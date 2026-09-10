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हरियाणा से सस्ती शराब लाती थी, गाजियाबाद में बेचती थी... तस्करी में पकड़ी गई दुर्गावती पर पहले से दर्ज हैं 7 केस

गाजियाबाद में हरियाणा से सस्ती शराब लाकर उसे चोरी-छिपे बेचने के आरोप में एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक्शन लेते हुए आरोपी महिला के पास से हरियाणा मार्का देशी शराब की शीशियां बरामद की हैं. पुलिस के मुताबिक, महिला के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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महिला के पास से देशी शराब के 70 पौवे बरामद. (Photo: ITG)
महिला के पास से देशी शराब के 70 पौवे बरामद. (Photo: ITG)

गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने दुर्गावती नाम की महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, उसके पास से हरियाणा मार्का देशी शराब के 70 पौवे बरामद हुए हैं. पुलिस ने जब दुर्गावती का रिकॉर्ड खंगाला तो सामने आया कि उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं. शराब से जुड़े छह मुकदमे और जान से मारने की धमकी का एक मामला दर्ज है. गिरफ्तारी के बाद दुर्गावती के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या आठ हो गई है.

पुलिस के मुताबिक, मामला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र का है. यहां पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक महिला इलाके में अवैध शराब की खेप लेकर पहुंची है और उसे बेचने की तैयारी में है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम एक्टिव हो गई.

पुलिस ने बंद फाटक इलाके में घेराबंदी की. कुछ देर बाद पुलिस ने दुर्गावती को पकड़ लिया. तलाशी ली गई तो पुलिस के मुताबिक, दुर्गावती के पास से हरियाणा मार्का देशी शराब के 70 पौवे बरामद हुए. पुलिस की पूछताछ में दुर्गावती ने बताया कि वह हरियाणा से देशी शराब खरीदकर लाती थी. इसके बाद इस शराब को गाजियाबाद में ज्यादा कीमत पर बेचती थी.

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शराब को राह चलते लोगों तक पहुंचाया जाता था. यानी जहां शराब सस्ती मिली, वहां से खरीदकर दूसरे इलाके में लाया गया और फिर उसे ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश की गई. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दुर्गावती शराब कहां से खरीदती थी और इस कथित कारोबार में उनके साथ कोई और भी शामिल था या नहीं.

दुर्गावती की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनका पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला. पुलिस के मुताबिक, दुर्गावती के खिलाफ पहले से अवैध शराब से जुड़े छह मामले दर्ज हैं. इसके अलावा उसके खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का एक केस भी दर्ज है. मौजूदा मामले को जोड़ दें तो पुलिस के अनुसार, दुर्गावती के खिलाफ अब कुल आठ केस दर्ज हैं.

पुलिस अब पुराने मामलों की भी पड़ताल कर रही है. लोनी बॉर्डर पुलिस ने दुर्गावती के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा से शराब की सप्लाई का पूरा रास्ता क्या था. शराब कहां से खरीदी जाती थी? गाजियाबाद तक कैसे पहुंचती थी? और क्या दुर्गावती अकेले यह काम कर रही थी या इसके पीछे कोई और नेटवर्क भी था?

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