Tulsi Vivah 2026: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है. मान्यता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है. यही वजह है कि घरों में रोजाना तुलसी की पूजा की जाती है. खासतौर पर तुलसी विवाह का दिन बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है.

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लेकिन तुलसी विवाह के दौरान कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है. कई बार लोग पूजा की तैयारी तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिन्हें शुभ नहीं माना गया है. मान्यता है कि इससे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता. ऐसे में आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन कौन-सी 5 गलतियां करने से बचना चाहिए.

तुलसी विवाह 2026 कब है?

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026, शनिवार को मनाया जाएगा. यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है. इससे एक दिन पहले यानी 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी है. कुछ घरों में देवउठनी एकादशी की शाम को भी तुलसी विवाह कराने की परंपरा है.

तुलसी विवाह के दिन न करें ये 5 गलतियां

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1. तुलसी के पत्ते न तोड़ें

तुलसी विवाह के दिन पौधे से पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, द्वादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है. इसलिए पूजा के लिए पत्तों की जरूरत हो तो पहले से ही तोड़कर रख लें.

2. बिना साफ-सफाई के न करें पूजा

तुलसी विवाह से पहले पूजा वाली जगह की अच्छी तरह सफाई करें. गंदे गमले या बिखरी हुई पूजा सामग्री के बीच विवाह की रस्में नहीं करनी चाहिए. तुलसी के आसपास साफ-सफाई रखें. आप चाहें तो पूजा की जगह को फूलों और रंगोली से सजा सकते हैं.

3. तुलसी माता को बिना श्रृंगार के न रखें

तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाने की परंपरा है. ऐसे में उन्हें लाल चुनरी, फूलों और अन्य श्रृंगार की चीजों से सजाएं. बिना किसी तैयारी के जल्दबाजी में पूजा करने से बचें.

4. पूजा में बासी फूल और गंदे बर्तन न रखें

तुलसी विवाह की पूजा में साफ-सुथरी सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए. बासी फूल, गंदे पूजा के बर्तन या खराब प्रसाद का इस्तेमाल न करें. पूजा के लिए फूल, फल, मिठाई, दीपक और अन्य जरूरी सामग्री पहले से तैयार रखें.

5. तुलसी के पास जलता दीपक न छोड़ें

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तुलसी विवाह के दिन दीपक जलाना शुभ माना जाता है. लेकिन दीपक जलाकर उसे ऐसे ही न छोड़ें. तुलसी के पास सूखे पत्ते और सजावट का सामान होता है, जिससे आग लगने का खतरा हो सकता है. इसलिए दीपक हमेशा सुरक्षित जगह पर रखें और उसका ध्यान रखें.

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