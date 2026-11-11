जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जर्मनी ने मित्रराष्ट्रों के साथ की थी युद्धविराम संधि

1918 के 11वें महीने की 11वीं तारीख को 11वें घंटे में, ग्रेट वॉर यानी पहला विश्वयुद्ध खत्म हो गया था. 11 नवंबर 1918 की सुबह 5 बजे, जर्मनी, जिसके पास मैनपावर और सप्लाई नहीं थी और जिस पर जल्द ही हमला होने वाला था. उसने फ्रांस के कॉम्पिएग्ने के बाहर एक रेलरोड कार में एलाइज़ यानी मित्र राष्ट्र के साथ युद्ध विराम एग्रीमेंट पर साइन किया था.पहले वर्ल्ड वॉर में करीब 1 करोड़ सैनिक मारे गए थे और करीब दो करोड़ घायल हुए थे. इसमें जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया-हंगरी, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, हर एक ने लगभग दस लाख या उससे ज़्यादा जानें गंवाईं थी.

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हालांकि, 11 नवंबर 1918 को हुआ समझौता युद्ध रोकने का फैसला था, युद्ध को कानूनी रूप से पूरी तरह खत्म करने वाला अंतिम समझौता नहीं. इसके बाद 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्रराष्ट्रों के बीच वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुए.

उस वक्त चूंकि जर्मनी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास न तो पर्याप्त सैनिक बचे थे और न ही युद्ध जारी रखने के लिए जरूरी सामान. आखिरकार जर्मनी को मित्रराष्ट्रों के सामने हथियार डालने पड़े थे. 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे से युद्ध रोकने का फैसला लागू हो गया. इसके साथ ही दुनिया के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक का अंत हुआ.

कैसे शुरू हुआ था पहला विश्व युद्ध?

पहले विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी. हालांकि, इसकी चिंगारी करीब एक महीने पहले 28 जून 1914 को भड़की थी. उस दिन ऑस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की बोस्निया के साराजेवो में हत्या कर दी गई थी. इस हमले को बोस्नियाई सर्ब राष्ट्रवादी गैवरिलो प्रिंसिप ने अंजाम दिया था.

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उस समय फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया और हर्जेगोविना में अपने चाचा की सेना का निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस इलाके पर ऑस्ट्रिया-हंगरी का कब्जा था, जबकि सर्ब राष्ट्रवादी इसे सर्बिया में मिलाना चाहते थे.

ऑस्ट्रिया-हंगरी ने इस हत्या के लिए सर्बिया की सरकार को जिम्मेदार ठहराया. लेकिन सर्बिया के समर्थन में रूस खड़ा था. दूसरी तरफ जर्मनी ने ऑस्ट्रिया-हंगरी को भरोसा दिया कि अगर रूस ने हस्तक्षेप किया तो वह उसके साथ रहेगा.

इसके बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया-हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया. रूस ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू किया. रूस का साथ देने के लिए फ्रांस भी मैदान में उतर आया. 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी. इसके बाद जर्मन सेना ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला कर दिया. बेल्जियम की मदद के लिए ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया. देखते ही देखते यूरोप के कई बड़े देश इस लड़ाई में शामिल हो गए.

जर्मनी की रणनीति और खाई में लड़ा गया युद्ध

युद्ध शुरू होने के समय जर्मनी की सैन्य तैयारी दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर थी. जर्मन सेना ने फ्रांस को हराने के लिए 'श्लीफेन प्लान' नाम की रणनीति बनाई थी. इसके तहत जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला करने की योजना बनाई थी. जर्मनी चाहता था कि पहले फ्रांस को हराया जाए और इस दौरान रूस को पूर्वी मोर्चे पर उलझाए रखा जाए.

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शुरुआत में जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन सितंबर 1914 में पेरिस के पास मार्न की लड़ाई में फ्रांस ने उसका रास्ता रोक दिया. इसके बाद पश्चिमी मोर्चे पर दोनों तरफ की सेनाएं खाइयां खोदकर आमने-सामने डट गईं. इन खाइयों में रहकर सैनिकों को दुश्मन की गोलियों और हमलों का सामना करना पड़ता था.

यह लड़ाई इतनी लंबी खिंची कि सैनिकों को महीनों तक कीचड़, ठंड और लगातार हमलों के बीच रहना पड़ा. दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन कोई भी निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका.

तुर्की से लेकर रूस तक फैला युद्ध

1915 में मित्रराष्ट्रों ने युद्ध का रुख बदलने के लिए तुर्की पर समुद्र के रास्ते हमला करने की योजना बनाई. तुर्की अक्टूबर 1914 में जर्मनी के नेतृत्व वाले केंद्रीय शक्तियों के गठबंधन में शामिल हो चुका था. हालांकि, इस अभियान में मित्रराष्ट्रों को भारी नुकसान हुआ और 1916 की शुरुआत में उन्हें पीछे हटना पड़ा.

1916 में जर्मनी और ब्रिटेन ने पश्चिमी मोर्चे पर बड़े हमले किए, लेकिन किसी को भी निर्णायक सफलता नहीं मिली. दूसरी तरफ पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया. लगातार हार और आर्थिक संकट से रूस में असंतोष बढ़ता गया. इसी माहौल में 1917 में रूसी क्रांति हुई और बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया.

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नई सरकार ने जर्मनी के साथ शांति समझौते की बातचीत शुरू कर दी. इससे जर्मनी को पूर्वी मोर्चे पर राहत मिली. लेकिन 1918 में अमेरिका की सेना और संसाधनों के मित्रराष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल होने से लड़ाई का पलड़ा बदलने लगा.

11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने किया युद्धविराम समझौता

1918 आते-आते जर्मनी की स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी. सैनिकों की कमी, जरूरी सामान की किल्लत और मित्रराष्ट्रों के लगातार हमलों ने उसकी कमर तोड़ दी थी. जर्मनी के सामने हार साफ दिखाई देने लगी थी.

ऐसे में 11 नवंबर 1918 की सुबह करीब 5 बजे फ्रांस के कॉम्पिएन के पास खड़ी एक रेलवे ट्रेन के डिब्बे में जर्मनी ने मित्रराष्ट्रों के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत उसी दिन सुबह 11 बजे से लड़ाई रोक दी गई.

यानी 11वें महीने की 11 तारीख को 11वें घंटे में पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया. यही वजह है कि 11 नवंबर की तारीख को इतिहास में खास महत्व दिया जाता है.

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