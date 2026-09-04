scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

LIVE: CJP का संसद मार्ग थाने पर बड़ा प्रदर्शन... निशु आजाद संग पहुंचे सौरभ-रांका, चंद्रशेखर भी मौके पर

जंतर-मंतर मारपीट मामले में वायरल पॉडकास्ट क्लिप के बाद CJP और कांग्रेस की लीगल टीम सक्रिय हो गई है. CJP नेता संसद मार्ग थाने पहुंचे, जबकि कांग्रेस की टीम स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी और FIR में अतिरिक्त धाराएं जोड़ने की मांग करेगी.

Advertisement
X
जंतर-मंतर मारपीट मामले में CJP टीम संसद मार्ग थाने पहुंची.
जंतर-मंतर मारपीट मामले में CJP टीम संसद मार्ग थाने पहुंची.

निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली में एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया है. जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुई इस घटना को लेकर अब संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू हो चुका है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पॉडकास्ट क्लिप ने पूरे मामले को फिर से गरमा दिया है, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज ने खुद यह स्वीकार किया है कि संजय कुमार के सिर पर हमला उसी ने किया था.

दरअसल यह पूरा विवाद कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है, जहां निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट हुई थी और इस हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी. 

इस घटना के बाद से ही CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी लगातार दिल्ली पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करती आई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई थी. अब हाल ही में सामने आई एक पॉडकास्ट क्लिप ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Swatantra Azad accused of attacking Nishu Azad father
'सेल्फ ड‍िफेंस में...', बोला निशु आजाद के पिता पर हमले का आरोपी, देखें
निशु के पिता और स्वतंत्र भारद्वाज में क्यों हुआ विवाद? जानें FIR में क्या लिखा है
akhilesh yadav and ashutosh ranka meets
अखिलेश-रांका की सीक्रेट मीटिंग, सपा-सीजेपी में पक रही नई खिचड़ी?
school
स्कूलों को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं, पर खामियों का क्या होगा?
Manish Brahmbhatt said he floated CJP-D after Abhijeet Dipke allegedly sidelined grassroots volunteers.
कॉकरोच पार्टी में पहली फूट! बागी ने बनाई पार्टी, नाम रखा CJP-D

इस वायरल वीडियो में स्वतंत्र भारद्वाज ने खुलेआम यह दावा किया कि संजय कुमार के सिर पर वार करने वाला वही था. इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि राजनीतिक प्रभाव की वजह से उसके खिलाफ अब तक कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है.

Advertisement

यह वीडियो सामने आते ही CJP के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका अपने समर्थकों के साथ पटेल चौक से संसद मार्ग थाने के लिए निकल पड़े. इस पूरे मामले में समाज पार्टी (कांशी राम) के राष्ट्रीय के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी उनका साथ दिया और वो भी थाने पहुंचे. पीड़ित परिवार की बेटी निशु आजाद भी खुद थाने पहुंचीं ताकि इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके.

आशुतोष रांका ने लगाया आरोप

थाने पहुंचने के बाद CJP के सह संयोजक आशुतोष रांका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान संजय जी के साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की गई थी, जिसमें उनके सिर पर गहरी चोट आई थी.  उन्होंने बताया कि सौरव दास और उनकी पूरी टीम शुरू से ही दिल्ली पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की मांग करती रही, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.

रांका ने आगे कहा कि अब जब घटना में शामिल लोग खुद खुलेआम यह मान रहे हैं कि उन्होंने संजय जी पर हमला किया और उन्हें मारने की कोशिश की, तब भी दिल्ली पुलिस चुप बैठी है. उनका आरोप है कि कपिल मिश्रा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के दबाव में पुलिस ने जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने इसे देश और लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक दिन बताया. उनका कहना है कि उनकी पूरी टीम शुरुआत से ही संजय जी और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रही है.

Advertisement

CJP की मुख्य मांग है कि दिल्ली पुलिस उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करे जिन्होंने खुद इस घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की है, और उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर सभी लागू गंभीर धाराएं लगाई जाएं. इस बीच कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में सक्रिय हो गई है. पार्टी की लीगल टीम अब निशु आजाद की मदद के लिए आगे आई है. यह कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उठाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस की कानूनी टीम इस मामले में सक्रिय रूप से काम में जुट गई है.

कांग्रेस भी सक्रिए

इस मामले में कांग्रेस की लीगल टीम भी निशु आजाद की मदद के लिए सक्रिय हो गई है. राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कांग्रेस की कानूनी टीम कार्रवाई में जुट गई है.

यह भी पढ़ें: 'सेल्फ ड‍िफेंस में...', बोला निशु आजाद के पिता पर हमले का आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज, देखें

कांग्रेस की कानूनी टीम निशु आजाद को उनके पिता पर हमला करने के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज की तत्काल गिरफ्तारी की मांग में मदद करेगी. निशु आजाद ने राहुल गांधी से कानूनी मदद मांगी थी. वहीं, दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लकड़ा, निशु आजाद और लीगल सेल के वकील आज संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे. वे स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हाथ ऊपर... बेड पर आधे लेटे, सड़ी-गली हालत में मिली पंजाबी सिंगर की लाश, घर में खून के निशान, मचा हड़कंप |
    Old Monk Case: ओल्ड मॉन्क अब नहीं कहलाएगी रम? ‘7 साल पुराने’ दावे पर बॉम्बे HC में छिड़ी बहस |
    पटना में बाढ़ का खतरा... एसडीओ कशिश बख्शी ने संभाली कमान, घाटों पर नो-एंट्री, 10 SDRF बोट और गोताखोर तैनात |
    मथुरा मंथन... योगी का ‘जय कृष्ण बिहारी’ घोष क्या जन्मभूमि विवाद का पटाक्षेप करेगा? |
    गुजराती मैट्रिमोनी ऐप पर खुद को कनाडा की युवती बताकर किया खेल, अहमदाबाद के व्यापारी से 1.10 करोड़ की ठगी |
    Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर नहीं रहेगा भद्रा-पंचक का साया, जानें पूजा और राहुकाल का समय |
    'गटई पिरात है, नटई पिरात ह, चिल-चिल पिरात है’, ऐसी बीमारी सुन अवधी सीख गईं कर्नाटक की डॉक्टर अनीता मिश्रा |
    सरकारी दफ्तरों के चक्कर बंद! पंजाब में घर बैठे डाउनलोड करें ₹10 लाख वाला सेहत कार्ड |
    31 दिनों में 5.35 लाख हुई सेल... बजाज की गाड़ियों की बंपर डिमांड |
    धनबाद: सिस्टम से परेशान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, फिर उतरा
    Advertisement