शेयर बाजार में कब कौन सा शेयर अपने निवेशकों को मालामाल कर दे और कब कौन सा स्टॉक अर्श से फर्श पर ला पटके, इसकी भविष्यवाणी मुश्किल है. लेकिन इसके कई उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें सबसे ताजा है भारतीय रेलवे से जुड़ी दिग्गज कंपनी जुपिटर वैगन्स का शेयर, अपने निवेशकों के लिए मल्टीबैगर बना ये शेयर अब उन्हें कंगाल बना कहा है और वे सोच में पड़े हैं कि क्या वे इसे होल्ड करके फंस गए? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिलहाल Jupiter Wagons Share Price अपने हाई से तीन चौथाई कम दाम पर मिल रहा है.

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दो साल में 13 गुना किया था पैसा

जुपिटर वैगन्स का शेयर अपने निवेशकों के लिए बेहद ही कम समय में मल्टीबैगर साबित हुआ था. बीते पांच साल में इसकी परफॉर्मेंस पर गौर करें, तो इसके निवेशकों को 290 फीसदी का रिटर्न हासिल हुआ है. जबकि जुलाई 2022 से जुलाई 2024 के बीच इसमें पैसे लगाने वालों की बल्ले-बल्ले हो गई थी, क्योंकि शेयर का भाव 1200% ज्यादा उछला और निवेशकों का पैसा इस दौरान सीधे 13 गुना से ज्यादा बढ़ गया था.

मंगलवार को खबर लिखे जाने पर Jupiter Wagons Share Price तेजी के साथ 208.30 रुपये पर जरूर कारोबार कर रहा था, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल से काफी कम है. हालांकि, बीके 26 अक्तूबर 2026 के अपने 52-हफ्ते के लो-लेवल 169.50 रुपये से ये स्टॉक से ये स्टॉक 23 परसेंट बढ़ा है.

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पीक से 73% सस्ता मिल रहा शेयर

दो साल में 1200 फीसदी से ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल करने वाला ये शेयर जुलाई 2022 में 50 रुपये के आसपास के लेवल से जुलाई 2024 में लगभग 13 गुना बढ़कर 730 रुपये पर पहुंच गया था. वहीं अब ये अपने इस ऑल-टाइम हाई से 73 फीसदी क्रैश हो चुका है यानी निवेशकों को ये अब हाई से तीन चौथाई कम दाम पर मिल रहा है.

बीते पिछले छह महीनों में स्टॉक 25 फीसदी, जबकि 2026 में अब तक यह 40 फीसदी की गिरावट में कारोबार कर रहा है. पिछले एक साल में इस शेयर का भाव 35 फीसदी टूटा है.

जुपिटर शेयर पर बंटे ब्रोकरेज

जुपिटर वैगन्स के शेयर को लेकर ब्रोकरेज बंटे हुए नजर आ रहे हैं. जहां एक ओर SMIFS ने FY27 के दूसरी तिमाही में परफॉर्मेंस में लगातार सुधार को तरजीह दी है, और इस मल्टीबैगर स्टॉक को 254 के टारगेट प्राइस के साथ 'Buy Rating दी है. तो वहीं दूसरी ओर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने जुपिटर वैगन्स पर 'अंडरपरफॉर्म' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 180 रखा है.

क्या करती है कंपनी?

जुपिटर वैगन्स लिमिटेड (Jupiter Wagons Ltd) भारत में रेलवे से जुड़ा सामान और वाहन बनाने वाली एक प्रमुख निजी कंपनी है. यह भारतीय रेलवे और निजी लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए मालगाड़ी के वैगन (Freight Wagons), यात्री कोच और ऑटोमोबाइल कैरियर वैगन का निर्माण करती है. इसके अलावा यह बोगी, कपलर, ब्रेक सिस्टम की कास्टिंग व व्हीलसेट का निर्माण करती है.

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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