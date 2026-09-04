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दिल्ली के नंद नगरी में घर पर फायरिंग... स्कूटी सवार बदमाशों ने बरसाईं गोलियां, वारदात CCTV में कैद

दिल्ली के नंद नगरी में बीती रात स्कूटी सवार दो बदमाशों ने एक मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. एक गोली पहली मंजिल की खिड़की में लगी. पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है. बीती रात करीब 12 बजे स्कूटी सवार दो अज्ञात बदमाश एक घर के बाहर पहुंचे और गोलियां चलानी शुरू कर दीं. फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

फायरिंग के दौरान एक गोली मकान की पहली मंजिल की खिड़की में जा लगी. गोली लगने से खिड़की का शीशा टूट गया. गनीमत रही कि इस गोलीबारी में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है.

बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश स्कूटी पर सवार होकर आए थे. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हाथों में हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए. पूरी घटना घर और आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज में दोनों बदमाश स्कूटी से पहुंचते और फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं. देखें वीडियो-

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पीड़ित परिवार ने गोलीबारी के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई है. परिवार के मुताबिक, किसी विवाद या दुश्मनी को लेकर बदमाशों ने घर को निशाना बनाया हो सकता है. हालांकि फायरिंग की असली वजह अभी साफ नहीं है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

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पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. फुटेज में नजर आ रहे दोनों बदमाशों और उनकी स्कूटी की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने कितनी गोलियां चलाईं और हथियार कहां से लाए थे.

फिलहाल, इस घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि बदमाशों के आने और भागने का रास्ता पता लगाया जा सके. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.

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