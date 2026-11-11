रामपुर: सात जवानों की हत्या के आरोपी मोहम्मद शरीफ को मारी गईं 8 गोलियां, सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के रामपुर में मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, शरीफ के शरीर पर 8 गोलियों के निशान मिले हैं. सूत्रों के मुताबिक, हमलावरों ने उस पर करीब 16 राउंड गोलियां चलाई थीं.

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दरअसल, मोहम्मद शरीफ 2007-08 में रामपुर के CRPF कैंप पर हुए हमले के मामले में आरोपी था. इस मामले में उसे पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, अक्टूबर 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे मुख्य आरोपों से बरी कर दिया था. जेल से बाहर आने के करीब एक साल बाद उसकी हत्या कर दी गई.

पुलिस वेरिफिकेशन के बाद बेटे के साथ लौट रहा था

मोहम्मद शरीफ रामपुर के खजुरिया थाना क्षेत्र में अपने बेटे के साथ बाइक से घर लौट रहा था. पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उसे थाने बुलाया गया था. शरीफ का बेटा अबू आइस बाइक चला रहा था. पिता उसके पीछे बैठे थे. दोनों जब थाने से करीब 500 मीटर दूर पहुंचे, तभी पीछे से बाइक पर आए दो हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी.

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हमलावर सफेद रंग की अपाचे बाइक पर सवार थे. उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे. फायरिंग के बाद शरीफ बाइक से गिरकर सड़क किनारे खाई में जा पड़ा. उसका बेटा किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा. हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए.

शरीर पर मिले 8 गोलियों के निशान

इस हत्या को लेकर शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद शरीफ के शरीर पर 8 गोलियों के निशान मिले हैं. सूत्रों का कहना है कि दोनों हमलावरों ने करीब 16 राउंड फायरिंग की थी. इनमें से 8 गोलियां शरीफ को लगीं.

इससे पहले पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद ही गोलियों की सही संख्या साफ होने की बात कही थी. बेटे ने बताया था कि उसके पिता को पीठ और सिर में दो से तीन गोलियां लगी थीं. अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई.

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मोहम्मद शरीफ के बेटे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उसका कहना है कि पुलिस के फोन करने पर वे वेरिफिकेशन के लिए थाने पहुंचे थे. लेकिन वहां संबंधित पुलिसकर्मी नहीं मिले और उन्हें वापस भेज दिया गया. बेटे ने आरोप लगाया कि इतनी पास वारदात होने के बाद भी पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची. करीब आधे घंटे तक कोई मदद नहीं मिली.

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हालांकि पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने जांच के लिए चार टीमें बनाई हैं. आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है.

क्या था रामपुर CRPF कैंप हमला मामला?

दरअसल, रामपुर में CRPF ग्रुप सेंटर पर 31 दिसंबर 2007 की रात और 1 जनवरी 2008 की सुबह हमला हुआ था. इस हमले में 7 CRPF जवान और एक रिक्शा चालक मारे गए थे. पांच लोग घायल भी हुए थे. इस मामले में मोहम्मद शरीफ समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

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नवंबर 2019 में रामपुर की निचली अदालत ने शरीफ समेत चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी. इसके बाद आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की. अक्टूबर 2025 में हाईकोर्ट ने जांच और सबूतों में गंभीर कमियां पाते हुए मुख्य आरोपों में दी गई सजा रद्द कर दी. हालांकि, शरीफ समेत पांच आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई थी. जेल में बिताई गई अवधि को इस सजा में शामिल किया गया. इसके बाद शरीफ नवंबर 2025 में जेल से बाहर आया था.



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