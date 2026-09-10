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'ऐसे बनता है खाना?', कम्युनिटी किचन में पतली दाल देख आपदा मंत्री का चढ़ा पारा, CO और रसोइया की लगाई क्लास

कटिहार में बाढ़ के दौरान आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया. इस बीच वो कम्युनिटी किचन का निरीक्षण करने पहुंचे जहां पतली दाल देखकर वो रसोइये पर भड़क गए. उन्होंने सीओ को भी इसे लेकर जमकर डांटा और तुरंत सुधार के निर्देश दिए.

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बिहार के मंत्री ने कम्युनिटी किचन में खाने की क्वालिटी सुधारने के निर्देश दिए. (Photo- ITGD)
बिहार के मंत्री ने कम्युनिटी किचन में खाने की क्वालिटी सुधारने के निर्देश दिए. (Photo- ITGD)

कटिहार में बाढ़ के बीच बिहार सरकार राहत कार्यों को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है. इसी सिलसिले में आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा हालात का जायजा लेने कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड पहुंचे. यहां जब उन्होंने कम्युनिटी किचन में खाने की क्वालिटी देखकर उनका पारा चढ़ गया.

मंत्री ने नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 आजमपुर गोला, वार्ड 1 के नया टोला और वार्ड 8 के सिग्नल टोला में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की. इस दौरान वो वार्ड संख्या 9 में चल रहे कम्युनिटी किचन का निरीक्षण करने पहुंचे.

कम्युनिटी किचन में खाने को लेकर शिकायत मिलने पर मंत्री रत्नेश सदा खुद खाने की जांच करने लगे. उन्होंने अपने हाथ से बड़ा चमचा लेकर टब से दाल निकाली. दाल में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा देखकर मंत्री अचानक रसोइया पर बिफर पड़े.

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रत्नेश सदा ने नाराजगी जताते हुए रसोइया से कहा, दे देंगे... देहे पर ढार देंगे, समझ नहीं है तुमको. किससे बात कर रहा है तुम!

इसके बाद मंत्री ने तुरंत स्थानीय अंचलाधिकारी (CO) को तलब किया, जिन पर कम्युनिटी किचन की देखरेख की जिम्मेदारी होती है. उन्होंने CO से पूछा, 'ऐसे बनता है खाना?' इसपर CO ने जवाब दिया, 'आज ही से बनना शुरू हुआ है.' इसके बाद मंत्री ने कहा, 'आज ही बनना शुरू हुआ तो पानी देगा तुम? चावल दिखाओ!'

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मौके पर मौजूद कटिहार के जिलाधिकारीने तुरंत स्थिति को संभालते हुए CO को निर्देश दिए कि दाल में सामग्री की मात्रा बढ़ाई जाए.

बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी हर संभव मदद: रत्नेश सदा

रसोई का जायजा लेने के बाद आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि ये एक प्राकृतिक आपदा है और इसमें सभी को मिलकर सहयोग करने की जरूरत है, ताकि जनता को कोई परेशानी न हो. उन्होंने बताया कि कटिहार के चारों प्रभावित प्रखंडों में पॉलीथिन किट, कम्युनिटी किचन, मवेशियों के लिए चारा, शौचालय और साफ पीने के पानी का इंतजाम किया गया है.

उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत होगी, वहां नए कम्युनिटी किचन शुरू किए जाएंगे. उन्होंने जिलाधिकारी की मुस्तैदी की तारीफ की और बोट एम्बुलेंस की बेहतर सेवा के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया.

यह भी पढ़ें: जिंदगी भर की कमाई से बनाए घर, अब खुद हथौड़ा चला रहे ग्रामीण... यूपी में बाढ़ ने उजाड़े आशियाने

इस आपदा की घड़ी में राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं. हालांकि, निचले स्तर के स्थानीय तंत्र की ढिलाई के कारण अक्सर शिकायतों का मौका मिलता है. अगर स्थानीय अधिकारी जिला प्रशासन के निर्देशों का सही ढंग से पालन करें, तो इस मुश्किल दौर में पीड़ितों को बेहतर राहत मिल सकेगी.

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