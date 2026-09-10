scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

साइबेरिया में जाग रहा 'मीथेन का दानव', बढ़ती गर्मी से कहीं पिघल रही जमीन, कहीं धधक रहे जंगल

साइबेरिया में बढ़ती गर्मी अब सिर्फ तापमान की कहानी नहीं है. पिघलते पर्माफ्रॉस्ट और बढ़ती जंगल की आग से मीथेन तेजी से हवा में पहुंच रही है. नई रिसर्च ने इस बदलाव को लेकर क्लाइमेट के लिए गंभीर खतरा बताया है.

Advertisement
X
इस एरियल तस्वीर में बर्फ पर उठे गोल गुबंद जैसे ढांचे असल में मीथेन के गोले हैं. इन्हें बाइलार्स कहा जाता है. (Photo: AFP)
इस एरियल तस्वीर में बर्फ पर उठे गोल गुबंद जैसे ढांचे असल में मीथेन के गोले हैं. इन्हें बाइलार्स कहा जाता है. (Photo: AFP)

आर्कटिक में बढ़ती गर्मी साइबेरिया के मौसम और पर्यावरण को बदल रही है. नई रिसर्च के मुताबिक, साइबेरिया के पश्चिम और पूर्व में मौसम में अलग-अलग बदलाव हो रहे हैं. पश्चिमी साइबेरिया में गर्मी के साथ नमी भी बढ़ रही है. इससे जमीन के अंदर जमी बर्फ पिघल रही है. वहीं पूर्वी साइबेरिया में मौसम ज्यादा सूखा हो रहा है और जंगलों में आग बढ़ रही है. इन दोनों वजहों से मीथेन गैस का इमिशन बढ़ रहा है.

2010 से 2023 के बीच साइबेरिया से निकलने वाली मीथेन हर साल करीब 5% बढ़ी. इन 13 सालों में मीथेन इमिशन करीब 1.32 करोड़ टन बढ़ गया. साइबेरिया दुनिया में होने वाले कुल मीथेन इमिशन का करीब 5% हिस्सा देता है. लेकिन यहां से निकलने वाली मीथेन तेजी से बढ़ रही है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर धरती का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में साइबेरिया से और ज्यादा मीथेन निकल सकती है.

यह भी पढ़ें: एक आइसक्यूब की कीमत 124 रुपए, जापान के इस लग्जरी बर्फ के लिए दुनिया पागल

सम्बंधित ख़बरें

Sri Lanka Drought
पानी के लिए कुएं में गड्ढा खोद रहे लोग… श्रीलंका में सूखे का कहर
Pakistan Extreme Heat
पाकिस्तान... ऊपर सूरज, नीचे 1000°C का भट्ठा और बीच में मजदूर
Odisha Orangutan
न रास्ता, ना अपना जंगल... 4000 KM दूर ओडिशा कैसे पहुंचे 5 ओरंगुटान?
Japan Luxury Ice Cube
एक आइसक्यूब की कीमत 124 रुपए, जापान के इस लग्जरी बर्फ के लिए दुनिया पागल
धरती पर सूरज जैसी ऊर्जा की ओर भारत, PRAGYA का मिशन

पश्चिमी साइबेरिया में पिघल रही जमीन

पश्चिमी साइबेरिया में गर्मी और नमी दोनों बढ़ रही हैं. उत्तर अटलांटिक महासागर से आने वाली गर्म और नम हवा भी इस इलाके को ज्यादा गर्म और नम बना रही है. इससे जमीन के अंदर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है. इस जमी हुई जमीन को पर्माफ्रॉस्ट कहा जाता है. यह जमीन कम से कम दो साल तक लगातार जमी रहती है. इसके नीचे हजारों साल से कार्बन जमा है. 

Advertisement

जब जमीन पिघलती है तो यह कार्बन बाहर आने लगता है. मिट्टी में मौजूद छोटे जीव इस कार्बन को तोड़ते हैं और इस दौरान मीथेन गैस बन सकती है. साइबेरिया में उत्तरी हैमिस्पियर की करीब 46 फीसदी पर्माफ्रॉस्ट है. इसलिए यहां जमीन के पिघलने से बड़ी मात्रा में मीथेन निकलने का खतरा है.

Siberia, Methane Emissions

पूर्वी साइबेरिया में बढ़ रही जंगल की आग

पूर्वी साइबेरिया में हालात कुछ अलग हैं. यहां गर्मी बढ़ने के साथ मौसम सूखा हो रहा है. सूखे मौसम में जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. जंगल और पेड़-पौधे जलने पर मीथेन समेत कई ग्रीनहाउस गैसें हवा में जाती हैं. यानी पश्चिमी साइबेरिया में मीथेन बढ़ने की बड़ी वजह जमीन का पिघलना है, जबकि पूर्वी साइबेरिया में जंगल की आग अहम वजह है. दोनों जगह बढ़ती गर्मी इस बदलाव को बढ़ावा दे रही है.

13 साल में 5 फीसदी बढ़ा मीथेन उत्सर्जन

वैज्ञानिकों ने 2010 से 2023 के बीच साइबेरिया से निकलने वाली मीथेन का पता लगाने के लिए सैटेलाइट से मिली जानकारी और जमीन पर किए गए माप का इस्तेमाल किया. इसके अलावा एक कंप्यूटर मॉडल की मदद से भी मीथेन के इमिशन का अनुमान लगाया गया.

यह भी पढ़ें: ग्लेशियर को लगी गर्मी! स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों ने बर्फ को ओढ़ाया कंबल

Advertisement

रिसर्च में पाया गया कि इस दौरान साइबेरिया से मीथेन इमिशन हर साल करीब 5% बढ़ा. कुल मिलाकर इमिशन में करीब 1.32 करोड़ टन की बढ़ोतरी हुई. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह बढ़ोतरी काफी बड़ी है और आने वाले समय में यह और बढ़ सकती है.

गर्मी बढ़ी तो बढ़ सकता है खतरा

वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल की मदद से यह भी देखा कि भविष्य में क्या हो सकता है. इसके मुताबिक, अगर धरती गर्म होती रही तो साइबेरिया में जमीन के पिघलने और जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. इससे और ज्यादा मीथेन हवा में पहुंच सकती है.

मीथेन एक ऐसी गैस है जो धरती की गर्मी बढ़ाती है. इसलिए साइबेरिया से मीथेन का बढ़ता उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन की समस्या को और गंभीर बना सकता है. वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि गर्मी बढ़ने से मीथेन बढ़े और मीथेन बढ़ने से धरती की गर्मी और बढ़ जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'हर नागरिक को देंगे ₹4.2 लाख, अगर...', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा चुनावी दांव |
    DRS=धोनी=वैभव सूर्यवंशी... बेबी बॉस बने डिसीजन रिव्यू सिस्टम के नए किंग? दलीप ट्रॉफी में दिखी फ्यूचर कैप्टन की झलक |
    Pithori Amavasya 2026: 'जब देवी की कृपा से जीवित हो उठे मां के सातों मृत पुत्र...' पढ़ें पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा |
    शिवगंगा से शताब्दी-दुरंतो तक... नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए ये बड़े बदलाव, कर लें इन्क्वायरी |
    हरियाणा से सस्ती शराब लाती थी, गाजियाबाद में बेचती थी... तस्करी में पकड़ी गई दुर्गावती पर पहले से दर्ज हैं 7 केस |
    क्रिकेट के बाद इस मैदान में उतरे सचिन और धोनी... जानें कहां लगा रहे हैं पैसा |
    अजय देवगन संग तब्बू की दिखी नजदीकी! फैंस ने याद दिलाई पत्नी काजोल, फोटोज वायरल |
    गाजा के खान यूनिस में इजरायल का भीषण अटैक, देखें दुनिया आजतक |
    डॉलर की दादा'गिरी'... क्या ब्रिक्स में चीन, रूस और भारत पलट देंगे गेम? |
    'ऐसे बनता है खाना?', कम्युनिटी किचन में पतली दाल देख आपदा मंत्री का चढ़ा पारा, CO और रसोइया की लगाई क्लास
    Advertisement