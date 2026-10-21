पहाड़ों पर जाने का तो नहीं बना रहे प्लान... 4 दिन होगी बारिश-बर्फबारी

उत्तराखंड में 23 से 26 अक्टूबर के बीच मौसम बदल सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, 3500 मीटर या इससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. 23 अक्टूबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में बारिश का अनुमान है.

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इन चार दिनों के दौरान पहाड़ी इलाकों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने से ठंड बढ़ सकती है. हालांकि, बारिश और बर्फबारी हर जगह नहीं होगी. मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर ही इसकी संभावना जताई है.

इन 4 जिलों में हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, 23 अक्टूबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली गढ़वाल मंडल में हैं, जबकि पिथौरागढ़ कुमाऊं मंडल में आता है. इन जिलों के हर इलाके में बारिश होने की संभावना नहीं है. बारिश कुछ जगहों तक ही सीमित रह सकती है.

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3500 मीटर से ऊपर बर्फबारी का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, इन जिलों में 3500 मीटर या इससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर सकती है. पहाड़ों में ऊंचाई बढ़ने के साथ ठंड भी बढ़ती है. ऐसे में इन इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है. बर्फ गिरने से ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ सकती है. ऐसे में पहाड़ों पर जाने वाले लोगों को मौसम का हाल जानकर ही अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए. मौसम खराब होने पर पहाड़ी रास्तों पर सफर करना मुश्किल हो सकता है.

26 अक्टूबर तक मौसम पर रहेगी नजर

मौसम विभाग ने 23 से 26 अक्टूबर तक उत्तराखंड में मौसम बदलने का अनुमान जताया है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में 23 अक्टूबर के लिए ही बारिश और बर्फबारी की जगहों के बारे में बताया गया है. बाकी दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी के लिए मौसम विभाग के नए अपडेट देखने होंगे.

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कुल मिलाकर, उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाकों में अगले चार दिनों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है. चार जिलों में हल्की बारिश और 3500 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फ गिरने का अनुमान है. पहाड़ों पर जाने वाले लोगों को सफर से पहले मौसम की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

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