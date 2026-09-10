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क्रिकेट के बाद इस मैदान में उतरे सचिन और धोनी... जानें कहां लगा रहे हैं पैसा

क्रिकेट मैदान पर बादशाहत के बाद सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी अब एक नई पारी खेल रहे हैं. क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद दोनों ने स्टार्टअप की दुनिया में भी कदम रखा है. दोनों की ही नजर ऑटो सेक्टर से जुड़े कारोबार पर है. धोनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में तो सचिन तेंदुलकर ने यूज्ड कार प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाया है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

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क्रिकेट के दिग्गज अब ऑटो सेक्टर में लगा रहे हैं दांव. (Photo: PTI)
क्रिकेट के दिग्गज अब ऑटो सेक्टर में लगा रहे हैं दांव. (Photo: PTI)

क्रिकेट के मौदान में अपना दमखम दिखाने के बाद सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों क्या कर रहे हैं. क्रिकेट के बाद इन दोनों ही दिग्गजों ने ऑटो सेक्टर में अपने लिए जगह खोज ली है. एमएस धोनी ने ऑटो सेक्टर की एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया है. वहीं सचिन ने भी ऐसी ही एक कंपनी पर दांव लगाया है. 

जहां धोनी ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने इन्वेस्ट किया है. वहीं सचित तेंदुलकर ने यूज्ड कार प्लेटफॉर्म स्पिनी में पांच राउंड फंडिंग की है. सचिन ने इस कंपनी ने कितना निवेश किया है, इसकी जानकारी नहीं दी है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स. 

महेंद्र सिंह धोनी का दांव 

धोनी ने एंजल फडिंग राउंड में हिस्सा लेते हुए ईवी कंपनी ई-मोटरॉड में निवेश किया है. ये इन्वेस्टमेंट 15 अप्रैल 2024 का है. रिपोर्ट्स की मानें, तो उस वक्त कंपनी में 1,54,000 डॉलर का निवेश हुआ था. हालांकि, ये नंबर्स उस राउंड में हुए कुल निवेश के हैं. यानी ये धोनी के कुल निवेश को नहीं दिखाता है. 

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ई-मोटरॉड धोनी के प्रमुख निवेशों में से एक है. इसके अलावा ट्रैकसन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि धोनी ने सोलर एनर्जी, ड्रोन्स, फिटनेस और वेलनेस, फुड टेक और ओटीटी वीडियो कंपनियों में भी निवेश किया है. 

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सचिन तेंदुलकर ने कहां लगाया पैसा

तेंदुलकर की बात करें, तो उन्होंने स्पिनी में पांच राउंड इन्वेस्ट किया है. ये निवेश 2021 से 2025 के बीच किए गए हैं. इसमें नवंबर 2021 में हुआ 25 करोड़ डॉलर का सीरीज-ई निवेश भी शामिल है. इसके बाद सितंबर 2022 में सिचन ने एंजल राउंड में कंपनी में निवेश किया. इसके बाद सिंतबर 2023 और नवंबर 2024 में एंजल राउंड इन्वेस्टमेंट किया और सितंबर 2025 में सीरीज-एफ में निवेश किया है. 

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ट्रैकसन स्पिनी को ऑटो ई-कॉमर्स और कंटेंट कंपनी मानता है. उनकी लिस्ट में कवर 34 कंपनियों में स्पिनी एक मात्र यूनिकॉर्न है. इसके अलावा तेंदुलकर ने अपैरल कंपनी एक्सवाईएक्सएक्स में भी जून 2021 में निवेश किया है. वैसे सचिन और धोनी के अलावा एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने ईवी कंपनी चार्जअप में निवेश किया है.

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