर भी नहीं हुई बात (Photo: PTI)

टीम इंडिया के हालिया विदेशी दौरों पर सवाल उठ रहे हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड में लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के दौरान भारतीय टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. इसी को लेकर BCCI ने गुरुवार को मुंबई स्थित बोर्ड मुख्यालय में एक अहम रिव्यू मीटिंग की. हालांकि, इस बैठक में चीफ सेलेक्टर अजीत  अगरकर नजर नहीं आए.

अगरकर की गैरमौजूदगी इसलिए भी चर्चा में आ गई, क्योंकि उनके कार्यकाल का कॉन्ट्रैक्ट सितंबर के अंत में खत्म होने वाला है. ऐसे में माना जा रहा था कि बैठक में सेलेक्शन कमेटी के हेड और उनके फ्यूचर को लेकर भी बात हो सकती है. लेकिन BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कर दिया कि गुरुवार की बैठक में अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पर कोई चर्चा नहीं हुई.

आखिर क्यों नहीं पहुंचे अजीत  अगरकर?
BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने अगरकर के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह बताई. उन्होंने कहा कि यह मीटिंग काफी कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थी. उस समय अगरकर मुंबई में मौजूद नहीं थे.

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सैकिया के मुताबिक, अगरकर ऐसी जगह पर थे जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बैठक में जुड़ना संभव नहीं था. सैकिया ने गुरुवार को कहा- आज वह शहर से बाहर थे. वह बैठक में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि यह बैठक बहुत कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थी. अजीत  शहर में नहीं थे, इसलिए वह इसमें शामिल नहीं हो सके. वह ऐसी जगह थे जहां अपनी पूरी कोशिश के बावजूद ऑनलाइन भी नहीं जुड़ पाए.

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क्या अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट पर फैसला होगा?
अजीत  अगरकर का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट सितंबर के अंत तक है. इसलिए उनकी गैरमौजूदगी के साथ सबसे बड़ा सवाल उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को लेकर उठा.

हालांकि, BCCI सचिव ने इस मामले में किसी भी तरह की चर्चा से इनकार किया. जब उनसे पूछा गया कि क्या बैठक में अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया- आज की बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई.


BCCI बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
BCCI की यह बैठक मुख्य रूप से भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी.

भारत ने पहले आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20I सीरीज खेली थी, जहां टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद इंग्लैंड दौरा हुआ. वहां भारत पांच मैचों की T20I सीरीज 1-4 से हार गया, जबकि तीन मैचों की ODI सीरीज में उसे 1-2 से शिकस्त मिली. लगातार दो विदेशी दौरों पर लिमिटेड ओवर्स में खराब नतीजों ने BCCI को समीक्षा के लिए मजबूर किया. सैकिया ने बताया कि बैठक में सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की फिटनेस और लगातार हो रही चोटों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई.

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मीटिंग में कौन-कौन रहा मौजूद?

मुंबई में हुई इस बैठक में भारतीय क्रिकेट के कई बड़े चेहरे मौजूद थे. इसमें टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल, T20I कप्तान श्रेयस अय्यर, हेड कोच गौतम गंभीर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क्रिकेट डायरेक्टर वीवीएस लक्ष्मण और BCCI के अधिकारी शामिल हुए.

अगरकर के कार्यकाल में टीम इंडिया ने क्या हासिल किया?
अजीत  अगरकर के चीफ सेलेक्टर रहते हुए भारतीय टीम ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं.उनके कार्यकाल में भारत ने 2023 ODI वर्ल्ड कप का फाइनल खेला. इसके बाद टीम ने 2024 और 2026 में लगातार दो T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किए.

हालांकि, इसी दौर में भारतीय क्रिकेट में बड़े बदलाव भी देखने को मिले. पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट और T20I क्रिकेट से र‍िटायरमेंट लिया. वहीं, दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी इस दौरान अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहा.

अब अगला कदम क्या होगा?
फिलहाल BCCI ने अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई फैसला नहीं किया है. गुरुवार की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई. बोर्ड का फोकस आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे की नाकामी, टीम के प्रदर्शन, खिलाड़ियों की फिटनेस और लगातार चोटों पर रहा.

ऐसे में अगरकर के भविष्य को लेकर तस्वीर सितंबर के अंत तक साफ होने की उम्मीद है. फिलहाल BCCI की तरफ से उनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने या खत्म करने को लेकर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है.
 

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