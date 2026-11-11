Huma Qureshi Bald: हुमा कुरैशी ने मुंडवाया सिर, 'महारानी 5' के लिए दी बालों की कुर्बानी? खुद बताई वजह

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी एक बार फिर अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं. उनकी चर्चित वेब सीरीज 'महारानी' का पांचवां सीजन जल्द आने वाला है. इस बार हुमा रानी भारती बनकर ऐसे अवतार में नजर आएंगी, जिसे देखकर फैंस भी हैरान रह गए हैं. सीरीज का पहला लुक सामने आते ही हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी है. वजह है उनका बिल्कुल नया और चौंकाने वाला गंजा लुक.

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दरअसल, 'महारानी 5' के फर्स्ट लुक प्रोमो में हुमा कुरैशी बिना बालों के नजर आ रही हैं. उनका यह अंदाज देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर रानी भारती को इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ा? हालांकि, इसके पीछे कोई निजी वजह नहीं, बल्कि उनके किरदार की मांग है. हुमा ने खुद बताया है कि इस बार कहानी और किरदार को नए मुकाम तक ले जाने के लिए उन्हें यह बड़ा बदलाव करना पड़ा.

पहली बार हुमा ने अपनाया ऐसा लुक, खुद भी थीं नर्वस

हुमा कुरैशी ने अपने इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बताया कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था. उनके लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन एक कलाकार के तौर पर वह कुछ नया करने को लेकर काफी एक्साइटेड भी थीं. हुमा के मुताबिक, इस बार रानी भारती का किरदार उनसे कुछ ऐसा करवाना चाहता था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया.

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एक्ट्रेस ने बताया कि गंजा लुक अपनाने के दौरान वह थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन साथ ही उन्हें इस बदलाव को एक्सप्लोर करने का उत्साह भी था. उनका मानना है कि इस लुक ने उन्हें रानी भारती के किरदार को और गहराई से समझने में मदद की. इस बार हुमा सिर्फ रानी का रोल नहीं निभा रहीं, बल्कि किरदार की दुनिया में पूरी तरह उतरने की कोशिश कर रही हैं.

रानी भारती का किरदार हुमा के लिए क्यों है खास?

हुमा कुरैशी का कहना है कि रानी भारती ऐसा किरदार है, जिसे अच्छे या बुरे जैसे सीधे खांचों में नहीं बांधा जा सकता. वह लगातार समाज की बनी-बनाई सोच को चुनौती देती है और अपने दम पर आगे बढ़ने का रास्ता बनाती है. यही बात इस किरदार को खास बनाती है.

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें हमेशा ऐसे किरदार पसंद रहे हैं, जिनमें कई परतें हों और जिनके फैसलों को सिर्फ सही या गलत कहकर नहीं समझा जा सके. रानी भारती ने हर सीजन में उन्हें एक कलाकार के तौर पर चुनौती दी है. यही वजह है कि हर नए सीजन में इस किरदार को निभाने का उनका उत्साह और बढ़ जाता है. हुमा ने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि मेकर्स ने उनके इस नए अवतार पर भरोसा जताया.

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'महारानी 5' में आएंगे जबरदस्त ट्विस्ट, हुमा ने दिया बड़ा हिंट

'महारानी' के पिछले सीजनों में दर्शकों ने रानी भारती का सियासी सफर देखा है. राजनीति की दुनिया में कदम रखने से लेकर सत्ता की लड़ाई और तमाम मुश्किलों का सामना करने तक, रानी ने हर बार अपने अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा है. अब पांचवें सीजन में उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है.

हुमा कुरैशी ने भी इशारा किया है कि इस बार कहानी में कई ऐसे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे, जिनकी दर्शकों ने उम्मीद नहीं की होगी. उनके मुताबिक, इस सीजन की कहानी शुरू से ही बेहद दिलचस्प रही और इसमें होने वाले बदलावों ने उन्हें भी बांधे रखा. एक्ट्रेस को पूरा भरोसा है कि रानी भारती का यह नया सफर दर्शकों को खूब चौंकाने वाला है.

हर सीजन में बदली रानी भारती की दुनिया, अब नए अवतार में लौटेंगी हुमा

'महारानी' के जरिए हुमा कुरैशी ने रानी भारती के किरदार को एक अलग पहचान दिलाई है. हर सीजन में उनके किरदार के सामने नई चुनौतियां आईं और उन्होंने अपने तरीके से उनका सामना किया. अब पांचवें सीजन में उनका गंजा लुक कहानी को लेकर उत्सुकता और बढ़ा रहा है.

फिलहाल, 'महारानी 5' के पहले प्रोमो ने दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है. हुमा का यह ट्रांसफॉर्मेशन देखकर इतना तो साफ है कि इस बार रानी भारती कुछ अलग और दमदार अंदाज में वापसी करने वाली हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका यह नया अवतार सियासत की दुनिया में कौन-सा तूफान लेकर आता है.

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