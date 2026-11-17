पूर्व क्रिकेटर जहीर खान और उनकी पत्नी सागरिका घाटगे इस समय जश्न में डूबे हुए हैं. इन दिनों सागरिका के भाई शिवजीत घाटगे की शाही शादी का जश्न जोरों-शोरों से चल रहा है. सागरिका के भाई की शादी में सिनेमा और क्रिकेट की दुनिया की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. जश्न के कई इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं.

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ससुराल में जहीर का रॉयल अंदाज

साले साहब की शादी में जहीर खान ने अपने रॉयल लुक से पूरी महफिल लूट ली. शादी में जहीर ने बंदगला शेरवानी संग सिर पर पिंक पगड़ी बांधकर अपना लुक कंप्लीट किया. इस शाही लुक में जहीर खान के ठाठ-बाठ देखने लायक हैं. जहीर अपने नन्हे बेटे फतेह सिंह को गोद में लिए नजर आए. ट्रेडिशनल लुक में उनके नन्हे बेटे भी सुपर क्यूट लग रहे हैं.

सागरिका का छाया लुक

भाई की शाही शादी में सागरिका भी पीछे नहीं रहीं. उन्होंने स्टनिंग साड़ी में अपने रॉयल लुक से कहर ढाया. साड़ी संग सागरिका ने हैवी नेकलेस और मैचिग ईयररिंग्स पहने. वो माथे पर टीका लगाए हुए भी दिखाई दीं. सटल ग्लोइंग मेकअप करके उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.

सागरिका भाई की शादी में खुशी से चहकती नजर आईं. उन्होंने शादी की कई रस्में भी निभाईं. जहीर खान भी ससुराल के जश्न में खुशी से झूमते हुए दिखाई दिए. कपल का प्यार और बॉन्ड फैंस का दिल जीत रहा है. सोशल मीडिया पर सागरिका और जहीर की तस्वीरें और वीडियोज छाए हुए हैं.

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जहीर खान की बात करें तो उन्होंने साल 2017 में सागरिका घाटगे से सादगी से शादी रचाई थी. दोनों की ये इंटरफेथ मैरिज है. जहीर मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जबकि सागरिका हिंदू राजघराने से हैं. लेकिन अलग धर्म से होने के बावजूद दोनों के रिश्ते में प्यार और इज्जत बरकरार है. दोनों का खूबसूरत बॉन्ड चर्चा में बना रहता है.

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