scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इस यूनिवर्सिटी में खाली सीटों पर 12वीं के आधार पर मिल रहा है B.Tech में एडमिशन, नहीं होगी JEE स्कोर की जरूरत

हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजों ने अपनी खाली सीटों को भरने के लिए 12वीं के नंबर के आधार पर एडमिशन लेने के लिए छात्रों का आवेदन मांगा था. अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी 12वीं के नंबर के आधार पर बीटेक में एडमिशन के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है. इसमें सबसे खास बात यह है कि एडमिशन में जेईई मेन के स्कोर की जरूरत नहीं है. 

Advertisement
X
12वीं के आधार पर B.Tech और MCA में मिल रहा एडमिशन.
12वीं के आधार पर B.Tech और MCA में मिल रहा एडमिशन.

लखनऊ यूनिवर्सिटी ने शैक्षिक सत्र 2026-2027 के तहत B.Tech और MCA में डायरेक्ट एडमिशन के लिए आवेदन मांगे हैं जिसके लिए लास्ट डेट को भी बढ़ा दिया गया है.ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 12 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकते हैं. बता दें कि यूपीटीएसी काउंसलिंग के बाद खाली बची सीटों को भरने के लिए एलयू सीधे तौर पर दाखिला ले रहा है. इसे लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया है. छात्र इस आवेदन पत्र को भरकर एडमिशन ले सकते हैं. 

बनवाना होगा 1600 का ड्राफ्ट 

बता दें कि आवेदन पत्र भरने के बाद विवि वित्त नियंत्रक के नाम पर 1600 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना होगा. सात अगस्त कर रिक्त पदों की जानकारी दी जानी थी, इसके बाद विवि की ओर से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर प्रवेश लिया जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

भावुक कर देगी सोनीपत के वृद्धाश्रम की कहानी. (Photo: Screengrab)
दो शादियां, दोनों पतियों की मौत, खाते में 40 लाख... वृद्धाश्रम से निकली बेसहारा जिंदगी की कहानी
दिल्ली में बारिश बनी आफत, कई इलाकों में जलभराव का मामला
दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, 9 से ज्यादा मकान गिरे
Private University Bill
दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मिली मंजूरी, लोकल स्टूडेंट को होगा फायदा
खाली सीटों के लिए DU की विशेष छूट, CUET पर छिड़ी बहस

.

किन कोर्स में हो रहा है एडमिशन ? 

बता दें कि डायरेक्ट एडमिशन के तहत जिन कोर्स में एडमिशन मिल रहा है उसमें- 

  • सिविल इंजीनियरिंग इन बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन बीटेक 
  • कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) B.Tech
  • इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग B.Tech
  • मैकेनिकल इंजीनियरिंग B.Tech
  • मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 

B.Tech डायरेक्ट फर्स्ट ईयर 

मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई में बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए छात्रों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 12वीं पास होने अनिवार्य है. 

Advertisement

MCA के लिए ये हैं योग्यता? 

वहीं, MCA के लिए BCA या B.SC (कंप्यूटर साइंस) B.SC (IT), B.Tech (CSE), B.Tech (IT) में पास होना अनिवार्य है. या फिर अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन डिग्री B.E, B.Tech, B.Sc, B.Com, B.A समेत अन्य कोर्स में से किसी एक कोर्स को पास कर लिया हो, जिसमें 12वीं स्तर पर या ग्रेजुएशन लेवल पर मैथ्स विषय होना जरूरी है. इसके साथ ही परीक्षा में 50 प्रतिशत से पास होना अनिवार्य है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    भोजपुरी सिनेमा में राजनीति, अकेली लड़ने निकलीं काजल राघवानी, खोले सालों पुराने चिट्ठे |
    Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को चंद्रमा पर शनि-राहु का साया, 4 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें! |
    इस यूनिवर्सिटी में खाली सीटों पर 12वीं के आधार पर मिल रहा है B.Tech में एडमिशन, नहीं होगी JEE स्कोर की जरूरत |
    100% टैरिफ लगाने की तैयारी में ट्रंप, आखिर रूस से कितना तेल खरीदता है भारत? |
    पाक-सऊदी-तुर्किए के बीच सैन्य समझौता, बढ़ेगा भारत के लिए जोखिम?, देखें कूटनीति |
    'तब नेताओं ने सीने पर गोलियां खाईं, आपको अंडों से क्यों डर?' महुआ मोइत्रा पर SC की तल्ख टिप्पणी |
    Aloo-Matar Samosa: बारिश की रिमझिम में बनाकर खाएं आलू-मटर के क्रिस्पी समोसे, स्वाद ऐसा कि चट कर जाएंगे लोग |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    पप्पू यादव पर जूता फेंकने वालों का फूल-मालाओं से हुआ ग्रैंड वेल्कम, निकाला रोड शो |
    अमेरिका-ईरान जंग खत्म करने को लेकर क्या बोले ट्रंप? देखें US TOP-10
    Advertisement