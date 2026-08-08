scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

जून-जुलाई में भारत ने रूस से खरीदा सबसे ज्यादा तेल, चिढ़ा अमेरिका, कहा- 100% टैरिफ लगाएंगे

अमेरिकी सीनेट ने रूसी तेल खरीदारों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने वाले बिल को पास कर दिया है, जिसका भारत-चीन जैसे प्रमुख खरीदारों पर असर हो सकता है. लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत रूस से कितना तेल खरीदता है?

Advertisement
X
रूस से कितना तेल खरीदता है भारत? (File Photo: AP)
रूस से कितना तेल खरीदता है भारत? (File Photo: AP)

अमेरिकी सीनेट ने एक बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वालों पर 100 फीसदी तक का टैरिफ लगाया जा सकता है. इस बिल के पास होने के बाद भारत-चीन जैसे देशों पर खतरा बढ़ चुका है.  86-11 के बहुमत से इस बिल को पास किया गया है और अब ये बिल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जाएगा. अगर वहां भी मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को अधिकार मिल जाएगा कि वो इन देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं. 

100 फीसदी टैरिफ लगने का ये बिल ऐसे समय में पास हुआ है, जब अमेरिका और भारत के बीच डील फाइनल की जा रही है. दोनों पक्षों की ओर से कहा गया है कि जल्‍द ही दोनों देशों के बीच में डील साइन हो सकती है. हालांकि, अब इस नए टैरिफ की वजह से डील रुकने की आशंका दिख रही है. 

इन पांच आयातकों पर लागू हो सकता है 100% टैरिफ
इस बिल के लागू होने के बाद राष्‍ट्रपति ट्रंप के पास, उन पांच देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का अधिकार होगा, जो रूस से सबसे ज्‍यादा तेल-गैस खरीदते हैं. यह कानून वर्तमान में चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया को कवर करता है, जो रूसी तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं. बिल पास होने के बाद यह खुद से लागू नहीं होंगे, बल्कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति के हाथों में टैरिफ लगाने का अधिकार होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

US to impose 100 percent tariff on India china for buying russian oil
रूस से तेल खरीद पर 100% टैरिफ लगाएगा US, बिल को भारी बहुमत से मंजूरी
Iran President Masoud Pezeshkian (Photo: Reuters)
'न पीछे हटेंगे, न सिर झुकाएंगे', पेजेशकियान की US-इजरायल को दो टूक
Donald Trump
भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा अमेरिका! सीनेट में बिल पास
donald Trump White House ballroom project
'आप व्हाइट हाउस के मालिक नहीं, किराएदार', ट्रंप को कोर्ट से तगड़ा झटका
Hardeep Singh Puri
LPG इंपोर्ट पर मजबूत हुई भारत-US पाटर्नरशिप, केंद्रीय मंत्री ने बताया प्लान
Advertisement

अब इससे एक सवाल यह भी सामने आता है कि भारत आखिर रूस से कितना तेल खरीदा है कि उसपर इस टैरिफ का असर हो सकता है. वह रूसी तेल-गैस खरीदने वाले लिस्‍ट में किस पायदान पर स्थित है. क्‍योंकि कई बार भारत ने रूसी तेल-गैस को बढ़ाया और कम किया है. 

रूस से कितना तेल खरीदता है भारत
भारत रूसी तेल का एक बड़ा खरीदार माना जाता है. Kpler और LSEG के जून 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने रूस से करीब 27 लाख बैरल हर दिन तेल का आयात किया है. यह भारत के कुल कच्‍चे तेल का 50 फीसदी से ज्‍यादा है. इसी तरह, जुलाई में भारत ने रूस से 28 लाख बैरल प्रति दिन तेल खरीदा था. 

वहीं चीन ने इसकी तुलना में कम तेल आयात किया है. जून के दौरान चीन का कुल क्रूड आयल आयात गिरकर 29 मिलियन बैरल रह गया, जिसमें रूस से भी खरीद शामिल है. वहीं जुलाई के दौरान इसमें बढ़ोतरी देखी गई और यह 35 मिलियन बैरल हो गया. इसमें रूस से भी आयात शामिल है. 

रूसी तेल खरीद ने वाले टॉप 5 देश 
सबसे पहले नाम चीन का आता है, जो रूसी तेल का करीब 50 फीसदी हिस्‍सा आयात करता है. इसके बाद, भारत 36 फीसदी रूसी तेल खरीदता है. फिर तूर्की 6 फीसदी, यूरोपीय संघ 5 फीसदी कच्‍चा तेल खरीदते हैं और बाकी देश करीब 3 फीसदी ही रूसी कच्‍चे तेल का आयात करते हैं. 

Advertisement

क्‍यों रूसी तेल खरीदारों को निशाना बना रहा अमेरिका? 
अमेरिका का कहना है कि रूसी तेल के लगातार खरीदारी से रूस को रेवेन्‍यू मिल रहा है और उसे यूक्रेन जंग को जारी रखने में मदद मिल रही है. इस कारण ये बिल लाया गया है, ताकि रूस की शक्तियों को कम करके जंग को समाप्‍त किया जा सके. रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों को निशाना बनाने के अलावा, विधेयक में रूसी नेताओं, अधिकारियों, कुलीन वर्गों और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्‍ताव है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    आगरा में बारिश के बीच भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, बेलनगंज बाजार में मचा हड़कंप, Video |
    Gen-Z की नब्ज को मोहन भागवत ने समझा, कैसे युवा पीढ़ी और BJP के बीच ब्रिज बना संघ |
    रूस से तेल खरीद पर 100% टैरिफ लगाएगा US, बिल को भारी बहुमत से मिली मंजूरी |
    अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2027 के लिए किया क्वालिफाई, दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज की अटकी सांसें |
    उत्तराखंड में नकली पनीर-घी पर सरकार का शिकंजा, बनाने से बेचने तक पर लगी रोक |
    मंडी से डिजिटल मार्केट तक: e-NAM के जरिए UP के किसानों को कैसे मिल रहा फसल का सही दाम? |
    भोजपुरी सिनेमा में राजनीति, अकेली लड़ने निकलीं काजल राघवानी, खोले सालों पुराने चिट्ठे |
    Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को चंद्रमा पर शनि-राहु का साया, 4 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें! |
    इस यूनिवर्सिटी में खाली सीटों पर 12वीं के आधार पर मिल रहा है B.Tech में एडमिशन, नहीं होगी JEE स्कोर की जरूरत |
    जून-जुलाई में भारत ने रूस से खरीदा सबसे ज्यादा तेल, चिढ़ा अमेरिका, कहा- 100% टैरिफ लगाएंगे
    Advertisement