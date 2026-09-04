पिछले कुछ समय से आईपीओ को लेकर खूब बज बना हुआ है, लेकिन आज एक ऐसे आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, जिसने निवेशकों को मालामाल कर दिया है. काफी दिन बाद एक मेनबोर्ड के IPO ने निवेशकों के पैसों को डबल किया है. हम बात कर रहे हैं शुक्रवार को शेयर बाजार में डेब्‍यू करने वाले ESDS Software Solution Ltd की.

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4 सितंबर को ESDS Software Solution का शेयर 76.46 फीसदी प्रीमियम के साथ 757 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि इसका आईपीओ प्राइस 429 रुपये था. हालांकि, इसके बाद इस शेयर में गिरावट नहीं, बल्कि बड़ी तेजी आई और यह शेयर एनएसई पर 20 फीसदी चढ़कर 908 रुपये पर पहुंच गया.

यानी कि इस शेयर ने आईपीओ प्राइस की तुलना में 111 फीसदी का रिटर्न दिया है. इसका मतलब है कि शेयर ने निवेशकों के पैसे को डबल कर दिया. आइए समझते हैं कैसे इसमें पैसा डबल हुआ है...

निवेशकों के पैसे डबल

एक रिटेल निवेशकों को इस आईपीओ में कम से कम एक लॉट लगाना था, जिसके बदले उन्‍हें 14,586 रुपये में 34 शेयर मिलते. आज आईपीओ की लिस्टिंग होने पर हर शेयर पर निवेशकों को 328 रुपये का मुनाफा मिला. इसके बाद 20 फीसदी का फिर उछाल हुआ. ऐसे में कुल रिटर्न 111 फीसदी रहा यानी कि 14,586 के निवेश पर मुनाफा 16,190 रुपये का मिला. अब दोनों को जोड़ दें तो निवेशकों की इस आईपीओ में कुल इनकम 30,776 रुपये हो गई.

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निवेशकों का जबरदस्‍त रिस्‍पॉन्‍स

क्‍यूआईबी ने इस आईपीओ को 261.51 गुना सब्‍सक्राइब किया था, जबकि हाई नेटवर्थ वालों ने इस आईपीओ में 192.71 गुना पैसा लगाया था. वहीं रिटेल निवेशकों ने इस आईपीओ को 38.81 गुना ही सब्‍सक्राइब किया था.

कब आया था ये आईपीओ?

सब्सक्रिप्‍शन के लिए ये आईपीओ 28 अगस्‍त को खुला था और 1 सितंबर को बंद हो गया था. 2 सितंबर को इसके शेयरों का अलॉटमेंट किया गया और 2 तारीख को ही इस आईपीओ में नॉन-अलॉटमेंट के पैसे को अनब्‍लॉक कर दिया गया और आज इसके शेयरों की मजबूत लिस्टिंग हुई है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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