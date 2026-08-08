इस यूनिवर्सिटी में खाली सीटों पर 12वीं के आधार पर मिल रहा है B.Tech में एडमिशन, नहीं होगी JEE स्कोर की जरूरत

लखनऊ यूनिवर्सिटी ने शैक्षिक सत्र 2026-2027 के तहत B.Tech और MCA में डायरेक्ट एडमिशन के लिए आवेदन मांगे हैं जिसके लिए लास्ट डेट को भी बढ़ा दिया गया है.ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 12 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकते हैं. बता दें कि यूपीटीएसी काउंसलिंग के बाद खाली बची सीटों को भरने के लिए एलयू सीधे तौर पर दाखिला ले रहा है. इसे लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया है. छात्र इस आवेदन पत्र को भरकर एडमिशन ले सकते हैं.

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बनवाना होगा 1600 का ड्राफ्ट

बता दें कि आवेदन पत्र भरने के बाद विवि वित्त नियंत्रक के नाम पर 1600 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना होगा. सात अगस्त कर रिक्त पदों की जानकारी दी जानी थी, इसके बाद विवि की ओर से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर प्रवेश लिया जाएगा.

किन कोर्स में हो रहा है एडमिशन ?

बता दें कि डायरेक्ट एडमिशन के तहत जिन कोर्स में एडमिशन मिल रहा है उसमें-

सिविल इंजीनियरिंग इन बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन बीटेक

कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) B.Tech

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग B.Tech

मैकेनिकल इंजीनियरिंग B.Tech

मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन

B.Tech डायरेक्ट फर्स्ट ईयर

मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई में बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए छात्रों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 12वीं पास होने अनिवार्य है.

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MCA के लिए ये हैं योग्यता?

वहीं, MCA के लिए BCA या B.SC (कंप्यूटर साइंस) B.SC (IT), B.Tech (CSE), B.Tech (IT) में पास होना अनिवार्य है. या फिर अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन डिग्री B.E, B.Tech, B.Sc, B.Com, B.A समेत अन्य कोर्स में से किसी एक कोर्स को पास कर लिया हो, जिसमें 12वीं स्तर पर या ग्रेजुएशन लेवल पर मैथ्स विषय होना जरूरी है. इसके साथ ही परीक्षा में 50 प्रतिशत से पास होना अनिवार्य है.

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