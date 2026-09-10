DRS=धोनी=वैभव सूर्यवंशी... बेबी बॉस बने डिसीजन रिव्यू सिस्टम के नए किंग? दलीप ट्रॉफी में दिखी फ्यूचर कैप्टन की झलक

ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच चेन्नई में दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल खेला जा रहा है. ईस्ट जोन के उपकप्तान 15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से चर्चा में हैं. इस बार अपनी बल्लेबाजी से नहीं बल्कि मैदान पर लिए गए अपने फैसले से. उनका DRS फैसला इस बात की झलक देता है कि उनमें फ्यूचर के कैप्टन वाली सोच नजर आ रही है.
रिकी भुई के खिलाफ लिया रिव्यू, बदला फैसला
दलीप ट्रॉफी फाइनल में मंगलवार (8 सितंबर) को तीसरे दिन साउथ जोन के खिलाफ रिकी भुई के विकेट के पीछे कैच की अपील हुई. मुकेश कुमार की गेंद पर अपील के बावजूद अंपायर ने नॉटआउट का फैसला दिया.
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इस दौरान वैभव ने कप्तान ईशान किशन को रिव्यू लेने के लिए मनाया. रिव्यू में अल्ट्राएज ने बल्ले का किनारा लिया था. इसके बाद अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और रिकी भुई को आउट दिया गया. रिकी भुई महज 1 रन बनाकर आउट हो गए.
🗣️ Take it...take it— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 8, 2026
Vaibhav Sooryavanshi 🤝 Review
The vice-captain urges the captain to take the review, and it turns out to be successful 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/BhTkGWeeoD#DuleepTrophy | #EZvSZ pic.twitter.com/MmtESDSnMy
सेमीफाइनल में भी दिखाया था भरोसा
वैभव का DRS वाला अंदाज पहली बार फाइनल में ही नहीं दिखा. सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल में स्टैंड-इन कप्तान की भूमिका निभाते हुए भी उन्होंने अपने फैसले से सबको इम्प्रेस कर दिया था.
मुकेश कुमार की गेंद पर आर्यन जुयाल के खिलाफ कैच की अपील हुई. DRS लेने का समय तेजी से निकल रहा था, लेकिन वैभव ने अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया और रिव्यू लेने का फैसला किया. अल्ट्राएज में स्पाइक दिखा और आर्यन जुयाल को आउट दिया गया.
Sharp mind, master tactics! 🧠⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) September 8, 2026
East Zone vice-captain #VaibhavSooryavanshi nails two game-changing DRS reviews to shift the tide in the #DuleepTrophy Final! 🫡
Watch Day 4 of the #DuleepTrophy 2026 Final on September 9, from 9:30 AM, LIVE on Star Sports & JioHotstar! pic.twitter.com/ssKyiABquD
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बल्ले के साथ कप्तानी वाली सोच भी
वैभव सूर्यवंशी हमेशा अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन इन दोनों मौकों पर उन्होंने जिस तरह दबाव में सही फैसला लिया, उससे उनकी क्रिकेट की समझ भी नजर आई.
Moment when MS Dhoni showed the world why DRS is called Dhoni Review System 🔥— Yash MSdian ™️ 🦁 (@itzyash07) February 16, 2026
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DRS( Dhoni Review System)⚡ pic.twitter.com/TDqVEC27gx— _Shiva_ (@Shiva_2047) September 6, 2026
Dhoni Review System™️ for a reason 😎#MIvCSK #TATAIPL #IPLonJioCinema pic.twitter.com/CkhN6bp61H— JioHotstar Reality (@HotstarReality) April 8, 2023
DRS: ❌— Classic Cricket Clips (@ClassicCrickMP4) November 29, 2025
Dhoni Review System: ✅ pic.twitter.com/SVY2Vq1hHl
Moment when MS Dhoni showed the world why DRS is called Dhoni review system. 🥶 pic.twitter.com/o3iwxGB2Lu— Kshitij (@Kshitij45__) January 2, 2026
क्रिकेट में DRS लेने के लिए कप्तान का भरोसा और सही समय पर फैसला लेना बेहद जरूरी होता है. महेंद्र सिंह धोनी को इस मामले में सबसे अलग माना जाता है. DRS को एक समय धोनी रिव्यू सिस्टम भी क्रिकेट विशेषज्ञ कहने लगे थे, लेकिन अब वैभव ने भी अपने DRS फैसलों से सबका ध्यान खींच लिया है.
वैभव ने दलीप ट्रॉफी में बल्लेबाजी से भी अच्छा प्रदर्शन किया हे. वैभव ने 2 मैच की 4 इनिंग्स में 148 रन बनाए है. जिसमें 12 चौके और 9 छक्के शामिल हैं.