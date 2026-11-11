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Beetroot Recipes: बोरिंग सलाद और जूस छोड़िए! सर्दियों में चुकंदर से बनाएं ये 5 लाजवाब डिश, आसान है रेसिपी

Beetroot Recipes: सर्दियों में चुकंदर को सिर्फ सलाद या जूस के रूप में खाने की जरूरत नहीं है. इससे आप कई टेस्टी और हेल्दी डिशेज भी बना सकते हैं. आज हम आपको चुकंदर से बनने वाली ऐसी ही 5 स्वादिष्ट डिशेज के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं.

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सर्दियों में चुकंदर को डाइट में ऐसे करें शामिल (Photo- ITG)
सर्दियों में चुकंदर को डाइट में ऐसे करें शामिल (Photo- ITG)

Beetroot Recipes: सर्दियों के मौसम में बाजार में कई तरह की ताजी सब्जियां मिलती हैं. इन्हीं में से एक है चुकंदर जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. चुकंदर का रंग गहरा लाल या बैंगनी होता है. इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्राकृतिक शुगर, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें विटामिन C भी होता है जो शरीर की इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में मदद करता है.

कुछ लोग चुकंदर को सलाद या जूस के रूप में खाना पसंद करते हैं लेकिन कई लोगों को इसका कच्चा स्वाद पसंद नहीं आता. ऐसे में आप इसे अपनी डाइट में शामिल करने के लिए कुछ अलग और टेस्टी तरीके अपना सकते हैं. चुकंदर से सूप, पराठे से लेकर रायता और अचार तक कई चीजें बनाई जा सकती हैं. इनका स्वाद भी अच्छा होता है और रोजाना की डाइट में सब्जियों की वैरायटी भी बढ़ती है. अगर आप भी सर्दियों में चुकंदर खाना चाहते हैं लेकिन सलाद और जूस से बोर हो गए हैं तो ये 5 तरीके आपके काम आ सकते हैं.

चुकंदर की स्मूदी 
अगर आप सुबह कुछ हेल्दी और टेस्टी पीना चाहते हैं तो चुकंदर की स्मूदी ट्राई कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए उबले और छिले हुए चुकंदर को केले, बेरीज, शहद और ग्रीक योगर्ट के साथ ब्लेंड कर लें. जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी या दूध मिला सकते हैं. तैयार है आपकी स्वादिष्ट चुकंदर स्मूदी. यह सुबह के नाश्ते के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है.

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चुकंदर का अचार
अगर आपको खाने के साथ अचार खाना पसंद है तो चुकंदर का अचार बना सकते हैं. इसके लिए चुकंदर को छोटे टुकड़ों या पतले स्लाइस में काट लें. अब इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और अपनी पसंद के अचार वाले मसाले मिलाएं. ऊपर से सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसे साफ और सूखे कांच के जार में रखें. अचार तैयार करने की विधि के अनुसार इसे कुछ समय तक रखने के बाद खा सकते हैं. इसे दाल-चावल या पराठे के साथ परोस सकते हैं.

चुकंदर का रायता 
चुकंदर का रायता खाने में स्वादिष्ट होने के साथ देखने में भी काफी अच्छा लगता है. इसे बनाने के लिए चुकंदर को उबालकर छील लें और कद्दूकस कर लें. अब एक बर्तन में दही फेंटें और उसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर मिला दें. इसके बाद नमक, भुना जीरा पाउडर और थोड़ा काला नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. ऊपर से हरा धनिया डालकर ठंडा-ठंडा परोसें. इसे पराठे, पुलाव या दाल-चावल के साथ खा सकते हैं.

चुकंदर का चीला
अगर आप नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो चुकंदर का चीला ट्राई कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए चुकंदर को धोकर छील लें और कद्दूकस कर लें. अब एक बर्तन में बेसन लें और उसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर मिलाएं. इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, प्याज, नमक, अजवाइन और अपनी पसंद के मसाले डालें. जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर घोल तैयार कर लें. अब गर्म तवे पर थोड़ा तेल लगाएं और घोल को फैलाकर चीला बनाएं. इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें. तैयार चुकंदर के चीले को हरी चटनी या दही के साथ परोसें.

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चुकंदर का पराठा 
अगर आप रोजाना एक जैसा पराठा खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार चुकंदर का पराठा बनाएं. इसके लिए चुकंदर को धोकर छील लें और कद्दूकस कर लें. अब इसे गेहूं के आटे में मिलाएं. इसमें नमक, अजवाइन, हरी मिर्च और अपनी पसंद के मसाले डालें. जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर आटा गूंथ लें. अब इसकी छोटी-छोटी लोइयां बनाकर पराठे बेलें और तवे पर तेल या घी लगाकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें. इसे दही या अचार के साथ परोसें.

इस तरह आप चुकंदर को सिर्फ सलाद या जूस तक सीमित रखने के बजाय कई टेस्टी डिश के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

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