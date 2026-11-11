कौवे फैसला लेने और देखने में इंसानों से दोगुना आगे, नई स्टडी में खुलासा

आसमान में उड़ते कौवे की फुर्ती हम सबने देखी है. अचानक दिशा बदलना, खतरे को भांपना या जमीन पर पड़े भोजन को झपट लेना उनके लिए आम बात है. लेकिन जर्मनी के वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ने दिखाया है कि ये पक्षी सिर्फ उड़ान में ही नहीं, बल्कि देखने और फैसला लेने में भी इंसानों से काफी आगे हैं.

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यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगेन के शोधकर्ताओं के अनुसार कौवे किसी दृश्य को देखकर महज 235 मिलीसेकंड यानी एक सेकंड के लगभग चौथाई हिस्से में फैसला कर लेते हैं. यह गति इंसानों और बंदरों की तुलना में लगभग दोगुनी है. यह खोज पक्षियों के दिमाग की अद्भुत क्षमता को उजागर करती है और बताती है कि बुद्धिमत्ता के लिए इंसान जैसा दिमाग होना जरूरी नहीं.

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रिसर्च में दो कैरियन कौवों पर प्रयोग किए गए. वैज्ञानिकों ने उनके सामने टचस्क्रीन पर कई चलते हुए बिंदु दिखाए. ज्यादातर बिंदु या तो बाईं ओर जा रहे थे या दाईं ओर. कौवों को सही दिशा पहचानकर उसी तरफ बने निशाने पर चोंच मारनी होती थी. प्रयोग आसान और मुश्किल दोनों तरह से तैयार किए गए.

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कुछ पैटर्न में दिशा साफ दिखती थी तो कुछ में समझना कठिन था. इसके बावजूद कौवों का प्रदर्शन शानदार रहा. जब दिशा स्पष्ट थी तो उनकी सटीकता लगभग 100 प्रतिशत तक पहुंच गई. मुश्किल परिस्थितियों में भी उनके जवाब सिर्फ अनुमान नहीं थे, बल्कि सोच-समझकर दिए गए थे. यह दिखाता है कि उनकी देखने की क्षमता कितनी तेज और सटीक है.

दिमाग की रफ्तार: सिर्फ 70 मिलीसेकंड में दिशा की पहचान

अध्ययन की सबसे चौंकाने वाली बात दिमाग की काम करने की गति है. शोधकर्ताओं ने कौवों के दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया. उन्होंने खास तौर पर निडोपैलियम कॉडलैटरेल नाम के हिस्से पर ध्यान दिया. पक्षियों के दिमाग का यह हिस्सा सूचनाओं को समझने और फैसला लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसका काम इंसानों के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से काफी मिलता-जुलता है.

रिकॉर्डिंग से पता चला कि स्क्रीन पर चलते बिंदु दिखने के महज 70 मिलीसेकंड बाद ही कौवों का दिमाग उनकी दिशा में अंतर पहचानने लगता है. इसके बाद तंत्रिका गतिविधियां धीरे-धीरे बढ़ती हैं. एक खास स्तर पर पहुंचकर फैसला लेने का संकेत देती हैं. यानी दृश्य जानकारी मिलते ही दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है और बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है.

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इस खोज का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि पक्षियों के दिमाग में इंसानों और बंदरों जैसा परतदार सेरेब्रल कॉर्टेक्स नहीं होता. फिर भी कौवे सूचनाओं को समझने और फैसला लेने में ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल करते दिखे जो स्तनधारियों में भी पाए जाते हैं. इसका मतलब साफ है कि जटिल सोच और तेज फैसले के लिए इंसान जैसा दिमागी ढांचा जरूरी नहीं.

प्रकृति ने पक्षियों को अलग तरह की दिमागी बनावट दी है लेकिन उससे वे बेहद जटिल काम भी तेजी से कर सकते हैं. यह बात बुद्धिमत्ता की हमारी समझ को चुनौती देती है और बताती है कि अलग-अलग जीवों में दिमाग अलग तरीके से विकसित हुआ है लेकिन परिणाम समान रूप से प्रभावशाली हो सकते हैं.

उड़ान और भोजन खोज ने बनाया इतना तेज

वैज्ञानिकों का मानना है कि कौवों की यह तेजी उनकी जीवनशैली से जुड़ी हुई है. उड़ान के दौरान उन्हें हवा में बाधाओं से बचना पड़ता है, अचानक दिशा बदलनी होती है और आसपास की हर हलचल पर नजर रखनी पड़ती है. जमीन पर भोजन तलाशते समय भी उन्हें चीजों को तेजी से पहचानकर सही जगह चोंच मारनी होती है. एक पल की देरी भी नुकसान पहुंचा सकती है.

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संभव है कि इन्हीं जरूरतों के कारण प्रकृति ने उनकी देखने और फैसला लेने की क्षमता को इतना तेज बना दिया हो. आसमान में उड़ना और जल्दी शिकार या भोजन पकड़ना उनके लिए जीवित रहने की शर्त है इसलिए उनका दृश्य तंत्र इतना विकसित हुआ.

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यह अध्ययन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका साइंस में प्रकाशित हुआ है. हालांकि वैज्ञानिक अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि कौवों का दिमाग इंसानों और बंदरों की तुलना में इतनी तेजी से दृश्य सूचनाओं को कैसे संसाधित करता है. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रयोग में कौवों ने एक खास तरह का दृश्य परीक्षण किया था. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि वे हर तरह की सोच या हर फैसले में इंसानों से तेज हैं.

फिर भी यह खोज एक बड़ी बात समझाती है. बुद्धिमत्ता का रास्ता सिर्फ इंसानी दिमाग से होकर नहीं गुजरता. कभी-कभी आसमान में उड़ता एक साधारण सा दिखने वाला कौआ भी विज्ञान को बता जाता है कि प्रकृति की बनाई दिमागी मशीनरी कितनी अद्भुत हो सकती है. आगे के शोध में अन्य पक्षियों और अलग-अलग कार्यों पर भी इसी तरह के परीक्षण किए जा सकते हैं ताकि पूरी तस्वीर और साफ हो.

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कुल मिलाकर यह रिसर्च पक्षियों की छिपी क्षमताओं को सामने लाती है. कौवे सिर्फ चतुर पक्षी नहीं बल्कि दृश्य प्रसंस्करण में बेहद तेज जीव हैं. उनकी यह क्षमता हमें दिमाग की विविधता और प्रकृति के कमाल को समझने का नया नजरिया देती है.

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