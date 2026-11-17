GTA 6 Pre-order Sales: Grand Theft Auto 6 की रिलीज में अभी दो दिन बाकी हैं, लेकिन गेम ने कमाई के मामले में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. 19 नवंबर को लॉन्च होने वाले इस गेम के प्री-ऑर्डर से अब तक करीब 1.18 अरब डॉलर यानी लगभग 11,000 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान है. दिलचस्प बात यह है कि गेम अभी लोगों के खेलने के लिए उपलब्ध भी नहीं हुआ है. मार्केट रिसर्च फर्म सेंसर टावर के अनुमान के मुताबिक, GTA 6 के करीब 1.21 करोड़ डिजिटल प्री-ऑर्डर हो चुके हैं. इनमें लगभग 75 फीसदी हिस्सेदारी PlayStation 5 की है, जबकि बाकी Xbox Series X और Series S से आई है.

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यह आंकड़ा GTA 6 को सिर्फ एक बड़ा गेम लॉन्च नहीं, बल्कि गेमिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कारोबारी घटनाओं में से एक बना रहा है. Sony और Microsoft दोनों ने अपने-अपने डिजिटल स्टोर पर इसे अब तक का सबसे ज्यादा प्री-ऑर्डर पाने वाला गेम बताया है. यानी Rockstar Games का यह नया गेम लॉन्च से पहले ही PlayStation और Xbox के पुराने रिकॉर्ड पीछे छोड़ चुका है. बता दें कि इस गेम को बनाने में कई साल लगे हैं, क्योंकि GTA 5 2013 में आया था. बताया जा रहा है कि इसे बनाने में 1.5 से 3 बिलियन अरब डॉलर्स लगे हैं.

प्री-ऑर्डर से कितनी कमाई हुई?

Sensor Tower के 13 नवंबर के अनुमान के मुताबिक, GTA 6 के करीब 12.13 मिलियन यानी 1.21 करोड़ डिजिटल प्री-ऑर्डर हुए हैं. इनसे करीब 1.18 अरब डॉलर का रेवेन्यू आने का अनुमान है. 17 नवंबर के आसपास 1 डॉलर की कीमत करीब 93.7 रुपये मानें, तो यह रकम लगभग 11,050 करोड़ रुपये बैठती है.

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इसमें PlayStation 5 की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है. Sensor Tower के अनुमान के मुताबिक, PS5 पर करीब 90.8 लाख प्री-ऑर्डर हुए हैं, जिनसे लगभग 88 करोड़ डॉलर की कमाई का अनुमान है. वहीं Xbox Series X|S पर करीब 30.6 लाख प्री-ऑर्डर और लगभग 29.6 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू अनुमानित है.

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हालांकि, इन आंकड़ों को समझना जरूरी है. Rockstar Games या उसकी पैरेंट कंपनी Take-Two Interactive ने अब तक प्री-ऑर्डर की कुल संख्या या कमाई का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है. ये सेंसर टावर के अनुमान हैं, कंपनी की घोषित बिक्री नहीं. ये आंकड़े डिजिटल प्री-ऑर्डर पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें गेम की कुल बिक्री नहीं माना जाना चाहिए.

PlayStation और Xbox पर टूटे रिकॉर्ड

GTA 6 की मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि Sony और Microsoft दोनों ने अपने स्टोर के रिकॉर्ड टूटने की पुष्टि की है. Sony ने कहा है कि GTA 6 PlayStation Store के इतिहास में सबसे ज्यादा प्री-ऑर्डर होने वाला गेम बन गया है. माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के इतिहास का सबसे ज्यादा प्री-ऑर्डर पाने वाला टाइटल बताया है.

GTA 5 ने लॉन्च के बाद बनाया था कमाई का रिकॉर्ड

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GTA 6 की कमाई की तुलना इसके पिछले गेम GTA 5 से भी हो रही है. साल 2013 में लॉन्च हुए GTA 5 ने रिलीज के पहले तीन दिनों में 1 अरब डॉलर की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया था. यह उस समय मनोरंजन की दुनिया में सबसे तेज कमाई करने वाले लॉन्च में शामिल था.

अब GTA 6 के प्री-ऑर्डर से ही 1 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई का अनुमान सामने आया है. हालांकि, दोनों आंकड़ों की सीधी तुलना नहीं की जा सकती. GTA 5 का आंकड़ा लॉन्च के बाद की बिक्री का था, जबकि GTA 6 का मौजूदा आंकड़ा रिलीज से पहले के डिजिटल प्री-ऑर्डर का अनुमान है.

19 नवंबर को रिलीज होगा GTA 6

GTA 6 को 19 नवंबर 2026 को PlayStation 5 और Xbox Series X|S के लिए रिलीज किया जाना है. गेम में Jason और Lucia नाम के दो मुख्य किरदार हैं और इसकी दुनिया अमेरिकी राज्य Florida से प्रेरित काल्पनिक Leonida में बसाई गई है. इसका सबसे चर्चित शहर Vice City है, जो पुराने GTA गेम्स के प्रशंसकों के लिए भी खास पहचान रखता है.

करीब 13 साल बाद GTA सीरीज का नया मेन गेम आ रहा है. यही लंबा इंतजार, गेम की बड़ी दुनिया और रॉक्सटार की पिछली सफलता इसकी मांग को बढ़ाने वाले बड़े कारण माने जा रहे हैं. अब सवाल यह है कि क्या GTA 6 रिलीज के बाद भी इसी रफ्तार से कमाई करेगा और क्या यह अपने पहले हफ्ते में नए रिकॉर्ड बनाएगा. इसका जवाब गेम लॉन्च होने के बाद सामने आएगा.

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