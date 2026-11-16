यूक्रेन में पेड़ के नीचे कितने सैनिक छिपे हैं, रूस अंतरिक्ष से देख सकता है... लॉन्च किया सैटेलाइट

रूस ने हाल ही में एक नया अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है. जिसकी इमेज रेजोल्यूशन 50 सेंटीमीटर प्रति पिक्सेल बताई जा रही है. यह सैटेलाइट ‘कोएन’ (KOEN) नाम का है और निजी कंपनी एमटी-लैब द्वारा विकसित किया गया है. 14 नवंबर 2026 को वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से सोयुज रॉकेट पर इसे और एक अन्य सैटेलाइट ‘किनोस्पुतनिक’ के साथ लॉन्च किया गया.

और पढ़ें

कोएन 0.5 मीटर रेजोल्यूशन पर जमीन की तस्वीरें ले सकता है जबकि दूसरा 0.8 मीटर रेजोल्यूशन वाला है. 50 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन का मतलब है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में करीब आधे मीटर के आकार की वस्तुएं पहचानी जा सकती हैं. इससे वाहन, बड़े उपकरण या संरचनाओं की पहचान संभव होती है.

रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें एआई एल्गोरिदम भी लगाए गए हैं जो तस्वीरों का विश्लेषण करने में मदद कर सकते हैं. सैटेलाइट सालाना करीब 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की तस्वीरें ले सकता है. इसका स्वैथ विड्थ करीब 12 किलोमीटर है. इसे वाणिज्यिक और नागरिक उपयोग के लिए बनाया गया बताया जा रहा है, जैसे निर्माण निगरानी या इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल.

यह भी पढ़ें: जेफ बेजोस को झटका, रॉकेट की नाकामी से बर्बाद हुए अमेजन के 40 सैटेलाइट

Which collapsing country just put 14 satellites into orbit on a single Soyuz, with zero losses? The launch was a first for Russia: the main cargo was two privately built Earth-imaging satellites, and Roscosmos covered part of the launch bill to help private companies get to space. One of them, KOEN, is the first Russian satellite that can photograph the ground at half-meter resolution. Twelve more small satellites rode along, and every single one made it to orbit. Not bad for a country that's supposedly collapsing. — Rina Lu🇷🇺 (@rinalu_) November 14, 2026

यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में चर्चा

Advertisement

सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस सैटेलाइट से रूस यूक्रेन की बारीक तस्वीरें ले सकेगा. एआई की मदद से पेड़ों के पास छिपे सैनिकों या छोटे समूहों की पहचान तथा महत्वपूर्ण वाहनों के रूट ट्रैक करने जैसी क्षमताएं बताई जा रही हैं. हालांकि आधिकारिक स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह सैटेलाइट मुख्य रूप से सैन्य निगरानी या यूक्रेन पर केंद्रित है.

यह निजी सैटेलाइट है. सरकार इसकी तस्वीरों की खरीद के नियम तय करता है. यूक्रेन युद्ध में पहले से ही मैक्सार जैसी कंपनियों के 30-50 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन वाले वाणिज्यिक सैटेलाइट दोनों पक्षों और ओपन-सोर्स विश्लेषकों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद में AQI खतरनाक, तीन दिन से देश में सबसे प्रदूषित जिलों में शामिल

उच्च रेजोल्यूशन वाले सैटेलाइट युद्ध में खुफिया जानकारी के लिए महत्वपूर्ण हैं. वे सैनिकों की गतिविधियों, उपकरणों की स्थिति और बुनियादी ढांचे में बदलाव का पता लगाने में मदद करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर यह प्रक्रिया तेज हो सकती है. लेकिन एक अकेले सैटेलाइट से रीयल-टाइम ट्रैकिंग या पेड़ों के नीचे छिपे व्यक्तियों की सटीक पहचान सीमित होती है.

बादल, रात का समय, छलावरण और सैटेलाइट के दोबारा आने के अंतराल जैसी बाधाएं रहती हैं. रूस के पास पहले से सैन्य सैटेलाइट हैं और वह यूक्रेन से जुड़े पश्चिमी सैटेलाइट के करीब अपनी गतिविधियां भी बढ़ा रहा है. यह नया लॉन्च रूस की अंतरिक्ष क्षमता बढ़ाने का संकेत है, लेकिन युद्ध के मैदान पर इसका तत्काल प्रभाव सीमित रह सकता है.

Advertisement

कुल मिलाकर यह विकास दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट इमेजरी और एआई कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं. दोनों पक्ष इस क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं. आगे की निगरानी से पता चलेगा कि कोएन सैटेलाइट का वास्तविक उपयोग कितना सैन्य या नागरिक रहता है.

---- समाप्त ----